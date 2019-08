Slovenka in Italijanka si delita svetovni rekord: obe sta dosegli norih 113 metrov! #video

Slovenska potapljačica Alenka Artnik je drugi dan svetovnega prvenstva v globinskem potapljanju (CMAS) v Roatanu dosegla svetovni rekord. V kraljevski disciplini (CWT) se je spustila do neverjetnih 113 metrov in osvojila naslov svetovne prvakinje, ki pa si ga, tako kot rekordno znamko, deli z italijansko tekmico Alessio Zecchini. Odličen potop je v moški konkurenci uspel Samu Jeranku, ki je s 108 metri osvojil tretje mesto, naslov prvaka pa je z osupljivim svetovnim rekordom (125 metrov) osvojil Rus Aleksej Molčanov.

Artnikova je v potopu z enojno plavutjo za en meter popravila svetovni rekord, ki ga je prejšnji teden postavila njena največja tekmica, Italijanka Alessia Zecchini. Tudi ta se je danes potopila do napovedane globine 113 metrov in kot novi svetovni rekorderki si izjemni potapljačici delita naslov svetovne prvakinje v disciplini CWT.

Bronasto odličje je osvojila Ukrajinka Natalija Žarkova (102 m), druga slovenska predstavnica v ženski konkurenci, Neža Čeč, pa se je potopila 74 metrov.

Posnetek tekmovanja, potop Jeranka okoli 1:00,00, Artnikove pri 1:24,00:

Artnikova in Zecchinijeva si odvzemata rekordne znamke

Potem ko je slovenska šampionka v nedeljo na karibskem pokalu, generalki pred svetovnim prvenstvom, s potopom 111 metrov postavila nov svetovni rekord in postala prva ženska, ki je se je potopila prek 110 metrov, jo je le dan za tem še za meter z veliko težavami presegla Italijanka Zecchinijeva (112 m). Čeprav je Italijanka na površje prišla zelo omotična, in protokol, ki je potreben za uspešen potop, ni bil tak, kakršen bi moral biti, so ji sodniki vseeno dali bel karton in svetovni rekord je obveljal.

Jeranko po težavah Italijana na stopničkah

Rus Aleksej Molčanov je po disciplini brez plavutk novo zlato odličje v Roatanu 2019 osvojil tudi z monofinko in že drugič v dveh dneh pod okriljem CMAS postavil nov svetovni rekord. Molčanov je napovedal 125 metrov in jih tudi dosegel. Njegov rojak Andrej Metvejenko pa je z desetimi metri manj že osvojil najmanj srebrno odličje.

Samo Jeranko se je spustil do 108 metrov, kar je bila četrta prijavljena globina, a je osvojil tretje mesto, saj je imel Italijan Vincenzo Ferri (prijavljenih 111 metrov) nekaj težav in svojega potopa ni izpeljal. "Zelo konservativen sem bil v napovedih, je bil pa močan tok. V potopu sem sicer resnično užival," je povedal slovenski rekorder. Tudi Jeranko si tretje mesto deli, 108 metrov je namreč zmogel tudi Američan Daniel Koval.

