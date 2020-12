Ljubljanski nogometni paradoks

Prvi del sezone 2020/21 Prve lige Telekom Slovenije je za nami, mi pa smo preverili, kateri od slovenskih prvoligašev so nogometašem iz svoje šole ponudili največ in kateri najmanj priložnosti za igro.

Pokalna prvakinja Mura je imela ob zmagi v Celju, s katero je zaključila zanjo uspešno koledarsko leto 2020, v katerem se je po četrt stoletja veselila lovorike, v kadru za tekmo z v tej sezoni neprepoznavnimi državnimi prvaki kar 20 slovenskih nogometašev, od katerih jih je bilo celo 14 vzgojenih v šoli prekmurskega nogometnega ponosa.

Pri Muri so se s tem podatkom upravičeno pohvalili, mi pa smo preverili, koliko priložnosti za igro so nogometašem iz svojega inkubatorja v Murski Soboti in v preostalih devetih slovenskih prvoligaših namenili v prvem delu sezone na 19 oziroma 18 tekmah, kolikor so jih odigrali.

Upoštevali smo minute nogometašev, ki so kadarkoli igrali v mladinskih selekcijah klubov, katerih člani so zdaj. Nekateri med njimi so prve nogometne korake naredili kje drugje, nekateri so vmes že v mlajših kategorijah odšli drugam, spet tretji, takšnih je kar nekaj, so se v svoje klube vrnili v zatonu svojih karier.

Največ minut za Gorico med nogometaši iz njene šole je zbral 34-letni Goran Cvijanović. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Gorica je na vrhu po zaslugi veteranov

Na vrhu lestvice klubov, ki namenijo največ priložnosti za igro doma vzgojenim nogometašev, je Gorica, kar ni presenečenje. Več kot polovico minut, ki so bile na voljo, je pri Novogoričanih pripadla nogometašem, ki so igrali za njene mlajše selekcije. Tamkajšnji nogometni bazen je bil vedno bogat, a je ob tem treba dodati, da je tamkajšnja zgodba malce drugačna od tistih, ki smo jih bili v Novi Gorici vajeni pred leti. Večino namreč predstavljajo izkušeni igralci, kot so Etien Velikonja, Goran Cvijanović, Matija Širok in še nekateri, ki so v svoj klub prišli zaključiti nogometno pot. Mladi Tjaš Begić, ki je lani navdušil v kvalifikacijah za prvo ligo, denimo, pobira le "drobtinice". Resda je nastopil na 13 tekmah, a je zbral vsega 355 minut igre.

Precej drugačna je zgodba z ljubljanskim Bravom, ki je na tej lestvici na drugem mestu. Večina njegovih zdajšnjih nogometašev, ki prihajajo iz njegove šole, je še na začetku svojih nogometnih poti. Zelo podobno velja tudi za Muro, ki Šiškarjem na lestvici, o kateri teče beseda, dihajo za ovratnik. Na vrhu lestvice doma vzgojenih nogometašev so takšni, ki iz Murske Sobote odhajajo in niso prišli, da bi tukaj odšli v pokoj.

20-letni Dario Kolobarić, produkt nogometne šole Domžal, je z osmimi goli trenutno drugi strelec lige. Foto: Vid Ponikvar

Domžale ponosne na golgeterja, pri Mariboru uveljavitev dveh

Zelo zadovoljni so lahko s produkcijo igralcev zadovoljni tudi v Kidričevem. Aluminij se v veliki meri zanaša na svoje nogometaše, ob tem velja omeniti tudi to, da kar nekaj njegovih nekdanjih mladincev in kadetov danes igra pomembne vloge v preostalih slovenskih klubih ali pa so celo v tujini. Takoj za Kidričani so Domžale. Še en klub, ki se že vrsto let zanaša na svoje mladince in mu to dobro uspeva tudi v tej sezoni. Nenazadnje je njegov mladi napadalec Dario Kolobarić pri 20 letih trenutno celo drugi najboljši strelec slovenske lige. Da v Domžalah dobro delajo z mladimi, potrjuje tudi pogled na lestvici po vsega deset odigranih tekmah prekinjenih državnih prvenstvih mlajših selekcij. Tako med mladinci kot kadeti so na vrhu

Razmerje nogometašev iz lastne nogometne šole se je v tej sezoni nekoliko popravilo pri Mariboru, a dva med njimi, ki sta prebila mejo 1000 minut, Ažbe Jug in Aleks Pihler, že nekaj časa ne sodita več med obetavne nogometaše. Od takšnih sta uveljavitev v prvi polovici sezone dočakala le Žan Kolmanič in s šestimi goli drugi najboljši strelec ekipe Aljoša Matko.

Aljoša Matko je po obdobju, ki ga je preživel v Bravu, uveljavitev dočakal tudi v Mariboru. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

V Celju in Kopru ne zaupajo svojim mladim

Prvaki iz Celja so izgubili formo iz prejšnje sezone in po novem tudi trenerja Dušana Kosića, na Štajerskem pa so izgubili tudi vero v svoje mladince. Manj kot 19 odstotkov igre so v prvi polovici sezone dobili, ob tem pa velja dodati, da ima najmlajši med nogometaši iz celjske šole, ki je odigral vsaj dve celi tekmi (180 minut), 23 let. S 163 odigranimi minutami v osmih nastopih čast mladih "rešuje" komajda 16-letni Tom Kljun.

Zelo podobna je tudi zgodba s Koprom, za katerega so igralci iz njegove šole odigrali nekaj minut manj kot to velja za Celjane, a med njimi ni niti enega mladeniča iz nekoč zelo bogatega koprskega nogometnega bazena. Za kot štiri petine vsote minut na tej lestvici so namreč poskrbeli izkušeni Aleksander Rajčević, Matej Palčič in Maks Barišić.

Povsem pri dnu je Olimpija, od katere je "slabši" zgolj Tabor, ki je z vsega 3,6 odstotka igralnega časa nogometašev iz njegove nogometne šole prikovan povsem na dno, a je treba dodati, da se novejša sežanska nogometna zgodba šele postavlja. Tabor je tudi edini slovenski prvoligaš, katerega mlajši selekciji nista v prvi ligi niti v mladinski niti v kadetski ligi.

19-letni Michael Pavlović je praktično edini mladi nogometaš iz njenega pogona, ki pri Olimpiji dobiva pravo priložnost. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija mladinski in kadetski prvak, ampak ...

Z Ljubljančani je zgodba povsem drugačna. Čeprav je tamkajšnji predsednik Milan Mandarić že večkrat napovedal usmeritev v mlade, je zgodba v Stožicah tudi letos podobna, kot je vedno bila. Priložnost dobivajo drugi, povečini tuji nogometaši. Z vsega 12,5 odstotka igralnega časa, ki ga pri Olimpiji namenjajo nogometašem z izkušnjami iz svoje šole, Ljubljančani močno zaostajajo za konkurenco. Da bi bil paradoks še večji, pa je bila prav Olimpija v prejšnji sezoni okronana za nesporno kraljico mlajših nogometnih selekcij. Njena podmladka sta bila najboljša tako v mladinski kot tudi v kadetski konkurenci. Pa naj razume, kdor hoče …

Se vam zdi, da slovenski nogometni prvoligaši ponujajo dovolj priložnosti za igro nogometašem iz svojega pogona? Da 0 +

Ne 5 +

Ne vem 0 + Oddanih 5 glasov

Domači igralci prvoligašev z nastopi v prvi polovici sezone 2020/21:

Gorica:

Igralec Minute Nastopi Rok Grudina 1610 18 Goran Cvijanović 1566 19 Uroš Likar 1440 16 Etien Velikonja 1142 16 Matija Kavčič 1119 14 Tine Kavčič 1080 12 Matija Širok 900 12 Nejc Mevlja 822 10 Tjaš Begić 355 13 Luka Volarič 354 6 Leon Marinič 266 10 Nik Jermol 38 4 SKUPAJ: 10.692 od 18.810 minut, ki so bile na voljo (56,8 odstotka).

Bravo:

Igralec Minute Nastopi David Brekalo 1524 17 Almin Kurtović 1469 17 Sandi Ogrinec 1445 17 Igor Vekić 1440 16 Žan Trontelj 990 11 Mark Španring 687 10 Miha Kancilija 585 11 Marko Klemenčič 158 2 Matevž Matko 22 1 SKUPAJ: 8.320 od 17.820 minut, ki so bile na voljo (46,7 odstotka).

Mura:

Igralec Minute Nastopi Nino Kouter 1626 19 Tomi Horvat 1445 18 Žiga Kous 1220 15 Kai Cipot 818 19 Amadej Maroša 814 16 Alen Kozar 687 11 Matic Maruško 452 6 Luka Marič 449 10 Vito Štarkl 182 9 Klemen Pucko 87 2 Filip Kosi 37 2 Tio Cipot 3 1 SKUPAJ: 7.820 od 18.810 minut, ki so bile na voljo (41,6 odstotka).

Aluminij:

Igralec Minute Nastopi Luka Janžeković 1620 18 David Flakus Bosilj 1287 17 Aljaž Ploj 1134 13 Alen Krajnc 644 10 Luka Petek 630 7 Gašper Pečnik 259 4 Aljaž Džankič 115 2 Nik Marinšek 8 1 Jan Majcen 2 1 SKUPAJ: 5.669 od 18.810 minut (30,3 odstotka).

Domžale:

Igralec Minute Nastopi Dario Kolobarić 1574 19 Andraž Žinič 1501 18 Tamar Svetlin 1236 17 Gabor Dobrovoljc 597 7 Ivan Makovec 270 3 Jošt Urbančič 220 4 Slobodan Vuk 180 6 Ajdin Mulalić 90 1 Tibor Gorenc Stanković 15 1 Gašper Černe 4 2 SKUPAJ: 5.668 od 18.810 minut (30,2 odstotka).

Maribor:

Igralec Minute Nastopi Ažbe Jug 1620 18 Žan Kolmanič 1131 13 Aleks Pihler 1073 13 Aljoša Matko 737 13 Luka Kobler 270 3 Rene Mihelič 210 5 Žiga Obreht 101 2 Luka Zahović 75 1 Luka Uskoković 48 2 SKUPAJ: 5.265 od 18.810 minut (28 odstotkov).

Celje:

Igralec Minute Nastopi Amadej Brecl 1440 17 Nino Pungaršek 669 17 Roman Bezjak 553 10 Jon Šporn 509 11 Tom Kljun 163 8 Lan Štraus 113 2 Gašper Koritnik 98 7 SKUPAJ: 3.545 od 18.810 minut (18,8 odstotka).

Koper:

Igralec Minute Nastopi Aleksander Rajčević 1260 14 Matej Palčič 1120 14 Maks Barišić 746 11 Ivica Guberac 249 5 Luka Vekić 99 11 Luka Badžim 30 3 SKUPAJ: 3.504 od 18.810 minut (18,6 odstotka).

Olimpija:

Igralec Minute Nastopi Michael Pavlović 1077 12 Matic Fink 544 11 Nik Kapun 274 6 Enrik Ostrc 270 11 Gal Kurež 185 9 Haris Kadrić 8 2 SKUPAJ: 2.358 od 18.810 minut (12,5 odstotka).

Tabor Sežana: