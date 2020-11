Če leto 2020 zaradi vseh že neštetokrat omenjenih dejavnikov ne bi bilo nenavadno, bi Tim Gajser svoj četrti naslov, tretji med motokrosistično elito, danes v Italiji bržkone proslavljal v družbi nekaj tisoč najbolj zvestih navijačev in še nekaj sto slovenskih trobojnic in hrumečih motornih žag, ki so ob progi Pietramurata v bližini Gardskega jezera v prejšnjih letih vedno poskrbele za prav posebno vzdušje.

Pri proslavljanju novega naslova je pogrešal prisotnost navijačev. Foto: Grega Valančič / Sportida

Težko bi ubežal svoji usodi

Tim Gajser je, čeprav je prvak, precej preprost in skromen mladenič, ki bi težko ubežal svoji usodi.

"Ko se je rodil in sem ga pri dveh letih posadil na motor, sem vedel, da bo svetovni prvak," nam je v enem od intervjujev zatrdil njegov oče Bogo Gajser, ki še danes, pa čeprav ne več kot trener, vsaj do daleč še vedno bedi nad sinovo športno kariero.

"Tim ima fenomenalne predispozicije za vožnjo motorja, je pa seveda vse v božjih rokah. To je nevaren šport in tega se zavedam. Veliko molim zanj in se desetkrat na dan zahvalim," nam je ob priložnosti zatrdil Timov oče, nekoč tudi sam motorist.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tragična zgodba starejšega brata



Tudi njegov starejši sin, Timov brat Žan Gajser, ki je po tragičnem spletu okoliščin pri komaj treh letih na progi v Lembergu umrl prav pod očetovim motorjem, je bil izreden športni talent. "Pri 13 mesecih sem ga naučil delati prevale. Samo tri dni pred smrtjo sem mu obljubil, da mu bom kupil motor. Tim pa je enak, še fizično sta si na las podobna. Nisem ga učil prevalov, pa jih je pri isti starosti kot Žan začel izvajati sam. Žan jih je delal na postelji, Tim pa kar na parketu. Tudi on je pri podobni starosti kot Žan dobil motor. Bilo je za božič. Kupil sem mu majhno yamaho, po snegu in ledu se je vozil z njo," nam je povedal ata Gajser.

Nogomet, smučanje in judo, a prevladal je motor

Čeprav se zdi, da Tim Gajser že od otroštva živi samo za motor, pa se je lotil tudi nekaterih drugih športov.

Kot mlečnozobec je treniral nogomet, smučanja se je pri mariborskem Braniku učil pod trenerskim vodstvom Darje Črnko, mame smukačice Ilke Štuhec, treniral je tudi judo in bil celo dvakratni državni prvak v kategoriji do 26 kilogramov.

Foto: Honda Racing

Ozadje številke 243

Že pri osmih letih je v Ukrajini postal evropski prvak s 65-kubičnim motorjem. Takrat je dirkal s številko 116 in tudi ta ima, tako kot zdajšnja 243, zanimivo ozadje.

Označuje namreč rojstni dan (11. 6.) šefa znamke Golden Tyre Marca Vacallinija, ki je Gajserju kupil prvi 85-kubični motor KTM in družini Gajser, ki je pred leti živela vse prej kot v izobilju, ata Gajser je povedal, da večkrat niso imeli niti za položnice, s to potezo precej olajšal finančni položaj.

Gajser je takrat po sili razmer dirkal s hrvaško licenco in pod hrvaško šahovnico. Kot mladoletni voznik je namreč za nastop s slovensko licenco potreboval odobritev obeh staršev, Tim pa je imel samo očetovo dovoljenje za dirkanje, medtem ko mama zaradi smrti prvorojenca, povezane z motorjem, njegove športne odločitve ni podpirala.

Bogomir Gajser športno pot svojega sina od lani spremlja z razdalje. Foto: Matjaž Vertuš

"Ko je Tim s hrvaško licenco prispel na tekmovanje v Orehovo vas, je bilo rečeno, da mora kot 'tujec' na slovenskem tekmovanju izbrati številko nad 200," se je v enem od intervjujev spominjal Bogo Gajser.

"Ne vem, zakaj. Ni šlo za to, da bi bila številka 116 zasedena ali kaj podobnega. Skratka, Tim je tekmoval s številko 116, uradni napovedovalec pa je kar naprej govoril, da vozi številka 243.

Ko sem po razmisleku ugotovil, da številka označuje datum Žanovega rojstva (243 – 24. marec), sem jo seveda takoj sprejel," je povedal starejši Gajser, dolga leta sinov menedžer, kondicijski trener in psiholog, strokovnjak za pripravo prog …

Tim Gajser s štartno številko 243 dirka od leta 2009. Bratovo ime ima izpisano na zadnjem delu čelade.

Gajser s Špelo, življenjsko sopotnico in desno roko Foto: Ana Kovač

Obetavna športna osebnost, ki več kot upraviči laskavi naziv

Gajser je svoj prvi naslov svetovnega prvaka – takrat v razredu MX2 – osvojil leta 2015. Istega leta je bil na prireditvi Športnik leta razglašen za najbolj obetavno slovensko športno osebnost leta. Zaupanje slovenskih športnih novinarjev je že leto pozneje upravičil na najvišji ravni.

Star komaj 19 let in 12 dni je leta 2016 prvič postal še svetovni prvak v elitnem razredu motokrosa MXGP.

Najmlajši s takšnim dosežkom.

Sezoni preizkušenj, iz katerih je potegnil več kot iz zmagovalnih

Sledili sta sezoni zdravstvenih in mentalnih preizkušenj. "Naučili sta me, da vse veliko bolj cenim, tudi zmage. Ko sem samo zmagoval, so se mi zdele samoumevne, zdaj so vredne precej več," nam je pripovedoval v enem od intervjujev.

Gajser o težkih trenutkih v svoji karieri (iz intervjuja decembra 2018):

Sezono 2017 mu je otežil zlom lopatice, naslednja je minila v znamenju trojnega zloma čeljusti.

Leto pozneje so se stvari spet postavile na svoje mesto, pa čeprav precej drugače kot prejšnja leta. Gajser se je namreč odločil za osamosvojitev izpod očetovega, občasno jeklenega prijema in vodstva. Na samostojni poti je pod okriljem Honde osvojil še svoj drugi naslov prvaka elitnega razreda.

Koščki "železja", ki so od marca do novembra skrbeli za kompaktnost Gajserjeve čeljusti. Foto: Ana Kovač

In nato danes, že po prvi vožnji predzadnje dirke sezone, zakoličil še tretjega.

Slovenski as iz Pečk pri Makolah, z novim naslovom prebivališča v Framu, kjer sta si z izbranko Špelo, nenadomestljivo desno roko, uredila ličen in topel dom, je z 28 zmagami najuspešnejši dirkač Honde v zgodovini SP v motokrosu.

S Špelo sta si v Framu uredila ličen dom. Foto: Ana Kovač

Fant od fare

A tudi brez bogatega zaledja športnih rezultatov je Tim Gajser izstopajoč mladenič. Idealen vzornik mladim, ker mu je mar za druge.

Že večkrat je poudaril, da se zaveda privilegiranosti, ki je je deležen kot zdrav človek. Rad priskoči na pomoč.

Udeležuje se dobrodelnih prireditev, med drugim tudi mini Oviratlona, dogodka, ki ga v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča organizirajo skupaj s športnim društvom Oviratlon in kjer znane osebnosti čez ovire pomagajo tamkajšnjim varovancem.

"Zavedam se privilegiranosti, ki sem je deležen kot zdrav človek," je Gajser povedal v enem od intervjujev. Rad priskoči na pomoč. Foto: Ana Kovač

Tudi sredstva, zbrana s prodajo koledarja, družina Gajser nameni pomoči potrebnim.

In to so dejanja, ki za izstopanje ne potrebujejo prvih mest in naslovov prvaka.