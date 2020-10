Ana Belac dosegla največji uspeh slovenskega golfa

Triindvajsetletna Belačeva je zmagala v velikem slogu, najbližjo zasledovalko, Američanko Allison Emrey, je prehitela za štiri udarce. Vodila je od prvega do zadnjega dne, prve tri runde je odigrala pod parom igrišča, zadnjo pa +2. Uvodni dan se je na vrh zavihtela s šestimi udarci pod parom oziroma 66 udarci, nato pa je nanizala 71, 70 in 74.

