Na koga bomo lahko računali v letih, ko bo korona le še spomin na težke čase?

Letošnje leto so imeli mladi športniki zaradi pandemije in vseh z njo povezanih ukrepov ter posledično odpovedi številnih tekmovanj manj možnosti za dokazovanje, kot bi jih imeli sicer. Ob pregledu leta 2020 smo izbrali 10 športnikov, ki bi lahko v naslednjih letih krojili slovenski šport.

S prispevkom o mladih upih v slovenskem športu na Sportalu začenjamo serijo člankov Športni pregled leta 2020, v kateri bomo potegnili črto pod iztekajočim se letom. V prvem se posvečamo prihodnosti slovenskega športa.

13-letni Bor Vran Benkovič je predstavnik mlade obetavne plavalne generacije. Foto: osebni arhiv Plavalec Bor Vran Benkovič

Prispevek o mladih športnih upih Slovenije začenjamo z najmlajšim, komaj 13-letnim Borom Vranom Benkovičem, plavalcem mariborskega plavalnega kluba Branik.

Učenec sedmega razreda Osnovne šole Bojana Ilicha v Mariboru, ki se zgleduje po velikemu Michaelu Phelpsu, v matičnem klubu pa sta njegova vzornika Martin Bau in Katja Fain, je lani v šestih mesecih porušil kar 18 državnih rekordov v kategoriji mlajši dečki.

Njegov trener Robert Novak mu napoveduje izredno svetlo prihodnost. "Tako nadarjenega fantiča v klubu še nismo imeli," pravi. "V vseh plavalnih slogih kot mlajši deček vrstnike premaguje kot za šalo, tudi s starejšimi se tu in tam dobro kosa," ga je pohvalil v pogovoru za Večer.

Novak meni, da bi mladi plavalec v mešani tehniki lahko dosegal izjemne rezultate, a hkrati še ne želi prehitevati dogodkov.

Kolesar Aljaž Petek

16-letni Aljaž Petek iz KK Kranj je eden najbolj obetavnih kolesarjev mlajše generacije. Foto: Peter Gregorčič Pregled nadaljujemo z Aljažem Petkom, članom Kolesarskega kluba Kranj.

16-letni mladenič, ki je sin nekdanjega cestnega kolesarja Rajka Petka, je aktualni državni prvak v kronometru in državni prvak v vzponu med mlajšimi mladinci.

Junija je na Pokljuki v kronometru za več kot minuto in pol ugnal prvega zasledovalca, blestel pa je tudi septembra na državnem prvenstvu v vzponu na Sviščake.

Športna plezalka Lucija Tarkuš

Med obetavne slovenske športnike prav gotovo spada tudi 17-letna športna plezalka Lucija Tarkuš, članica Alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica, dijakinja mariborske gimnazije in varovanka Gorazda Hrena, selektorja slovenske reprezentance in nekdanjega dolgoletnega trenerja najboljše športne plezalke na svetu Janje Garnbret.

Lucija je lani pri komaj 16 letih na tekmi v težavnostnem plezanju v Kranju prvič nastopila na tekmi svetovnega pokala, letos pa se je na edini tekmi svetovnega pokala, avgusta v Brianconu, prvič prebila v finale. V resda bolj zdesetkani konkurenci je na koncu osvojila 9. mesto od devetih finalistk.

Uspešna je bila tudi na začetku sezone, ko o novem koronavirusu še nismo razmišljali – 8. marca je na balvanskem mastersu Studio Bloc v Nemčiji, znanem tudi kot svetovni pokal za vsakogar, navdušila s 6. mestom, septembra pa je zmagala na edini letošnji tekmi evropskega mladinskega pokala v težavnosti.

Atlet Sandro Jeršin Tomassini

Komaj 17 let šteje tudi visokorasli Ljubljančan Sandro Jeršin Tomassini, skakalec v višino, ki smo ga že lani, ko je kot strela z jasnega udaril v slovenski športni prostor, uvrstili med mlade športne upe Slovenije. Na področnem atletskem osnovnošolskem prvenstvu v Ljubljani je v višino skočil kar 220 centimetrov in tako premaknil kar nekaj mejnikov v enem mahu.

Sandro Jeršin Tomassini med državnim prvenstvom v dvorani februarja letos. Foto: Peter Kastelic/AZS

Tudi letos je varovanec trenerja Damjana Šparovca in član AD Mass Ljubljana nadaljeval s podiranjem rekordov.

Uspelo mu je preskočiti letvico na 222 centimetrih, kar je nov državni rekord tako za mlajše kot starejše mladince. V Sloveniji v svoji disciplini nima konkurence, tako da državne naslove osvaja v vseh kategorijah.

Čudežni deček slovenske atletike je letos zbral štiri, dodal pa jim je še tri naslove pokalnega prvaka. Z nastopom na mitingu Golden Gala v Rimu je uspešno debitiral tudi na diamantni ligi. Dijak športnega razreda Gimnazije Šiška je sezono sklenil na prvem mestu svetovne lestvice v kategoriji U18 in na tretjem v kategoriji U20.

Pri Atletski zvezi Slovenije so ga izbrali za naj atleta Slovenije v kategoriji mlajših mladincev.

Telovadka Zala Trtnik

Leto dni starejša od obetavnega Sandra je telovadka Zala Trtnik. Zala je bila na letošnjem evropskem prvenstvu v Mersinu edina slovenska finalistka.

