Ana Belac turnir v Daytona Beachu končala na desetem mestu

Prireditelji so morali zaradi močnega deževja odpovedati zadnji dan golf turnirja iz ženske serije Symetra v Daytona Beachu na Floridi. Portorožanka Ana Belac je tako ostala brez popravnega izpita in je na koncu osvojila deseto mesto. Ljubljančanka Katja Pogačar je bila 35.

Triindvajsetletna Belačeva je po dveh dneh turnirja z nagradnim skladom 175.000 dolarjev vodila in bila na pragu enega največjih uspehov slovenskega golfa. Žal ji je že tretji dan dež prekrižal načrte; po dveh rundah s 66 udarci je tretji krog končala s 76 udarci in zdrsnila na deseto mesto (-8).

Kljub spodrsljaju je zadovoljna zapustila igrišče Jones Course. To je bil njen šesti turnir na Symetra Touru in tretja uvrstitev med prvih deset. Na vseh šestih turnirjih se je hkrati uvrstila v rez, kar pomeni, da je v skupni razvrstitvi na 16. mestu. Prvih deset igralk iz turneje Symetra dobi vstopnico na elitno turnejo LPGA (Ladies Professional Golf Association) za prihodnjo sezono.

V Daytona Beachu je dobro nastopila tudi 25-letna Katja Pogačar, ki je premor med turnirji na evropski turneji izkoristila za skok na Florido. Igrala je 68, 74 in 72 ter zasedla 35. mesto.

Z rezultatom -14 je zmagala Peiyun Chien s Tajvana, ki je za nagrado prejela dobrih 26.000 dolarjev.

