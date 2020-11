Že s štirimi naslovi svetovnega prvaka v motokrosu, pa še vedno brez izpita za motor

"Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše," je moto slovenskega šampiona Tima Gajserja, ki tudi po svojem četrtem naslovu svetovnega prvaka v motokrosu, tretjega v elitnem razredu MXGP, še vidi prostor za napredek in niti približno še ni izgubil silnega apetita po zmagovanju in osvajanju najbolj prestižnih lovorik. Po naporni, zgoščeni, pa tudi nadvse naporni sezoni se želi najprej spočiti in si "napolniti baterije", sredi decembra pa se bo začel pripravljati na tekmovalno leto 2021.

Gajser je v letošnji zgoščeni sezoni, ki se je zaradi pandemije novega koronavirusa začela z zamudo, vozil na 18 dirkah in na petih zmagal. Bil je eden od sedmih zmagovalcev v sezoni, štiri zmage ima še Nizozemec Jeffrey Herlings, po trikrat pa sta slavila mladi Španec Jorge Prado in italijanski veteran Tony Cairoli. Po eno zmago so zabeležili še Nizozemec Glenn Coldenhof, Švicar Jeremy Seewer in Francoz Romain Febvre.

Posebna sezona s slabšim začetkom in imenitnim koncem

"Letošnja sezona je bila res nekaj posebnega, veliko je bilo novosti, veliko prilagajanj, veliko sprememb. Ena od teh je bila, da smo vozili samo en dan, zato ni bilo veliko časa za prilagoditev, za testiranja in pravilne nastavitve motorja. Morda sem se tudi zato na prvih tekmah sezone, po tisti dolgi prekinitvi, malo lovil. Nisem bil stoodstotno sproščen na tekmah, vožnje niso bile čiste, manjkalo je konstantnosti, velikokrat sem prvo tekmo odpeljal dobro, na drugi pa nekaj 'zabiksal'. Potreboval sem nekaj časa, da sem se navadil na nov sistem," nam je na novinarski konferenci prek spleta na daljavo razlagal 24-letni šampion iz Makol.

Letos so se motokrosisti po marčevski prekinitvi prvenstva na dirke vrnili avgusta, nato pa imeli po tri dirke na enem prizorišču v nadvse zgoščenem programu brez daljše pavze do 8. novembra, ko je Gajser tudi uradno postal prvak sicer težavnega leta 2020. Tudi sam si vendarle želi čimprejšnje vrnitve v normalnost. "Za naslednjo sezono si želim, da bi šlo nazaj na stare tire, na normalne dirkaške vikende, z dirkami v soboto in nedeljo," pravi.

Letos je na dirkah pogrešal navijače. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prelomnica v Lommelu: zdaj blesti tudi na mivki

Letošnjo šampionsko sezono je začel malce slabše, do prve zmage je prišel šele 4. oktobra v Mantovi, na enajsti dirki sezone, nato pa je zavladal v prvenstvu in se še pred koncem veselil novega naslova svetovnega prvaka, svojega tretjega v elitni konkurenci in četrtega v svetovnem prvenstvu v motokrosu. Od 36 voženj na 18 dirkah prvenstva jih je Gajser dobil kar 15, deset več od Herlingsa in Prada. Prelomnica je bila postaja v Belgijskem Lommelu, pojasnjuje.

Na mivki, na kateri do zdaj ni bil najboljši, je osvojil dve zmagi na treh dirkah. Je bilo to presenečenje tudi za tekmece? "Kaj pa vem, morda nekoliko, čeprav so moji tekmeci vedeli, da sem lahko hiter tudi na mivki. Že lani sem namreč na mivki prikazal dobre vožnje, vedeli pa so tudi, da sem veliko treniral na peščenih podlagah. Pred letošnjo sezono sem treningom na mivki posvetil še več časa in ta trening se mi je lepo obrestoval. Res sem užival na tem pesku v Lommelu, vsi trije grand prixi so bili dobri, konstantni, zelo vesel sem z izkupičkom. Tam je bila narejena tudi največja prednost. V Arcu sem se zavedal, da mi proga leži, tudi v Pietramurati, pa čeprav je bilo letos brez navijačev, ki po navadi poskrbijo za imenitno vzdušje, precej drugače. Poskusil sem se osredotočiti in odpeljati tako, kot znam in uspelo mi je."

Vesel, da se je izognil poškodbam, pogrešal pa je navijače

Najtežje trenutke v sezoni je preživljal v začetku z nekaj odstopi. "V začetku sezone, ko sem se zelo lovil, se delal napake, potem so prišle še težave z motorjem, Izgubil sem ogromno točk. Najlepši trenutki pa so bili ob prvi zmagi v sezoni v Mantovi. Nanjo sem čakal dolgo. Pa zagotovo v Arcu tista tekma, ko sem osvojil naslov svetovnega prvaka," pravi motociklistični as, ki se je kljub nekaj padcem uspešno izognil resnejšim poškodbam. Imel je nekaj sreče, priznava: "Poškodbe so sestavni del vsakega športa, morda jih je v motokrosu še malo več, saj se dogajajo hudi padci. Fizična priprava je pri tem zelo pomembna, seveda, pomembna pa je tudi sreča pri padcu, A to je sestavni del našega športa, o tem poskušamo čim manj razmišljati."

V tej sezoni je močno pogrešal navijače ob progi, ve pa, da so ga spremljali pred televizijskimi ekrani. Nadvse vesel bi bil podpore na dirkah, pravi in dodaja, da je hvaležen prav vsakemu navijaču, ki stiska pesti zanj, ugotavlja pa, da je branjenje vendarle težje od osvajanja naslovov. " Pritiski so veliki, sploh, ko braniš naslov in vsi pričakujejo od tebe zmage. Te poskušam odmisliti in odpeljati najbolje, kot znam. Tako kot na treningu. Vožnje s treninga poskušam prenesti na tekmo. Najbolj pomembno pa je, da se sprostiš in res uživaš v vožnji, saj le tako lahko odpelješ res vrhunsko."

24-letnik iz makol je zmagal na 15 vožnjah od 36-ih in dobil pet dirk od 18-ih v sezoni svetovnega pokala MXGP. Foto: Honda Racing

O upokojitvi ne razmišlja, izzivov mu ne manjka

Pri 24 letih je osvojil že vse, kar je na motociklu za motokros mogoče, a še zdaleč nima dovolj zmagovanja, poudarja. O koncu kariere niti približno še ne razmišlja. "Do te točke še nisem prišel, uživam v tem, kar delam. O tem sem sanjal že kot majhen otrok. Da bi lahko vozil motokros in od tega živel. Da bi bila to moja služba. In to mi je uspelo, zato upam, da bo moja kariera še dolga, pred seboj imam še kar nekaj let."

Prihodnja sezona se bo začela kasneje, kot se običajno, prva dirka svetovnega prvenstva MXGP bo na sporedu 3. aprila 2021 v Omanu. Na koledarju je nekaj novosti. "Velika sprememba je, da začenjamo dober mesec kasneje. To bo tudi prestavilo načrt priprav in nam tekmovalcem dovolilo nekaj več počitka. Če bi se naslednja začela tako kot se običajno, konec februarja, v začetku marca, bi moral s pripravami dejansko začeti že ta teden. Zdaj, ko so to malo prestavili, si lahko vzamem dva do tri tedne počitka, da si napolnim baterije. Je pa v koledarju tudi nekaj novih prog, novih izzivov, zato se že veselim."

Najprej kratek počitek, nato že priprave na leto 2021

In kako si bo napolnil baterije? "Večinoma bom doma, močno pogrešam domače okolje, saj sem bil letos veliko na poti,. Malo sem bom sprostil, odigral kakšno igrico, pogledal kakšen film, se pravi stvari, za katere običajno ni časa. Tudi spal bom dlje, do enajstih," v smehu odgovarja hitri Štajerec. Kdaj pa bo začel s pripravami na sezono 2021? "Pričakujem, da bi s pripravami začel nekje sredi decembra, v drugi polovici decembra. Potem pa normalno, kot vsako leto. Začnem vedno s kondicijskimi, fizičnimi pripravami, potem začnem počasi vključevati motor, enkrat do dvakrat na teden in potem, ko se odpravim na priprave na Sardinijo, so treningi na motorju vsak dan, potem pa je sezona že tu."

Kljub prevladi v svetovnem pokalu, se zaveda, da mora ves čas napredovati. "Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše," pravi. "Vsako leto imam cilj biti še boljši, odpraviti še nekaj šibkih točk. Te se vedno najdejo in zagotovo bom delal na tem," dodaja in kot enega izmed ključnih elementov uspešnega dirkanja v motokrosu izpostavlja štart: "Štart je res pomemben, pomeni okoli 60, 70 odstotkov dirke. Je edini trenutek na tekmi, ko lahko v nekaj sekundah prehitiš 30 tekmecev. Razmišljanja pa na štartu ni veliko, poskušaš se res maksimalno osredotočiti, se poglobiti v sebe in se umiriti." Ključen je odzivni čas, še pravi in tudi temu se bo posebej posvetil v pripravah na naslednjo sezono.

Svoje Špele pa še ne more odpeljati na izlet z motocilkom. Foto: Ana Kovač

Na dirkališčih kraljuje, na cesto pa ne sme Zanimivo je, da trenutno najboljši motokrosist sveta nima izpita kategorije A, s katerim bi motor lahko vozil tudi na cesti. Lani mu je usposabljanje ponudila Avto-moto zveza Slovenije. Ga je že opravil? "Če sem čisto iskren, nisem. Ni bilo časa, si ga pa vsekakor želim. Z dekletom Špelo se večkrat pogovarjava, da bi se z motorjem odpeljala na kakšen izlet, pa se ne moreva, saj nimam izpita za motor. Upam, da se bom v kratkem lahko lotil tega," pravi Gajser, na zbadanje, da je to sila nenavadno, pa odgovarja: "Moram pa povedati, da to ni takšna redkost v motokrosu, pa tudi za dirkače v motoGP sem slišal, da ga nekateri nimajo. Tako zelo posebna torej moja situacija ni."

Ostaja pri Hondi, a brez zvestega mehanika

Gajser pa je od letos tudi najuspešnejši dirkač tovarne Honda v svetovnem prvenstvu, saj je skupno za to moštvo zbral že 29 zmag na dirkah v SP. Z Japonci pa bo sodeloval tudi v prihodnje, še pred koncem te sezone so sklenili večletno podaljšanje. Je pa Gajserjevo ekipo zapustil glavni mehanik Nico Noge. "Skozi celotno sezono sem to sicer po malem pričakoval, saj je Nico pred sezono dobil hčerko, skozi vse tekme sem videl, da se je ves čas pogovarjal preko Skypa, Zooma, Facetima s svojo družino in se mu je v očeh videlo, kako jih pogreša. Imela sva res neko posebno povezavo. Dejansko nama ni bilo treba spregovoriti niti besede, le pogledala sva se in razumela, kaj misliva. Ga pa razumem, vrnil se je v rodno Francijo k družini in želim mu vso srečo v novem obdobju življenja. Do zdaj je bil zelo malo z družino, ves čas je bil v Italiji, bil je na vseh dirkah, res mu privoščim, da uživa doma. Sam imam že novega mehanika, tudi testiranja smo že opravili skupaj, je pa tudi on že bil član ekipe, doslej je bil Nicov pomočnik, zato ni nova oseba in že imava vzpostavljen dober odnos," o spremembi pravi slovenski šampion.

"Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše." Foto: Grega Valančič/Sportida

Z novim mehanikom je takoj po sezoni opravil tudi že prva testiranja motocikla za leto 2021. Zakaj tako zgodaj? "To počnemo že zadnji dve leti, takoj po sezoni je moja pripravljenost na vrhuncu in je res velika razlika, če opraviš testiranja takoj, par dni po sezoni, kot smo naredili mi, ali pa počakaš mesec, se odpočiješ, izgubiš ritem in fizično pripravljenost. Saj je takrat tudi drža na motorju drugačna, Zato smo se odločili za testiranj v pogojih, kot jih imamo na tekmi. Na testiranjih v Italiji smo ostali slaba dva tedna, teste smo naredili na progah, ki gostijo GP, najprej v Arcu, potem smo šli v Mantovo, v Ottobiano. Motorje smo testirali na različnih podlagah."

