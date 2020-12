Mura jo je za slovo od leta 2020 zagodla prvakom #video

Celje : Mura 1:3 (0:1) Arena Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Ponis, Kasapović, Friš.

Strelci: 0:1 Maroša (34.), 0:2 Žižek (54.), 0:3 Maroša (62./11 m), 1:3 Zaletel (74.). Celje: Rozman, Brecl, Zaletel, Stojinović (od 75. Ćalušić), Kadušić, Vrbanec (od 75. Rorič), Benedičič (od 90. Šporn), Božić (od 90. Kljun), Novak, Kuzmanović, Bezjak (od 56. Kerin).

Mura: Zalokar, Karničnik, Maruško, Gorenc, Šturm, Kouter, Horvat, Kous, Maroša (od 90. Štrakl), Pucko (od 85. Travner), Žižek (od 80. Cipot). Rumeni kartoni: Benedičič, Vrbanec, Jadušić, Šturm.

Rdeči karton: /.

Mura je na tretjem medsebojnem dvoboju Celju prizadejala že drugi poraz. Po zmagi z 2:0 v uvodnem krogu jo je na današnjem obračunu v mestu ob Savinji ukanila še s 3:1, njuna medsebojna tekma v Murski Soboti pa se je končala brez golov. Zasedba iz Murske Sobote bo spomladanski del sezone pričakala na visokem tretjem mestu in dvema točkama zaostanka za drugouvrščeno Olimpijo, vodilni Maribor, ki bo ob 17.15 gostil Aluminij, ima ob tekmi manj dve točki več od ljubljanske zasedbe, medtem ko je državni prvak iz Celja na skromnem sedmem mestu v desetčlanski ligi.

Maroša povedel Muro v vodstvo ...

Uvodne minute na stadionu Arena Z'dežele so minile v znamenju Celjanov, ki so si prvo priložnost priigrali že v tretji minuti, po strelu Miča Kuzmanovića z dvajsetih metrov pa je zanesljivo posredoval gostujoči vratar Marko Zalokar.

Izbranci domačega trenerja Dušana Kosića so tudi v nadaljevanju imeli jalovo premoč in bili aktivnejši. V prvi polovici polčasa si prave priložnosti niso priigrali, nekoliko bolj vroče je bilo v prekmurskem kazenskem prostoru v 20. minuti, ko je Kuzmanović iz levega "mrtvega kota" zadel zunanji del vrat.

Prvi zadetek Amadeja Maroše:

Uvodoma dokaj rezervirani, a izjemno disciplinirani gosti, so prvo nevarno akcijo uprizorili v 23. minuti, po strelu Tomija Horvata z roba kazenskega prostora pa je Matic Vrbanec žogo preusmeril v kot.

Od tedaj naprej so imeli škarje in platno v svojih rokah, njihove akcije so bile vse nevarnejše, v 34. minuti pa so dosegli tudi vodilni zadetek. Pobudnik akcije je bil Nino Kouter, po njegovem uporabnem predložku z desne strani pa je bil ob pravem času na pravem mestu Amadej Maroša in iz bližine premagal nemočnega domačega vratarja Matjaža Rozmana.

... Zaletel poskrbel le še za častni gol Celja

Celjani so v začetku drugega polčasa pritisnili proti vratom Mure, ki pa je v 49. minuti zapravila idealno priložnost za povišanje na 2:0. Po bliskovitem nasprotnem napadu je Žiga Kous lepo spustil žogo do Tomija Horvata, njegov strel pa je s "čudežno in refleksno obrambo" zaustavil Rozman.

Najboljši vratar slovenske lige iz minule sezone je pet minut kasneje drugič pobral žogo iz svoje mreže. Po prostem strelu Koutra z desne strani je bil v domačem kazenskem prostoru najvišji Kevin Žižek, po njegovem strelu z glavo je žoga zadela Dušana Stojinovića in spremenila smer ter končala v celjskem golu.

Zadetek Kevina Žižka s pomočjo Dušana Stojinovića:

Celjani so bili v šoku, novega pa so doživeli v 61. minuti, ko je Amadej Brecl v kazenskem prostoru zrušil Kousa. Glavni sodnik Roberto Ponis je brez obotavljanja pokazal na enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo izvedel Maroša in povišal na 3:0.

Izbranci gostujočega trenerja Anteja Šimundže so v nadaljevanju nadzirali potek dogajanja. V 71. minuti se je Maroša sam znašel pred celjskimi vrati, v dvoboju "ena na ena" je bil zmagovalec Rozman. Celjani so v 71. minuti dosegli častni gol na dvoboju prek Žana Zaletela, bližje pa niso mogli, Sobočani so v mestu grofov zasluženo osvojili vse tri točke.

Zadetek Žana Zaletela:

