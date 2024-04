Prvi dan s 14. mestom najboljši Slovenec Hribar

Telovadci so s kvalifikacijami začeli letošnje evropsko prvenstvo v gimnastiki v italijanskem Riminiju. Prvi dan sta najboljši slovenski uvrstitvi dosegla Anže Hribar s 14. mestom na parterju ter Gregor Rakovič s 15. na konju z ročaji.

V mnogoboju je Slovenijo kot edini zastopal Kevin George Buckley. Skupno je zbral 75,565 točke, kar je bilo ob koncu njegovega nastopa dovolj za 14. mesto, ob koncu dneva pa je to zadostovalo za 57. mesto. Naslov je osvojil Ciprčan Marios Georgiu (84,265), drugi je bil Ukrajinec Oleg Vernjajev (84,031), tretji pa domačin Yumin Abbadini (83,765).

Buckley je bil na drogu z oceno 13,133 na koncu 46. Na prvih treh mestih so bili Ukrajinec Ilija Kovtun (14,600), Litovec Robert Tvorogal (14,533) in Georgiu (14,500).

Luka Bojanc je na krogih dobil končno oceno 12,900 in bil po svojem nastopu 28., na koncu pa 71. Buckley (12,666) je bil 79. Na prvem mestu je končal Grk Elefterios Petrunia (14,966), drugi je bil Turek Adem Asil (14,933), gretji pa Avstrijec Vinzenz Hoeck (14,900).

Na parterju je tekmoval Anže Hribar in za vajo prejel visoko oceno 13,933, kar ga je po nastopu uvrstilo na četrto mesto, po vseh tekmovalcih pa je bila njegova končna uvrstitev 14. mesto. Buckley je po napaki z 11,300 končal na 117. mestu. Najboljši je bil Izraelec Artem Dolgopyat (15.200), drugi Britanec Luke Whitehouse (14,766), tretji pa njegov rojak Jake Jarman (14,533). Hribar sicer običajno tekmuje v mnogoboju, vendar se je po odločitvi slovenskega štaba pred odhodom na EP zaradi težav s hrbtom predstavil le na parterju. "Z današnjim tekmovanjem sem zelo zadovoljen, saj sem naredil najboljšo vajo v moji karieri in dobil tudi najvišjo oceno do sedaj," je dejal Hribar.

Gregor Rakovič pa je na konju z ročaji prejel oceno 13,933, s katero je bil najprej peti, na koncu pa 15. Buckley (13,100) je bil 44. Na vrhu so bili Vernjajev (15,166), Irec Rhys McClenaghan (15,133) in Nizozemec Loran de Munck (15,000).

V četrtek se bo tekmovanje nadaljevalo s tekmovanjem v mladinski kategoriji, kjer bo imela Slovenija pet predstavnikov. Jure Podobnik bo nasatpil na drogu, Toni Kastelic prav tako, na parterju bosta tekmovala Maj Kondrič in Anže Zalaznik, na konju z ročaji pa Timon Hiter Sternad.