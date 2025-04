Zala Trtnik in Vita Prijanovič uspešni v kvalifikacijah

Na gredi, kjer je nastopilo 16 tekmovalk, osem pa se jih je prebilo v finale, je sicer v kvalifikacijah največ pokazala olimpijska prvakinja, Alžirka Kaylia Nemour, ki je zbrala 13,200 točke. Sledila ji je Kanadčanka Rose Woo z 12,733, Bolgarka Valentina Georgieva pa je prejela 12,600. Devetnajstletna Trtnik je dobila oceno 12,300, 16-letna Prijanovič pa 11,933.

Prijanovič, ki je v petek ostala brez finala na dvovišinski bradlji z desetim mestom, je nastopila tudi v kvalifikacijah parterja in tam dobila oceno 11,766. To je zadostovalo za sedmo mesto med 12 nastopajočimi. Najboljše tri v kvalifikacijah parterja so bile Egipčanka Jana Mahmoud z 12,966, Severnokorejka Jin A Chon z 12,900 in Nemour z 12,800.

Finali bodo v nedeljo in ponedeljek. V teh bo ob omenjenih Slovenkah na dvovišinski bradlji nastopila tudi 23-letna Lucija Hribar, skupna zmagovalka svetovnega pokala na tem orodju je bila v petkovih kvalifikacijah druga.

Brez finala na preskoku pa je v petek z devetim mestom ostala 31-letna Teja Belak, ki pa je tudi zelo blizu skupni zmagi na tem orodju po prvih mestih iz Cottbusa in Dohe.