Slovenska šampionka prvenstvo končala s srebrom, rekord Ukrajinke #video

Najboljša slovenska potapljačica na vdih Alenka Artnik je na svetovnem prvenstvu (CMAS) na otoku Roatan tekmovanje sklenila s še enim izvrstnim potopom in drugim mestom v disciplini z dvema plavutkama. Primorka po četrtkovem svetovnem rekordu, ki si ga deli z Italijanko Alessio Zecchini, v soboto ni šla do svojih skrajnosti. Svetovna rekorda sta danes postavila Ukrajinka Natalija Žarkova in Rus Aleksej Molčanov.