Samo Jeranko že prvi dan blizu stopničk, konec prvenstva za dva favorita

Samo Jeranko je kljub šele sedmi napovedi v disciplini brez plavutk na koncu osvojil vrhunsko četrto mesto. Foto: Osebni arhiv Sama Jeranka Led je prebit, prvi dan SP v prostem globinskem potapljanju je že za nami. Prvi dan je slovenske barve zastopal le Samo Jeranko, ki je s potopom 76 metrov osvojil četrto mesto.

"Čeprav že vrsto let tekmujem in sem navajen vsega, je prvi dan velikega tekmovanja vedno nekaj posebnega. Prisotna je določena nervoza, zato sem se kljub dobrim potopom na treningih do 80 metrov na tekmi odločil iti maksimalno rezervirano. Najavil sem 76 metrov, kar je bila sedma najava dneva, ampak se je v nadaljevanju tekma zanimivo razpletla. Prvi dan nas je v prvih 30–40 metrih spremljal močen tok, nato ga je bilo malce manj, a ravno na začetku potopa se najbolj utrudiš. Potop mi je kljub vsem težavam uspelo izpeljati odlično in po spodrsljajih favoritov sem zasedel četrto mesto," iz Roatana sporoča Samo Jeranko.

Samo tik za Rusom in Francozoma

"Potopa niso uspešno zaključili Tunizijec Walid Boudhiaf, čeprav je sam na treningih delal že globlje potope, tudi Švicar William Winram ni bil kos potopu 84 metrov, enako pa velja za svetovnega rekorderja v tej disciplini Novozelandca Williama Trubridga, ki mu ego ni pustil, da bi napovedal manj kot 90 metrov. V teh pogojih je bilo to nedosegljivo," je prvi dan opisal Jeranko. Prvo mesto je po ''black-outu" Novozelandca pripadlo Rusu Alekseju Molčanovu, drugi in tretji pa sta bila Francoza Abdelatif Alouach in Thomas Bouchard, ki sta najavila štiri metre več (82 in 80 metrov) od svojih osebnih rekordov in posel odlično opravila.

Bo Alenka Artnik res napovedala 113 metrov? V primeru uspešnega potopa bi bila to nova rekordna znamka. Foto: Potti Lau

Pri dekletih zlato odličje italijanski zvezdnici

Pri dekletih je v tej disciplini s potopom 72 metrov zmagala Italijanka Alessia Zecchini, drugo mesto pa je s pet metrov plitvejšim potopom osvojila Ukrajinka Natalija Žarkova, tretja je bila Kitajka Jessea Lu (60 metrov).

"Zdi se, da je Alessia že malce utrujena"

Foto: Osebni arhiv Sama Jeranka Že v četrtek bo na sporedu eden od vrhuncev, kjer se bosta za odličje v ženski konkurenci v kraljevski disciplini z enojno plavutjo udarili Italijanka Alessia Zecchini in slovenska šampionka Alenka Artnik, ki je pred dnevi namignila, da bo na sami tekmi napovedala nov svetovni rekord.

Tega ji je le dan po potopu na norih 111 metrov še z meter globljim potopom vzela ravno Zecchinijeva. Mnogi menijo, da ta rekord ne bi smel obveljati, saj protokol Italijanke ob prihodu na površje ni bil tak, kot bi moral biti. A sodniki so ji dali bel karton in rekord velja.

"Zdi se, da je Alessia že malce utrujena, zato več možnosti za zmago dajem Alenki," se je že na naslednji dan ozrl Jeranko, ki bo tudi sam nastopil v tej disciplini.

Glede na to, da sta že prvi dan iz konkurence izpadla dva favorita Boudhaif in Trubridge, pravila namreč velevajo, da v primeru ''black-outa" ne smeš več nastopati, bo zagotovo ciljal visoko tudi v "monofinki". A pove, da bo njegova paradna disciplina (FIM – vlečenje ob vrvi) na sporedu zadnji dan tekmovanja, kjer si naglas želi odličja.

Poleg Alenke in Sama se bo drugi dan SP v Roatanu skušala čim bolje odrezati še tretja slovenska predstavnica Neža Čeč.

