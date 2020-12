Deset lepotcev iz Slovenije, ki bi jih bil greh prezreti #video

Nogometna jesen v Prvi ligi Telekom Slovenije se je zavlekla pozno v december, zdaj pa so slovenski prvoligaši na zasluženih počitnicah. Napočil je več kot primeren čas, da se med božično-novoletnimi prazniki spomnimo najlepših trenutkov na slovenskih zelenicah in izberemo najlepši gol jesenskega dela v sezoni 2020/21. Ponujamo vam deset mojstrovin nogometašev iz sedmih klubov. Kateri vas je najbolj navdušil?

Vsak zadetek šteje, vsak je pomemben. To je res. Ni važno, ali se pri njem umira v lepoti, pomembno je le, da žoga s polnim obsegom prečka golovo črto in sodnik pokaže na sredino. Vseeno imajo ljubitelji nogometa, teh pa v Sloveniji prav gotovo ne manjka, veliko raje, da jim srce ogreje atraktiven zadetek. Da zaploskajo spektakularnemu zadetku, evrogolu, golazu, pravcatemu lepotcu, ki se ga ne bi sramovali niti največji nogometni asi na svetu ter se o njem govori še dolgo časa.

Kdo je dosegel najlepši zadetek jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije 2020/21? Andrija Filipović (Mura) 2 +

Aljoša Matko (Maribor) 1 +

Rok Kronaveter (Maribor) 0 +

Kevin Žižek (Mura) 0 +

Leon Sever (Tabor) 0 +

Michael Pavlović (Olimpija) 3 +

Gregor Sikošek (Domžale) 1 +

Dare Vršič (Koper) 0 +

Žan Žužek (Koper) 1 +

Roko Prša (Aluminij) 0 + Oddanih 8 glasov

Med napornim jesenskim delom Prve lige Telekom Slovenije so nogometni sladokusci lahko prišli na svoj račun. Skoraj ga ni bilo kroga, v katerem na slovenskih zelenicah ne bi padel izjemen zadetek, takšen, ki je kar klical po tem, da si ga ogledamo večkrat. In to z različnih kotov, da lahko še bolj občudujemo spretnost, drznost in znanje strelca. Na koncu je bila konkurenca med odmevnimi zadetki tako velika, da je bilo težko izbrati deset najlepših. Deset izmed 226 golov, ki so padli v prvem delu jubilejne 30. sezone. Deset prekrasnih udarcev, projektilov, prostih strelov, volejev, prefinjenih dotikov. Deset lepotcev Prve lige Telekom Slovenije.

Brez kandidata le Bravo, Celje in Gorica

V tej sezoni je povprečje (2,4 gola na tekmo) malce slabše kot je bilo v celotni sezoni 2019/20 (3 goli na tekmo), a vseeno ni bilo lahko izbrati deset najlepših mojstrovin, s katerimi so nas navdušili nogometaši v PLTS. Največ zadetkov je jeseni dosegel napadalec Kopra Nardin Mulahusejnović (9). Foto: Vid Ponikvar Odigrano je bilo sicer 94 tekem, na desetih pa so padli tako atraktivni zadetki, da smo jih s pomočjo Planet TV uvrstili v ožji izbor kandidatov za najlepši gol. Doseglo jih je deset nogometašev iz sedmih različnih klubov. Z dvema strelcema jesenskih mojstrovin se lahko pohvalijo Maribor, Mura in Koper, z enim pa Tabor, Olimpija, Domžale in Aluminij.

V izboru za strelca najlepšega zadetka jesenskega dela se je znašlo osem slovenskih in dva hrvaška nogometaša. Ponujamo vam njihove umetnine, po katerih so jim soigralci navdušeno prihiteli v objem, vi pa se lahko po ogledu vseh desetih nepozabnih zadetkov v miru odločite, kateri vas je najbolj navdušil. Tako, kot se za praznične čase tudi spodobi. Glasujete lahko do nedelje, 27. decembra 2020!

Najlepši zadetki jesenskega dela PLTS po kronološkem vrstnem redu:

ANDRIJA FILIPOVIĆ, NŠ Mura (2. krog, Mura - Tabor)

ALJOŠA MATKO, NK Maribor (3. krog, Maribor - Bravo)

ROK KRONAVETER, NK Maribor (4. krog, Maribor - Celje)

KEVIN ŽIŽEK, NŠ Mura (5. krog, Koper - Mura)

LEON SEVER, NK Tabor (7. krog, Tabor - Bravo)

MICHAEL PAVLOVIĆ, NK Olimpija (14. krog, Domžale - Olimpija)

GREGOR SIKOŠEK, NK Domžale (16. krog, Domžale - Koper)

DARE VRŠIČ, FC Koper (17. krog, Koper - Maribor)

ŽAN ŽUŽEK, FC Koper (19. krog, Tabor - Koper)

ROKO PRŠA, NK Aluminij (19. krog, Maribor - Aluminij)