Presenečenje, slovenski prvaki ostali brez trenerja!

Celjani so leto 2020, ki jim je napolnilo srca z zgodovinskim podvigom, naslovom državnega prvaka, končali zelo klavrno. V zadnjem krogu jesenskega dela so na domačih tleh izgubili proti Muri (1:3), le dan po bolečem porazu pa je sodelovanje s celjskim klubom prekinil Dušan Kosić. Po nizu slabših rezultatov, Celjani so prvi del sezone končali na sedmem mestu, se je odločil za dokončno slovo od prizorišča, kjer je pred petimi meseci proslavljal največji dosežek kariere.

Ko smo se z njim pogovarjali po osvojenem naslovu s Celjani, ga je najbolj skrbelo, da rumeno-modri po zgodovinskem uspehu ne doživijo padca. ''V naslednji sezoni ne želimo, da bi se o nas govorilo, kako smo bili le muha enodnevnica. Moramo se potrjevati,'' je razmišljal 49-letni strateg iz Ljubljanwe. Sledili so meseci, v katerih navijači niso imeli veliko razlogov za zadovoljstvo.

V Evropi se je celjska pot končala v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa v Armeniji, čeprav se je slovenskim prvakom odpirala pot do atraktivnega play-offa za vstop v skupinski del evropske lige proti Crveni zvezdi, v domačem prvenstvu pa so trpeli rezultati.

Po odhodih najboljših nogometašev, poslovila sta se kapetan Mitja Lotrič in najboljši strelec Dario Vizinger, v strokovnem štabu pa je zazijala določena vrzel po odhodu ožjega Kosićevega sodelavca Roberta Korena, je celjska barka še bolj izgubila stik s slovenskim vrhom. V jesenskem delu, sredi njega se je poslovil še športni direktor Branko Veršič, je bilo občutiti močno nihanje rezultatov. Nikakor ni mogla ujeti daljšega zmagovalnega ritma, s katerim bi se približala najboljšim.

Skromni in kvalitetni ali naduti in prepirljivi?

V tej sezoni je na treh tekmah proti Anteju Šimundži (Mura) osvojil le točko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Čeprav se je v Celje po mnogih letih vrnil Roman Bezjak, so branilci naslova v jesenskem delu na 19 tekmah osvojili le 23 točk, kar trenutno zadošča le za sedmo mesto. Vodilni Maribor beži že za 15 točk. Občutek neuspeha po zadnji tekmi, ko je Mura še drugič v tej sezoni prekrižala načrte Celjanom na stadionu Z'dežele, je bil tako velik, da je Kosić ocenil, kako je napočil trenutek za slovo.

''Lahko rečemo, da smo prvaki, a moramo izbrati svojo pot. Ali bomo skromni in kvalitetni še naprej, ali pa bomo naduti in se prepirali, kdo je najbolj zaslužen za kaj. Verjamem, da bomo šli po prvi poti. Če ne bomo ostali skupaj, obdržali nekega fokusa, kam želimo iti, bomo uničili sami sebe,'' je pred meseci opozarjal Kosić. Takrat, ko so Celjani proslavljali največji uspeh v 101-letni zgodovini kluba.

NK Celje se zahvaljuje vsem trem

Zdaj bo celjski klub, edini poleg Maribora, ki od začetka državne samostojnosti vedno nastopa v prvi ligi, v nadaljevanje sezone krenil z novim trenerjem. Celjani, ki delujejo s pomočjo ruskega kapitala in tesno sodelujejo z angleškim klubom Bournemouth, ga bodo predstavili javnosti v prihodnjih dneh.

Pod zadnji zadetek Celja v "Kosićevi" eri se je proti Muri podpisal Žan Zaletel:

Kosić je izpraznil položaj nasledniku, podobna sta naredila tudi njegov pomočnik Jasmin Jerić in trener vratarjev Amel Mujčinović. ''NK Celje se vsem trem zahvaljuje za njihov doprinos k uspehom našega kluba in jim na njihovi nadaljnji poti želi vse najboljše,'' so v sporočilu za javnost napisali Celjani, ki so s tem postali peti prvoligaški klub (po Mariboru, Taboru, Aluminiju in Gorici) s spremembo na trenerskem položaju v tej sezoni.

Kosić je kot trener dosegel največji uspeh na klopi Celja, kjer je sedel od septembra 2017. Dokazoval se je tudi kot strateg Olimpije, Triglava, Krškega, bil pa je tudi selektor slovenske izbrane vrste do 17 let. Kot nogometaš je petkrat oblekel dres članske reprezentance, v 1. SNL pa je zamenjal številne klube, največji pečat pa pustil pri ljubljanski Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Preberite še: