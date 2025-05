Lucija Hribar in Zala Trtnik gladko v finale, Beno Kunst trepetal

Lucija Hribar in Zala Trtnik sta drugi dan kvalifikacij na svetovnem izzivu v Kopru zanesljivo opravili nastopa na gredi in si kot četrta in peta zanesljivo pritelovadili nedeljski boj za kolajne, Hribar pa še na parterju. Med najboljšo osmerico se je uvrstil tudi Beno Kunst na preskoku, ki za nedeljo obljublja boj za odličja.