18-letna Zala Trtnik je s 5. mestom na letošnjem evropskem prvenstvu poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev v tej sezoni. Foto: Facebook/Gimnastična zveza Slovenije

Članica ŠD GIB Šiška in varovanka trenerja Urbana Severja je že z uvrstitvijo v finale parterja med mladinkami poskrbela za zgodovinski dosežek, za nameček pa se je tam izkazala s petim mestom. To je tudi najboljši slovenski dosežek tako moškega kot ženskega evropskega prvenstva v letu 2020 v mladinski ali članski kategoriji.

V finalu mnogoboja sta nastopila tudi mladinca Kevin Buckley in Anže Hribar, ki sta končala na 21. in 22. mestu.

Smučarska tekačica Hana Mazi Jamnik

Tudi njena vrstnica Hana Mazi Jamnik velja za eno od najbolj obetavnih v svoji generaciji. Članica Skike kluba Slovenija in dijakinja Srednje biotehniške šole Kranj je nase opozorila že poleti, ko je na državnem prvenstvu na tekaških rolkah v Dolu pri Ljubljani slavila v absolutni konkurenci. Za seboj je pustila tudi trenutno zelo aktualna imena slovenskega smučarskega teka, tudi Anamarijo Lampič in Evo Urevc.

18-letna Hana Mazi Jamnik je obetavna smučarska tekačica. Foto: SloSki

Odlične predstave kaže tudi v zimski sezoni. Na obeh tekmah celinskega OPA alpskega pokala je stopila na zmagovalni oder. V Švici je na 5-kilometrski razdalji v prostem koraku zmagala, kar je njena krstna zmaga na mednarodni ravni, v Italiji pa je bila na enaki razdalji tretja.

Alpska smučarka Neja Dvornik

Leto dni starejša Neja Dvornik je prva slovenska alpska smučarka, rojena po letu 2000, ki je nastopila v svetovnem pokalu. Na letošnjem mladinskem svetovnem prvenstvu v Narviku na Norveškem je osvojila naslov svetovne mladinske podprvakinje v veleslalomu, za nameček pa je v tej sezoni prišla tudi do prvih točk v svetovnem pokalu.

19-letna alpska smučarka Neja Dvornik je aktualna svetovna mladinska podprvakinja v veleslalomu. Foto: Urban Meglič/Sportida

Članica SK Dvornik transport je novembra v finskem Leviju v slalomu osvojila 28. mesto.

Košarkar Žiga Samar

Tudi 20 dni starejši Žiga Samar se je že lani znašel v družbi najbolj perspektivnih slovenskih športnikov. 197 centimetrov visoki Jeseničan, sin nekdanjega košarkarja Primoža Samarja, velja za enega najbolj obetavnih slovenskih košarkarjev.

19-letni organizator igre je bil lani na evropskem prvenstvu do 18 let, kjer so Slovenci osvojili bron, izbran v idealno peterko prvenstva.

19-letni organizator igre Žiga Samar sodi med najbolj obetaven slovenske košarkarje. Trenutno igra za španski prvoligaški klub Fuenlabrada. Foto: Vid Ponikvar

Predstavnik mladega slovenskega košarkarskega rodu se je v preteklosti kalil pri mlajših selekcijah madridskega Reala, kjer je svojo košarkarsko zgodbo začel pisati tudi Luka Dončić.

Samar je s kraljevim klubom postal mladinski državni prvak, bil je MVP finala, osvojil je elitno Evroligo …, nato pa je v želji po večji igralni minutaži v članski konkurenci začel iskati novo košarkarsko družino. Našel jo je v španskem prvoligašu Fuenlabrada, kjer so ga lani posodil tretjeligaški Zamori, kjer se je dodobra naigral.

Sredi letošnjega leta se je spet vrnil v Fuenlabrado in novembra prvič zaigral na elitni ravni. Na tekmi proti Real Madridu je v 11 minutah dosegel pet točk (z metom iz igre 2/3) in skok ter zraven dokazal, da se dobro znajde tudi v obrambnih nalogah.

Nanj računa tudi novi selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić, ki ga vidi kot menjavo na položaju organizatorja igra v primerih, ko Dončić zaradi obveznosti v ligi NBA ne bo mogel igrati za slovensko reprezentanco.

Nogometaš Aljoša Matko

Prispevek o mladih upih zaključujem z najstarejšim v izboru, 20-letnim Belokranjcem Aljošo Matkom, ki je vse pomembnejši člen Nogometnega kluba Maribor, kjer se je kalil že v kadetski vrsti in tam dokončal mladinsko šolo.

20-letni Belokranjec Aljša Matko je s šestimi goli (na 13 tekmah) trenutno najbolj učinkovit napadalec pri NK Maribor. Foto: Sportida

Tudi člansko kariero je začel v Mariboru, a so ga lani posodili Bravu, kar je hitronogi in nepopustljivi napadalec iz Črnomlja odlično izkoristil. Na 34 tekmah je zabil 15 golov, tudi krstnega prvoligaškega za Bravo, in bil s komaj 19 leti razglašen za najboljšega strelca sezone.

Tudi v dresu Maribora kaže odlične predstave. Trenutno je s šestimi goli (na 13 tekmah) najbolj učinkovit napadalec v mariborskem moštvu.

Pravi, da bi se rad najprej dokazal v domačem okolju, šele potem bo razmišljal o tujini. V pogovoru za uradno spletno stran Nogometne zveze Slovenije je dejal, da bi se nekoč želel preizkusiti v nemški ali italijanski ligi, če pa bi lahko izbiral nasprotnika, bi najraje zaigral proti Cristianu Ronaldu. Nogometno kariero si želi skleniti v domačem Črnomlju.