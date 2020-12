Zala Trtnik peta na evropskem prvenstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zala Trtnik je odlično nastopila in osvojila peto mesto.

Foto: GZS

Še nikoli doslej se slovenskim mladinkam na evropskih prvenstvih ni uspelo prebiti med finalistke po orodjih, Trtnikova, sicer varovanka trenerja Urbana Severja, pa si je v kvalifikacijah Mersina pritelovadila finale parterja, blizu je bila tudi na preskoku, kjer je bila prva rezerva.

Trtnikova je v današnjem finalu nastopila še bolje in se od Turčije poslavlja s petim mestom, kar je najboljši slovenski dosežek tako moškega kot ženskega EP v koronskem letu 2020 v mladinski ali članski kategoriji.

V finalu mnogoboja sta nastopila tudi mladinca Kevin Buckley in Anže Hribar, ki sta končala na 21. in 22. mestu.

V članski konkurenci pa je Slovenija letos na obeh prvenstvih v Mersinu ostala praznih rok. Prva aduta Sašo Bertoncelj in Rok Klavora sta po napakah obstala v kvalifikacijah, v ženski konkurenci pa številka 1 in 2, Teja Belak in Tjaša Kysselef tokrat nista nastopili.

Zadnja gimnastična kolajna na velikih tekmovanjih je lansko zlato Belakove na preskoku evropskih iger, na EP pa srebro Bertonclja na konju z ročaji izpred dveh let.