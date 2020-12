Anamarija Lampič in Eva Urevc v ekipnem šprintu tretji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski smučarski tekačici Anamarija Lampič in Eva Urevc sta na poti do nove vrhunske uvrstitve.

Anamarija Lampič in Eva Urevc, slovenski tekačici na smučeh, sta v Dresdnu na tekmi svetovnega pokala v ekipnem šprintu osvojili tretje mesto. Med moškimi sta nastopila tudi Janez Lampič in Luka Markun, ki sta obstala v polfinalu.

Slovenska športnica leta 2020 Anamarija Lampič in Eva Urevc sta se zanesljivo uvrstili v finale ekipnega sprinta za svetovni pokal v smučarskem teku v Dresdnu. V prvi polfinalni skupini sta zaostali samo za Švicarkama Nadine Fähndrich in Laurien van der Graaff, ki sta bili za desetinko hitrejši. V drugi skupini sta bili najboljši prvi ekipi ZDA in Češke.

Janez Lampič in Luka Markun sta obstala v polfinalu, potem ko sta v svoji polfinalni skupini zasedla 12. mesto.

Anamarija Lampič (desno) je v soboto po smoli s palico osvojila tretje mesto. To so bile njene sedme stopničke na tekmi svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

V soboto velika smola Lampičeve

V soboto je na posamičnem šprintu Anamarija Lampič po veliki smoli (izgubila je palico op. p.) zasedla 3. mesto, Eva Urevc pa je tekmovanje končala no 8. mestu. Po sobotnih rezultatih sodeč Ana in Eva sodita med glavne favoritinje za najvišja mesta.

Katja Višnar in Anamarija Lampič sta bila leta 2019 na svetovnem prvenstvu drugi. Foto: Sportida

Ekipna tekma bo na sporedu tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, kjer imajo v naši ekipi visoke cilje. Spomnimo. Anamarija Lampič ima v tej disciplini že medaljo s svetovnega prvenstva, ko je leta 2019 na svetovnem prvenstvu v Seefeldu skupaj s Katjo Višnar osvojila srebro.

Finale, ženske

Finale, moški

