Na vsa vprašanja je odgovorjeno, to so najboljši športniki leta 2020 #foto

Čeprav je še spomladi kazalo, da bo letošnja bera športnih rezultatov vse prej kot bogata, lahko ob izteku leta z zadovoljstvom ugotovimo, da je vsekakor bila. V nekaterih pogledih celo nadpovprečno uspešna.

Priznanja za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ –Slovenska industrija jekla, oblikoval jih je umetnik Luka Tratnik. Foto: Vid Ponikvar

A precej bolj med športniki kot športnicami, še posebej tistimi iz poletnih športov, ki so letos zaradi osiromašenega tekmovalnega koledarja ostale brez poligona za dokazovanje. Temu primerni so tudi rezultati za športnico leta 2020. Z naskokom 81 glasov (od mogočih 115) je namreč slavila smučarska tekačica Anamarija Lampič, ki je sezono skoraj v celoti spravila pod streho. Prva zasledovalka, golfistka Ana Belac, jih je na primer zbrala le ducat.

Športnica leta 2020: ANAMARIJA LAMPIČ

Smučarska tekačica Anamarija Lampič je na izboru športnice leta nasledila športno plezalko Janjo Garnbret, ta letos zaradi osiromašenega tekmovalnega koledarja skoraj ni imela priložnosti za dokazovanje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zgovorna, vedno nasmejana in ambiciozna Gorenjka je na vrhu najboljše športnice v državi nasledila športno plezalko Janjo Garnbret, ta je na vrhu kraljevala zadnji dve leti, letos pa zaradi oskubljenega tekmovalnega koledarja – izpeljali so zgolj eno tekmo svetovnega pokala – sploh ni bila med kandidatkami za naziv.

Lampičeva je med drugim osvojila tretje mesto v sprinterskem seštevku svetovnega pokala, mesec dni je bila celo najboljša sprinterka na svetu, v seštevku sprintov pa je bila najboljša tudi na prestižni novoletni turneji Tour de ski.

Foto: Gulliver/Getty Images Obrazložitev DŠNS: Lenzerheide, Val di Fiemme, Dresden, Oberstdorf. Štiri prizorišča in sanjski mesec za Anamarijo Lampič. Predvsem zaradi dveh zmag in dveh drugih mest v tem obdobju si je zagotovila skupno tretje mesto v sprinterskem seštevku svetovnega pokala. Ni bilo pomembno, ali je tekma v klasičnem ali drsalnem koraku.



Foto: Gulliver/Getty Images Obrazložitev DŠNS: Lenzerheide, Val di Fiemme, Dresden, Oberstdorf. Štiri prizorišča in sanjski mesec za Anamarijo Lampič. Predvsem zaradi dveh zmag in dveh drugih mest v tem obdobju si je zagotovila skupno tretje mesto v sprinterskem seštevku svetovnega pokala. Ni bilo pomembno, ali je tekma v klasičnem ali drsalnem koraku.

Ni bilo pomembno, kakšne so razmere. Anamarija Lampič je bila en mesec celo najboljša sprinterka na svetu. Osvojila je tudi sprinterski seštevek zahtevne novoletne tekaške turneje. Za njo je najboljša sezona v karieri, še z nekaj zelo dobrimi izidi na razdalji. Dovolj razlogov, torej, za njen zaščitni znak: prešeren nasmešek.

Športnik leta 2020: PRIMOŽ ROGLIČ

Precej več vprašajev se je postavljalo v kategoriji najboljšega športnika Slovenije, kjer je javnost največ možnosti pripisovala kolesarjema Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju – na Kolesarski zvezi Slovenije so naziv naj cestnega kolesarja leta podelili obema –, čeprav so z izstopajočimi dosežki koronasezono krojili tudi košarkarja Luka Dončić in Goran Dragić ter motokrosist Tim Gajser.

