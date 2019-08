"Močno sem se morala potruditi, da sem se vrnila na gladino" #video

Alenka Artnik se je na honduraškem otoku Roatan na Karibih potopila 113 metrov pod gladino morja. To je osupljiv svetovni rekord, a je dosežek uspel tudi Slovenkini veliki tekmici in prijateljici, Italijanki Alessii Zecchini.

Alenka Artnik se je na honduraškem otoku Roatan na Karibih potopila 113 metrov pod gladino morja. To je osupljiv svetovni rekord, a je dosežek uspel tudi Slovenkini veliki tekmici in prijateljici, Italijanki Alessii Zecchini. Foto: Potti Lau

"Uf, kakšen dan je bil to!" si je po rekordnem spustu na 113 metrov v kraljevski disciplini z monoplavutjo oddahnila Primorka. "Z Alessio Zecchini sva postavili nov svetovni rekord na 113 metrov. To pomeni, da sva prejšnji oziroma lanski svetovi rekord izboljšali za šest metrov, kar je res velik preskok," pravi solastnica svetovnega rekorda in naslova svetovne prvakinje.

Poseben dan, ki se bo zapisal v zgodovino svetovnega potapljanja

Potapljačici sta letos druga drugi jemali rekordne znamke in zmage na tekmovanjih, njuno rivalstvo je epsko, a prijateljsko, s četrtkovima potopoma pa sta navdušili tudi strokovno srenjo. "Tukaj so odzivi izredno močni, vsi, ki so naju tukaj spremljali ves čas, na treningih, predtekmovanjih, so nama povedali, da ne morejo verjeti, kaj sva dosegli. To je res poseben dan, ki se bo zapisal v zgodovino svetovnega potapljanja."

Le dva človeka sta se v četrtek spustila globlje, oba moška, oba Rusa, eden od njiju, Aleksej Molčanov, je s 125 metri postavil svetovni rekord. Odlični slovenski potapljač Samo Jeranko je z bronasto medaljo dopolnil uspeh Artnikove, a njegov potop je bil pet metrov krajši. Artnikova je letos rekordne znamke presegala kot za stavo, ob tem pa podrla tudi dva zgodovinska mejnika.

Četrtek na SP v globinskem potapljanju, rekorden potop Alenke Artnik pri 1;24:00:

Postala je prva ženska, ki se je z dvema plavutkama spustila pod 90 metrov (92!), in prva, ki se je pod 110 metrov (111!) spustila z monoplavutjo. "Mislim, da sta to dva velika dosežka, ki se bosta zapisala v zgodovino svetovnega potapljanja," se pomembnosti dosežkov zaveda Slovenka. Prvi mejnik ji je uspel junija letos na azijskem pokalu, drugi pred nekaj dnevi na karibskem pokalu, ogrevanju pred SP, prav tako na Roatanu.

Utrujenost in morski tokovi. "Vedela sem, da bo težak dan."

Včeraj sta se Artnikova in Zecchinijeva spustili še globlje, razmere v morju pred honduraškim otokom pa niso bile ravno idealne, potapljačem so delo oteževali morski tokovi. "Sam potop je bil težji kot tisti na 111 metrov, v noči prej se mi ni uspelo naspati. Mislim, da sem spala kakšne štiri, pet ur, in zjutraj, ko sem se zbudila, sem bila izredno utrujena, nespočita. To ni ravno optimalno za tako težak in naporen potop. Ko sem prišla na platformo, sem videla te linije za ogrevanje s kar velikim kotom, kar pomeni, da je bil morski tok izredno močen, in moja trema se je začela stopnjevati. Vedela sem, da bo težak dan."

"Ne glede na vse to sem svoj potop opravila z odliko, na površini sem sicer čutila utrujenost, ampak sem svoj protokol opravila brez težav, tudi ves čas potopa sem bila stoodstotna, potop je bil res pod nadzorom, brez nekih težav," opisuje svoj rekordni poskus, v katerem se ji je zgodila manjša nerodnost na dnu, ko je v tablico, ki označuje napovedano globino, udarila z glavo.

"Šele ko sem videla posnetek, sem se spomnila, kaj se je zgodilo na obratu. To res ne vpliva ravno najbolje, glede na to, da sem se morala še vrniti in odplavati 113 metrov," pove v smehu, bolj resno pa doda: "Ampak ko sem delala obrat, me je morski tok odnesel stran od vrvi in takrat sem vedela, da se bom morala danes res zelo potruditi, da bom prišla nazaj. Morala sem zbrati vso moč in na koncu mi je uspelo, ampak zaradi tega je bil potop težji, plavala sem proti toku, pogoji res niso bili optimalni."

Samo Jeranko in Alenka Artnik s svetovnega prvenstva prinašata dve odličji. Foto: Osebni arhiv Sama Jeranka

Še en potop in počitnice

Po dolgi sezoni že razmišlja o koncu in zasluženem počitku. "Moram priznati, da se mi je začela ta utrujenost akumulirati, glede na to, da sem zadnje tri tedne delala zelo globoke potope, ki so tudi mentalno izjemno zahtevni. To ti vzame zelo veliko, ne samo fizične moči, ampak tudi mentalne energije. Danes je bil pravzaprav verjetno zadnji dan, ko sem bila še sposobna opraviti tak izredno močan potop. Zelo vesela sem, da sem vrhunsko končala najpomembnejši potop na tem svetovnem prvenstvu."

V soboto bo Artnikova nastopila še na tekmi z dvema plavutkama, kjer pa ne namerava loviti rekordne globine. "Ta disciplina je bila letos pred tem prvenstvom moja prva in v njej sem letos že postavila svetovni rekord 92 metrov na Filipinih. Vendar zadnja dva meseca te discipline nisem trenirala, zato mislim, da z napovedjo ne bom pretiravala. Najavila bom tako bolj 'ziher' globino. Še vedno to ne bo lahek potop, bo globok, ampak mislim, da do svojega maksimuma ne bom šla, saj čutim, da je moje telo izčrpano, in mislim, da je pametno najaviti nekaj ne preveč globokega."

To bo njen zadnji potop v sezoni, ki je "bila izredno dolga, naporna, pa tudi izredno, izredno uspešna". "Bolj uspešne si ne bi mogla želeti," pravi najboljša slovenska in svetovna potapljačica na vdih: "Čaka me torej še en potop, nato pridejo na vrsto počitnice. Komaj čakam, da se vrnem v Slovenijo!"

