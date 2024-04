Ukrajinci v tesnem razpletu do zlata za konec EP

Ukrajinski telovadci so z zlato kolajno na ekipni preizkušnji sklenili moški del evropskega prvenstva v športni gimnastiki v italijanskem Riminiju. V tesnem boju za prvo mesto so za dobre tri desetinke točke ugnali Veliko Britanijo. Tretje mesto je pripadlo Italijanom. Ženski del EP v Riminiju bo med 2. in 5. majem.

Zadnji dan moškega dela prvenstva je postregel z dramo na ekipni preizkušnji. Ukrajinci in Britanci so bili vseskozi blizu v boju za zmago, odločitev pa je padla v zadnji rotaciji.

Britanci so imeli sicer po preskoku oziroma štirih orodjih že prednost 2,3 točke, a so Ukrajinci najprej prepolovili zaostanek na bradlji, tekmecem pa mero vzeli še na drogu.

Ilja Kovtun je po sestavah vseh treh Britancev, ki se niso izkazali, potreboval oceno 14,066 za zlato, a je kot posamični evropski prvak na tem orodju upravičil sloves in s 14,400 ter z najboljšo sestavo med 24 telovadci zagotovil zmago svoji reprezentanci.

Ukrajina je na koncu po seštevku 18 sestav zbrala 255,762 točke, Velika Britanija pa 255,429. Italijani so bili tretji z 252,560 točke.

V ukrajinski vrsti so ob Kovtunu nastopili še Radomir Stelmah, Nazar Čepurnji, Oleg Vernjajev in Igor Radivilov.

Slovenija je v kvalifikacijah zbrala 116,331 točke in zasedla 29. mesto med 30 reprezentancami, a ni zapolnila mest v vseh rotacijah.

V petek in soboto so bili na sporedu finalni nastopi po orodjih za člane. Zlate kolajne so si zagotovili Kovtun na bradlji in drogu, Jarman na preskoku, Britanec Luke Whitehouse na parterju, Irec Rhys McClenaghan na konju z ročaji ter Grk Elefteros Petrunias na krogih.

V mnogoboju je bil najboljši Ciprčan Marios Georgiu, ki je sicer zbral štiri kolajne na EP. Bronast je bil še na konju z ročaji, na bradlji je bil srebrn, na drogu pa še enkrat bronast.

Najboljšo slovensko uvrstitev v članski konkurenci je sicer dosegel Anže Hribar s 14. mestom na parterju. Mesto slabši je bil Gregor Rakovič na konju z ročaji. Med mladinci je najvišje posegel Jure Podobnik na drogu s 24. mestom.