Primožu Rogliču je uspelo ubraniti zmago na Dirki po Španiji in zmago na izboru za slovenskega športnika leta. Foto: Reuters

Kaj je torej vredno več? Zmaga na Dirki po Franciji ali zmaga na Dirki po Španiji, če se osredotočimo samo na uspeh Slovencev na tritedenskih dirkah? Ali preboj v finale lige NBA ali uvrstitev med elitno peterko najmočnejše košarkarske lige, če damo prednost košarki? Ali pa drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu motokrosa?

Tudi slovenski športni novinarji, združeni v Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS), so se znašli pred težko dilemo. Na koncu so pretehtali dosežki Rogliča, letos tudi dobitnika prestižne nagrade zlato kolo. Vodilni kolesar na jakostni lestvici UCI jih je bil deležen 61, njegov mlajši kolega Pogačar, ki na isti lestvici zaseda 2. mesto, pa jih je zbral 43.

Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez Obrazložitev DŠNS: Primož Roglič je drugo leto zapored najboljši kolesar na svetovni lestvici. Nič čudnega, ko pa je kljub skrajšani sezoni v svojo statistiko vpisal kar 12 zmag. Drugič v nizu je zmagovalec dirke po Španiji, prvič v karieri je dobil klasično enodnevno dirko, na Tour de Franceu pa 11 etap nosil rumeno majico, v skupni razvrstitvi je bil na koncu drugi.



Primož Roglič je drugo leto zapored najboljši kolesar na svetovni lestvici. Nič čudnega, ko pa je kljub skrajšani sezoni v svojo statistiko vpisal kar 12 zmag. Drugič v nizu je zmagovalec dirke po Španiji, prvič v karieri je dobil klasično enodnevno dirko, na Tour de Franceu pa 11 etap nosil rumeno majico, v skupni razvrstitvi je bil na koncu drugi.

Od zmage na državnem prvenstvu na Ambrožu pod Krvavcem konec junija do rdeče majice v Madridu na začetku novembra je navduševal s svojo izjemnostjo. Že dolgo vemo, da je odličen v vožnji v klanec in na kronometrih, letos je dodal še nekaj sprinterskih zmag. Dirka drugače kot tekmeci, vedno na vso moč, zmage so postale del njegovega vsakdana. Dobil je tudi prestižno nagrado zlato kolo za najboljšega kolesarja v letu 2020. Brez dvoma zastavonoša in prvo ime težko doumljivih slovenskih kolesarskih uspehov zadnjih let.

Ekipa leta 2020: MOŠKA ROKOMETNA REPREZENTANCA

Foto: Reuters

Za ekipo leta je bila s 65 glasovi izbrana moška rokometna reprezentanca, ki je v začetku letošnjega leta pod takrat povsem svežim vodstvom selektorja Ljubomirja Vranješa na evropskem prvenstvu zasedla 4. mesto.

Foto: Reuters Obrazložitev DŠNS : Moška rokometna reprezentanca je na evropsko prvenstvo odpotovala po manj kot dveh tednih druženja z novim selektorjem Ljubomirjem Vranješem. S povsem novo, drugačno energijo. Uvodne tri zmage nad Poljsko, Švedsko in Švico so zanetile iskro. Ko je na začetku drugega dela po sijajni predstavi Deana Bombača padla še Islandija, je že gorel ogenj polfinalnega upanja.



Moška rokometna reprezentanca je na evropsko prvenstvo odpotovala po manj kot dveh tednih druženja z novim selektorjem Ljubomirjem Vranješem. S povsem novo, drugačno energijo. Uvodne tri zmage nad Poljsko, Švedsko in Švico so zanetile iskro. Ko je na začetku drugega dela po sijajni predstavi Deana Bombača padla še Islandija, je že gorel ogenj polfinalnega upanja.

Še zmaga nad Portugalsko in Slovenija je bila četrtič v zgodovini med najboljšimi štirimi ekipami na velikem tekmovanju. Blaž Janc je bil izbran v ekipo turnirja, Jure Dolenec je bil najboljši strelec reprezentance, Klemen Ferlín izvrsten v vratih. A največja moč Slovenije je bilo moštvo - povezano, enotno in željno uspeha. Na koncu je osvojilo četrto mesto, kar je drugi najboljši slovenski dosežek v zgodovini evropskih prvenstev.

Najbolj obetavna mlada športna osebnost leta 2020: KRISTJAN ČEH

Metalec diska Kristjan Čeh je bil razglašen za najbolj obetavno mlado športno osebnost leta 2020. Foto: Vid Ponikvar

Za najbolj obetavno mlado športno osebnost leta je bil izbran 21-letni Ptujčan Kristjan Čeh, ki se je v sezoni, ko ni bilo največjih atletskih tekmovanj, na večjih mitingih izstrelil v svetovni vrh meta diska.

Leto 2020 si bo Čeh zapolnil tudi po rekordnem metu diska. Foto: Atletska Zveza Slovenije

Disk je letos zalučal rekordno daleč, vse do znamke 68 metrov in 75 centimetrov, kar je najdlje v slovenski atletski zgodovini in šesti rezultat sezone na svetu in svetovni rekord med mlajšimi člani. Čeh je lani postal evropski prvak do 23 let, v koronasezoni pa je že med najboljšimi na svetu v absolutni konkurenci.

Foto: Peter Kastelic/AZS Obrazložitev DŠNS: Ko je bil Kristjan Čeh star komaj pol leta, je Igor Primc postavil državni rekord v metu diska, ki je veljal 21 let. Toliko je zdaj star Čeh, letos je disk devetkrat vrgel dlje od Primčevega rekorda.



Ko je bil Kristjan Čeh star komaj pol leta, je Igor Primc postavil državni rekord v metu diska, ki je veljal 21 let. Toliko je zdaj star Čeh, letos je disk devetkrat vrgel dlje od Primčevega rekorda.

Izboljšal ga je za skoraj štiri metre, zdaj je najboljši slovenski izid v zgodovini 68 metrov in 75 centimetrov. To je šesti rezultat sezone na svetu in svetovni rekord med mlajšimi člani. Kristjan Čeh je tako rekoč čez noč postal prvo ime slovenske atletike. Še lani evropski prvak do 23 let je zdaj že med najboljšimi na svetu v absolutni konkurenci. A ostaja trdno na tleh, marljivo trenira in načrtuje še boljše izide.

Letošnji izbor za športnika leta je v sozvočju z drugačnim letom 2020 doživel nekaj sprememb. Športni novinarji so izbirali samo zmagovalca posamezne kategorije (in ne drugo- ter tretjeuvrščenega), prireditev pa je namesto pred polnim avditorijem Gallusove dvorane Cankarjevega doma potekala v studiu RTV Slovenija.

Virtualno obarvan izbor za športnika leta sta vodila Saša Jerkoviću in Irena Shyama Hlebš, za glasbeno spremljavo pa je skrbela nekdanja športnica in manekenka Brina Knauss. Foto: Vid Ponikvar



Voditelji Saši Jerkoviću se je letos pridružila voditeljica Irena Shyama Hlebš, za dinamično občinstvo pa so na Zoom konferenci poskrbeli nekdanji ali aktualni vrhunski športniki in trenerji, med njimi tudi Brigita Bukovec, Matjaž Kek, Petra Majdič in drugi.

Za glasbeno spremljavo je skrbela nekdanja športnica in manekenka Brina Knauss, športno obarvana pa je bila glasbena točka Tilna Artača in Igorja Bračiča.

Foto: Vid Ponikvar

Prireditev je režiral Mile Vilar, scenografija pa je delo Iva Koritnika. Priznanja za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ –Slovenska industrija jekla, oblikoval jih je umetnik Luka Tratnik.