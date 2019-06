Nov podvig Alenke Artnik: z norim potopom do novega svetovnega rekorda #video

Potem ko je Alenka Artnik oktobra lani na svetovnem prvenstvu v Turčiji zasedla dve srebrni odličji in navdušila slovensko javnost, slovenska morska ribica nadaljuje nizanje vrhunskih rezultatov. Na azijskem pokalu se je v svoji paradni disciplini z dvema plavutkama potopila na norih 90 metrov in za meter izboljšala rekordno znamko Ukrajinke Natalije Žarkove.

"Napovedala sem 90 metrov in z opravljenim potopom postala prva ženska na svetu, ki je prestopila to magično mejo. Potop je potekal brez zapletov od prvega do zadnjega metra," navdušeno pove slovenska šampionka, ki se je v Panglao podala že februarja in začela globinske priprave na sezono.

Potop na 90 metrov in nov svetovni rekord:

"Sem prihajam že zadnje tri sezone, saj so pogoji za trening tukaj resnično optimalni, poleg tega zelo dobro vem, kako zadeve tukaj potekajo, tako da je malo prostora za improvizacijo," je nad pogoji za trening navdušena Artnikova.

Nova moč v njeni ekipi Alenka je okrepila tudi svojo ekipo in ji dodala kondicijsko trenerko: "Letos sem v priprave vključila kondicijsko trenerko Teo Košnjek, ki je sicer trenerka plavanja in kineziologinja. Tea ima glavno vlogo pri fizični in tehnični pripravi, sodelujeva pa od lanskega novembra. Izredno sem vesela najinega uspešnega sodelovanja, o katerem že pričajo rezultati sami. Upam le, da nama bo uspelo pridobiti dovolj sponzorskih sredstev za prihodnjo sezono, tako da me bo lahko spremljala in trenirala tudi v tujini, ne samo na daljavo."

V torek še dva metra globlje?

Alenka še ni rekla zadnje na azijskem pokalu, če se bo le dobro počutila: "Danes je dan za počitek, v torek, torej zadnji dan tekmovanja, pa nameravam potopu dodati še dva metra, torej napovedati 92 metrov. Ker pa je bil potop na 90 metrov izredno fizično zahteven in bi ponavadi potrebovala dva dni počitka, se bom v torek zjutraj odločila glede nastopa."

Artnikova bo v torek svojemu dosežku skušala dodati še dva metra. Foto: Potti Lau

Časa za počitek ne bo

Po tekmi si bo vzela kakšen dan za počitek, potem pa že začela priprave na svetovno prvenstvo, ki bo od 6. do 11. avgusta na Roatanu v Hondurasu.

"Tokrat bo v ospredju disciplina z monoplavutko. Trenutna fizična in mentalna forma sta izredno dobri, tako da se lahko posvetim adaptaciji na večje globine," za konec pove Artnikova.

Koprčanka se je v tej disciplini na SP v Turčiji potopila na izjemnih 105 metrov, kar je bil nekaj časa tudi svetovni rekord, nato pa je ta mejnik izboljšala Italijanka Alessia Zechinni in se potopila še dva metra globlje.

