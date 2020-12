Samo popoldne je ne smete zbuditi #video

Anamarija Lampič je med drugim znana kot športnica, ki je vedno nasmejana. Tudi tik pred štartom pomembnih tekem se vsakokrat iskreno nasmeji v kamero. Kot da se ne dogaja nič pomembnega. Z njenim nasmehom pa ji uspevajo tudi vrhunski rezultati. Tako vrhunski, da je postala športnica leta 2020. In kaj lahko našo najboljšo športnico spravi v slabo voljo?

"Mislim, da me takšno poznajo samo moji najbližji. Če pa me kdo zbudi iz popoldanskega spanca ali kaj podobnega (smeh, op. p.), sem morda nekoliko slabe volje, ampak ko spet "zalaufam", sem v redu," je v svojem slogu na virtualni novinarski konferenci odgovorila 25-letna tekačica na smučeh.

Sprva sploh ni verjela

V zadnji sezoni je štirikrat stala na stopničkah za zmagovalce. Njeni rezultati so na koncu zadostovali za skupno tretje mesto v šprintu svetovnega pokala. Ko je izvedela, da bo proglašena za športnico leta, je bila tudi sama presenečena. "Sprva sploh nisem verjela, mislila sem, da se šalijo. Seveda, ponosna sem. To je potrditev, da dobro delam. Lepo je in uživam ob tem."

Rada pokaže, kaj dela

Danes so družbena omrežja pri vrhunskih športnikih nekaj vsakdanjega, uporablja ga tudi Lampičeva, kjer deli svoje trenutke s treningov, tekmovanj … Priznava, da je aktivna, a včasih tudi nekoliko pozabi na ta omrežja. "Zato me včasih sprašujejo, kdaj bom spet objavila … Včasih malo pozabim ali pa nisem razpoložena in me potem drugi spomnijo na to. Rada pokažem, kaj delam, kako se imam, in to me res ne moti."

Vedno nasmejana Anamarija Lampič. Foto: Osebni arhiv

Vrhunski rezultati v zadnji sezoni so tudi njo presenetili. Ni si namreč mislila, da bo dosegla tako dobre rezultate. Včasih se celo sprašuje, ali to ni bil prevelik preskok ali pa da je vse skupaj le dobro za novi zagon. Še pred časom je dejala, da ji gre bolje v klasični tehniki, a danes blesti tudi v prosti tehniki, v kateri je dosegla zadnjo zmago v svetovnem pokalu. Dobrih rezultatov si želi tudi na tekmah v razdalji.

"Zagotovo se da, ampak treba je delati v obeh disciplinah. Jaz menim, da sem lahko kompletna tekmovalka. Ob vsem tem je treba garati, delati in dobro premisliti, kaj trenirati in kako trenirati. Čaka me še veliko dela," je razkrila tekmovalka iz Valburge, ki je svojo prvo zmago dosegla leta 2017 v Pjončangu.

Po prvi zmagi ni zatisnila očesa

"Tista zmaga je bila nekaj posebnega. Bila sem daleč od doma. Spominjam se, ko sem zmagala in kako smo zelo dolgo potovali domov, tako da nisem spala. Bila sem živčna, ker sem vedela, da mi nekaj pripravljajo. Po tem se najbolj spominjam tiste zmage. Sicer mi je bila takratna proga pisana na kožo. To se je videlo tudi na olimpijskih igrah, kjer sem bila sedma."

Njen oče je bil nekdaj zelo uspešen kolesar in tudi on je nastopil tudi na olimpijskih igrah. Njej in bratu, ki je prav tako tekač na smučeh, včasih pomaga z kakšnimi nasveti, ki jih Anamarija s pridom uporablja.

V različnih športih lahko vidimo pravo medsebojno "gladiatorstvo", kjer športniki res ne poznajo usmiljenja. Lampičeva pravi, da v tekih ni tako ostro. Opaža, da so tu bolj preprosti in ne zapletajo stvari, medtem ko so skandinavske ekipe veliko bolj resne.

Kljub vsemu se Anamarija Lampič lahko kosa z najboljšimi. To je dokazala tudi na zadnjem šprintu v Davosu, ko je ob odsotnosti skandinavskih tekmovalk zasedla drugo mesto. Nejc Brodar, glavni trener, nam je že pred dnevi povedal, da to ne znižuje pomembnosti rezultata. Istega mnenja je tudi Anamarija.

Tudi če ni bilo Skandinavk, je šlo "na nož"

"Zadovoljna sem, ne glede na to, da Skandinavk ni bilo. Mi smo to izkoristili, a daleč od tega, da je bila lahka tekma. Na nož gre od štarta do cilja in ravno tako bi trpela, če bi bile prisotne tudi Skandinavke. Zadovoljna sem s tekmo, a so še malenkosti, ki se jih da popraviti. Mislim, da vem, kaj moram še narediti."

Anamarija Lampič ima v novi sezoni že eno drugo mesto. Foto: Gulliver/Getty Images

Testi jo psihološko uničujejo

Jasno je, da se je ena najboljših šprinterk sveta čez poletje dobro pripravila na novo sezono. Takrat ni potrebovala nobenih testiranj na koronavirus. Z začetkom sezone v svetovnem pokalu pa so se razmere precej spremenile.

"Zdaj imamo vseskozi testiranja in psihološko me to uničuje. Testiranja so res neprijetna in zdi se mi, da sem bolj nervozna pred testom kot pred samo tekmo. Najbolj me motijo testi, a brez njegovega negativnega rezultata ne moremo na tekmo. S tem se moramo sprijazniti in potrpeti," je še povedala Lampičeva, za katero je glavni letošnji cilj svetovno prvenstvo v Oberstdorfu. Tam bo najvišje merila v šprintu in ekipnem šprintu, kjer bo združila moči z Evo Urevc.

Lampičevo konec tedna čaka tekma svetovnega pokala v Dresdnu, kjer bo lahko znova napadala najvišja mesta.