Na preskoku so vse tri slovenske telovadke z odliko opravile uvodno nalogo, saj bi bila med finalistkami tudi Meta Kunaver (12,616) celo s šestim dosežkom, vendar je nastopila zunaj konkurence.

Uspešno je kvalifikacije opravil tudi Anže Hribar na parterju. Slovenski telovadec si je prav tako priboril sobotni boj za odličja, potem ko je za kvalifikacijski nastop prejel četrto oceno (13,400).

Za las, zgolj za desetinko točke, je brez finalnega nastopa na tem orodju z devetim dosežkom in oceno 13,066 točke ostal drugi slovenski adut Nikolaj Božič, zunaj konkurence pa je od Slovencev nastopil še Gregor Turk in prejel oceno 12,133.

Slovenci so bili uspešni tudi na konju z ročaji, kjer je Gregor Rakovič za dober nastop prejel tretjo oceno, 13,900 točke, in si tako kot lani v Kopru priboril sobotni finale. Na paradnem orodju legendarnega Mira Cerarja je od domačih telovadcev zunaj konkurence nastopil še Julij Jan Obal in prejel oceno 10,633.

Do večera kvalifikacije čakajo še telovadke na dvovišinski bradlji z Lucijo Hribar ter telovadce na krogih z Luko Bojancem.