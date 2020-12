Največji misterij jesenskega dela

Nogometaši Olimpije so na domačem igrišču od možnih 30 osvojili 25 točk. Osemkrat so zmagali, remizirali z Muro in izgubili s Koprom.

Foto: Vid Ponikvar

Komu je šlo v nedavno končanem jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije najbolje na domači zelenici? Največ točk je osvojila Olimpija (25 točk), takoj zanjo pa po uspešnosti izstopa Tabor (23). Kot gostitelja sta ostala praznih rok le enkrat, zanimivo, obakrat proti Kopru, ki je tako zeleno-belim in češnjicam preprečil nadaljevanje niza domače nepremagljivosti. Edini neporažen klub na svojem stadionu je tako po prvi polovici sezone Maribor. Jesenski prvak je na desetih tekmah ostal nepremagan, a je pri tem kar štirikrat remiziral, zato se lahko pohvali s slabšim točkovnim izkupičkom od zmajev in Kraševcev.

Lestvica uspešnosti na domačih tekmah:

Klub Te Z R P Gol To 1. Olimpija 10 8 1 1 17:5 25 2. Tabor 10 7 2 1 17:8 23 3. Maribor 10 6 4 0 23:12 22 4. Koper 9 5 2 2 14:9 17 5. Bravo 8 4 3 1 11:6 15 6. Mura 9 4 3 2 10:5 15 7. Domžale 10 3 5 2 1310 14 8. Celje 10 4 2 4 14:12 14 9. Aluminij 9 2 4 3 8:10 10 10. Gorica 9 2 1 6 6:16 7

Legenda: Te - število tekem, Z - zmage, R - remiji, P - porazi, Gol - razlika v zadetkih, To - število osvojenih točk.

Prednost domačega igrišča, ki je v tej sezoni, čeprav tribune bolj ali manj samevajo, sodeč po rezultatih, bolj izražena kot v prejšnjih sezonah, je bila najbolj neizrazita pri vrtnicah. Gorica je v svojem športnem parku doživljala udarec za udarcem. Na devetih domačih tekmah je morala priznati premoč kar šestkrat. Njen učinek je najslabši, skromni gostitelji so bili tudi Kidričani, ki se poleg vrtnic omenjajo kot najresnejši kandidati za krčevit boj za deveto mesto, razočarali pa so tudi Celjani. In to kako!

Foto: Grega Valančič/Sportida

V prejšnji sezoni so navduševali na stadionu Z'dežele. Krasil jih je najboljši izkupiček na domačih srečanjih, kot prvaki so bili tudi kralji domačih tekem, to jesen pa so bili neprepričljivi. Od desetih domačih srečanj so jih kar štiri izgubili. Po zadnjem, ko je bila v nedeljo v knežjem mestu s 3:1 boljša Mura, je izgubil službo šampionski trener Dušan Kosić.

V zadnjih tednih sta se trenerski spremembi pripetili tudi v Kidričevem in Novi Gorici, v klubih, ki bosta prezimila na dnu lestvice in v jesenskem delu nista znala prednosti domačega igrišča dobro izkoristiti. Najmanj domačih tekem je jeseni sicer odigral Bravo, ki bo verjetno pred začetkom spomladanskega dela odigral še zaostalo srečanje s Taborom. Šiškarji so se izkazali kot nehvaležen gostitelj, saj so od osmih tekem, izgubili le enkrat, in na nekoliko manjšem igrišču od večine preostalih v ligi, ki ga poznajo do podrobnosti, nagajali gostom. Manjše dimenzije igrišča so pridoma izkoriščali tudi Sežančani. Kraška trdnjava je prvič padla šele v zadnjem domačem nastopu, ko so v atraktivnem sobotnem srečanju s 4:3 zmagali Koprčani!

