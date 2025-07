Alenka Artnik Burghardt, svetovno znana slovenska potapljačica, je na Long Islandu na Bahamih dosegla nov mejnik, potem ko se je v prostem potapljanju na dah z enojno plavutjo (monofin op. p.) potopila 123 metrov in dosegla nov svetovni rekord.

Artnik je na Instagramu zapisala, da po tem rekordu čuti veliko olajšanje in da je bil potop nadzorovan in sproščen, kljub temu da je imela pred tem neprespano noč.

Foto: Daan Verhoeven

"Mislim, da sem bila tako utrujena od neprespane noči, da celo moj ego ni imel moči, da bi se boril proti temu. Med ogrevanjem mi je prišla v misli ta mantra: 'Sem ljubezen, izbiram ljubezen' in obdržala sem jo vse do konca potopa," je zapisala Artnik in priznala, da je bil to eden največjih izzivov, kar jih je kdaj imela.

Ob tem se je zahvalila vsem, ki so v ta projekt vložili svoj čas, energijo in ljubezen. "Ni bi lahko," je še dodala.

Preberite še: