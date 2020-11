Fantastični Gajser do novega podviga!

Slovenski as Tim Gajser je že v sredo na drugi od treh dirk na tem prizorišču potrdil naslov prvaka in ubranil lansko lovoriko. Danes je tako lahko nastopil sproščeno, v prvi vožnji je moral priznati premoč le Francozu Romainu Febvreju. V drugi pa je zmagal pred Francozom in tako v seštevku dirke dosegel novo zmago, peto v tej sezoni, s katero je na najlepši način zaokrožil tretji naslov prvaka v najmočnejšem razredu. Gajser in Febvre sta imela po 47 točk, tretji je bil danes Francoz Gautier Paulin (38).

Gajser na prvem mestu seštevka sezone ni bil ogrožen, danes pa sta o drugem v SP odločala Švicar Jeremy Seewer in Italijan Antonio Caroli, boljši je bil Švicar, ki je na koncu zbral 618 točk, Italijan - drugo vožnjo je po padcu zaradi tehničnih težav končal predčasno - pa je tretji v sezoni s 599. Novi in stari prvak Gajser je sezono končal s 720 točkami.

Gajser bo letošnjo sezono pomnil po odličnih rezultatih in dejstvu, da je najboljši na svetu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pancarju 14 točk

Jan Pancar se je od sezone poslovil s 13. mestom. Foto: STA V razredu MX2 je sezono danes uspešno končal tudi slovenski dirkač Jan Pancar. V obeh vožnjah je končal na 14. mestu, skupno pa mu je to prineslo 13. mesto na dirki in zadnjih 14 točk v sezoni. Zmagal je Britanec Ben Watson pred svetovnim prvakom Francozom Tomom Viallejem, tretji je bil njegov rojak Maxime Renaux.

Skupno je v šibkejšem razredu na vrhu seštevka sezone 2020 končal Vialle s 759 točkami, podprvak je Belgijec Jago Geerts (danes je bil po odstopu v drugi vožnji 12.) s 679, tretji pa Renaux s 581. Pancar je letošnjo sezono končal na skupno 20. mestu, zbral pa je 115 točk.