Mura najbolj nehvaležen gost

Kako pa je šlo slovenskim klubom na gostovanjih? Najbolje se je izkazala Mura. Odigrala je deset tekem in osvojila spoštovanja vrednih 18 točk. Jesenski prvak Maribor, ki tako po prvem delu ni povsem na vrhu uspešnosti, tako kot domačin in tudi kot gost, je zbral dve točki manj (16), a za razliko od črno-belih, gostoval le devetkrat. Mura je v gosteh doživela le dva poraza, Mariborčani pa so na boljšega tekmeca naleteli trikrat (pri Taboru, Olimpiji in Muri). Izbranci Anteja Šimundže so edina poraza v gosteh doživeli v Mariboru in Ljubljani proti Bravu, jih pa lahko toliko bolj boli poraz na gostovanju v pokalnem tekmovanju, kjer so v Zavrču presenetljivo pokleknili proti Dravi.

Lestvica uspešnosti na gostujočih tekmah:

Klub Te Z R P Gol To 1. Mura 10 5 3 2 14:8 18 2. Maribor 9 5 1 3 15:11 16 3. Koper 10 3 4 3 14:14 13 4. Domžale 9 3 2 4 13:14 11 5. Olimpija 9 2 4 3 8:9 10 6. Celje 9 2 3 4 6:9 9 7. Bravo 10 1 4 5 5:14 7 8. Aluminij 10 1 2 7 7:22 5 9. Gorica 10 0 3 7 6:17 3 10. Tabor 8 0 1 7 5:15 1

Legenda: Te - število tekem, Z - zmage, R - remiji, P - porazi, Gol - razlika v zadetkih, To - število osvojenih točk.

Gostom v tej sezoni v prvi ligi ne gre preveč dobro, zmage so se veselili šele na vsaki četrti tekmi, pozitiven izkupiček pa imata le Mura in Maribor. Blizu je tudi povratnik Koper, ki je povsem izenačen in se lahko med drugim pohvali z osvojitvijo trdnjav v Stožicah in Sežani, česar ni uspelo nobenemu. Olimpiji je šlo to jesen veliko bolje doma kot pa v gosteh, kjer je na devetih gostovanjih vknjižila zgolj dve zmagi. To je premalo, da bi lahko prezimila povsem na vrhu. Premagala je le Muro in Gorico. V prejšnji sezoni je bilo obratno, takrat so zmaji bruhali ogenj zlasti v gosteh, kjer so na 18 tekmah zmagali kar 11-krat. Največkrat od vseh. Očitno jim prazne tribune kot gostu ne vlivajo motivacije, kot bi jo lahko, če bi bile polne navijačev.

Foto: SPS/Sportida

Najslabšo statistiko v gosteh ima Tabor. Tako so Sežančani poskrbeli za nenavaden fenomen, ki si ga niti ne znajo razložiti. Doma so skoraj nepremagljivi, v gosteh pa so na osmih tekmah osvojili le točko. Direktor Tabora Davor Škerjanc je namignil, kako bo potrebno v prihodnje pred gostovanji delati tudi na psihološki pripravi. Mnogokrat so bili namreč zelo blizu uspehu. Od sedmih porazov jih je bilo kar pet odigranih s tesno razliko. Edino točko so češnjice, ki so, denimo, v prejšnji sezoni v gosteh zmagale štirikrat, med drugim so v slabo voljo spravile tudi Olimpijo sredi Ljubljane, osvojile v Kidričevem.

Brez zmage v gosteh je po jesenskem delu tudi Gorica, ki pa je, za razliko do Tabora, vsaj trikrat remizirala, a po drugi strani tudi gostovala že desetkrat (Tabor le osemkrat). Če si bo hotela priigrati obstanek, bo morala začeti zmagovati tudi v gosteh. Enkrat sta jeseni zmagala na gostovanju Bravo in Aluminij, vsi ostali pa najmanj dvakrat.

Razlika Tabora velika kot dan in noč

Tabor tako predstavlja največji misterij jesenskega dela, saj je pri njem prisoten največji odklon na lestvici (ne)uspešnosti na domačem in gostujočem igrišču. Najmanjši je pri jesenskem prvaku Mariboru, četrtouvrščenem Kopru ter najslabšima kluboma, Aluminiju, ki se je pod vodstvom Oskarja Drobneta prebudil, in Gorici, ki bo, podobno kot Celje, v kratkem primorana izbrati novega stratega, saj se bodo priprave na spomladanski del začele že v začetku leta 2021.