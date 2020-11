Gajser kot prvak sproščeno na zadnjo dirko sezone

Gajser se na zadnjo dirko ne podaja več samo kot vodilni v seštevku, temveč že kot prvak za letošnjo sezono. Naslov je dokončno potrdil že v prvi vožnji sredine dirke, ko je z drugim mestom tekmecem ušel na varno razliko ter si zagotovil tretji naslov v elitnem razredu MXGP in četrtega skupno v karieri.

Za nameček je odličen dan potrdil z zmago na dirki, saj je bil prvi v drugi vožnji; zmaga je bila zanj četrta na dirki v tem letu.

"Zdi se kar neverjetno, da sem svetovni prvak že četrtič. Že en naslov je nekaj izjemnega, pri štirih pa ostaneš brez besed. Za nami je čudna sezona, s koronavirusom in prekinitvijo po drugi dirki, a na koncu se je vse sestavilo in sem dobil še eno lovoriko," je po uspehu za spletno stran svoje ekipe dejal Gajser.

Gajser: Privilegij je voziti za takšno ekipo

"V prvi vožnji štart ni bil najboljši, toda še vedno sem prišel do drugega mesta. To mi je dalo možnost, da z zmago v drugi dobim dirko. Imela sva super dvoboj z Romainom in vesel sem, da sem nazadnje na isti dan dobil dirko in naslov prvaka," je dodal Gajser in se zahvalil svoji ekipi za vse, kar so skupaj dosegli v sezoni: "Hvala vsem pri Hondi. Veliko jih pomaga, vseh ni tukaj, hvala vsem, ki so mi pomagali v celotni sezoni. Privilegij je voziti za takšno ekipo."

Za Gajserja je letošnji naslov prvaka skupno že četrti v karieri, saj ima poleg treh v najmočnejšem razredu (2016, 2019, 2020) še enega v razredu MX2 iz leta 2015.

"Gajser uspehov nikoli ne pripiše sam sebi"

"Osvojiti dva zaporedna naslova je izjemno težko. Tim si zasluži vse čestitke. Ob vsem, kar se je dogajalo letos, smo vsi v ekipi Honde opravili odlično delo, na Tima pa smo izjemno ponosni. Ima štiri naslove prvaka, je najboljši Hondin dirkač v zgodovini, a nikoli ne pripiše uspehov samo sebi. Hvala, Tim," je svojega zvezdnika pohvalil vodja ekipe Marcus Pereira de Freitas.

Pred zadnjo dirko sezone je tudi v šibkejšem razredu MX2 boj za naslov prvaka že odločen. Skupni zmagovalec sezone 2020 je Francoz Tom Vialle, slovenski dirkač Jan Pancar pa bo imel še zadnjo letošnjo priložnost, da poveča seštevek točk. Trenutno je na 21. mestu v SP s 101 točko.