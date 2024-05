Lucija Hribar zabeležila najboljšo slovensko uvrstitev dneva

V Riminiju se je začelo evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Tekmovalke so se predstavile v kvalifikacijah, ki so štela za uvrstitev v ekipni finale, v finale po orodjih in za končno uvrstitev v mnogoboju. Najboljšo slovensko uvrstitev je zabeležila Lucija Hribar, ki je na dvovišinski bradlji zasedla 17. mesto.

Slovenke, ki v ekipni konkurenci niso tekmovale, so ostale brez finala na posameznih orodjih.

Po odsotnosti poškodovanih Teje Belak in Tjaša Kysselef je slovenski tabor vse upe položil na Lucijo Hribar, ki bo Slovenijo zastopala na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Z njeno trenerko Natašo Retelj sta se odločili, da se bo predstavila le na gredi in dvovišinski bradlji. Na slednji je pokazala dobro vajo, z oceno 13,100 je zasedla 17. mesto. Na gredi se je odrezala nekoliko slabše, saj sta se ji pripetili dve manjši napaki. Prejela je oceno 12,500 in se uvrstila na 38. mesto.

V mnogoboju sta Slovenijo zastopali Zala Trtnik in Sara Kong. Prva je bila 30., najbolje se je odrezala na gredi, kjer je storila manjšo napako, in dvovišinski bradlji in gredi, na katerih je bila 34. oziroma 42., druga pa 74. mesto.

