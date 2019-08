Alenki Artnik je uspel nov neverjeten podvig: globlje ni šla še nobena! #video

Najboljša slovenska prosta potapljačica Alenka Artnika se je na karibskem pokalu 2019 v Roatanu, ki je kot nekakšna generalka pred svetovnim prvenstvom (CMAS), v disciplini z enojno plavutjo potopila na neverjetnih 111 metrov in kar za štiri metre izboljšala prejšnji svetovni rekord, ki ga je do zdaj držala Italijanka Alessia Zecchini. Prejšnji rekord Artnikove je bil 105 metrov, kar je bil nekaj dni ravno tako svetovni rekord.

Artnikova je tako le potrdila, da je pred svetovnim prvenstvom pod okriljem organizacije CMAS, ki bo potekal od 6. do 12. avgusta prav tako v Roatanu v Hondurasu, v izjemni formi. Tretji dan karibskega pokala se je v kraljevski disciplini z ''monofinko" potopila na rekordnih 111 metrov in postala prva ženska, ki je presegla mejo magičnih 110 metrov.

S tem je postala tudi najgloblja Slovenka in izboljšala dosežek Sama Jeranka, ki se je lani na tekmovanju Vertical Blue na Bahamih potopil na 110 metrov. "To je noro," s Hondurasa sporoča slovenska šampionka. "Lani, ko sem se potopila 105 metrov, kar je bil ravno tako nekaj dni svetovni rekord, sem vedela, da imam še rezerve, a nisem želela prehitevati dogodkov. V tej sezoni sem odlično pripravljena, tako fizično kot mentalno. Vedela sem, da bo to leto tisto, ko bom lahko postavljala nove mejnike in občutek me ni varal," je nadaljevala presrečna Artnikova.

Prejšnji Artnikove v CWT (enojna plavut) je bil 105 metrov - že tukaj kot gledalec ostaneš brez sape:

Slovenci imajo še dva močna orožja

Na svetovnem prvenstvu ne bo visoke uvrstitve lovila le Artnikova, pač pa tudi Samo Jeranko in Neža Čeč, ki sta ravno tako v dobri formi. “S svojimi potopi sem zelo zadovoljna, predvsem s potopom na 75 metrov v disciplini prosti potop. Svetovnega prvenstva se veselim in upam, da bom lahko svojim potopom dodala se kakšen meter ali dva," iz Hondurosa sporoča Čečova, še višje načrte pa ima Jeranko, ki pravi, da gre vse po planu.

"Moje priprave na svetovno prvenstvo gredo po planu in počutim se v vrhunski formi. Do prvenstva me čaka se en trening, nato pa bom nastopil v vseh disciplinah," samozavestno pove najboljši slovenski prosti potapljač v globinskem potapljanju.

