Športni direktor NK Maribor opozarja: Le dva kilograma! #video

Nogometaši v primerjavi s prejšnjimi leti tokratnega novoletnega premora ne bodo izkoristili za daljša potovanja v atraktivne vroče kraje. Praznike bodo zaradi ukrepov, ki vladajo v obdobju epidemije koronavirusa, bolj ali manj preživeli doma z družino. Do začetka priprav bodo morali biti pozorni na dve pasti. Na covid-19 in tudi na čezmerno telesno težo, saj bo na mizi ogromno božičnih dobrin.

Če so lani nogometaši v zimskem premoru odpotovali v toplejše kraje, kot so Bali, Dominikanska republika ali Kuba, bo letos precej drugače. Leto, ki ga je zaznamovala epidemija novega koronavirusa, je poskrbelo za gromozanski upad turizma. Slovenski nogometaši bodo tako božično-novoletne praznike preživeli doma in si polnili baterije pred nadaljevanjem sezone.

Kronaveter to zimo ne bo potreboval kovčkov

Rok Kronaveter bo božično-novoletne praznike preživel z družino v Sloveniji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Zaradi teh razmer bomo vsi doma. Čas za družino bo prijeten. To bomo že nadoknadili, ko bomo lahko potovali,'' je po koncu jesenskega dela za Planet TV dejal Mariborčan Rok Kronaveter.

Podobne načrte ima tudi njegov soigralec pri Mariboru Rudi Požeg Vancaš, ki zaradi upoštevanja ukrepov že dolgo ni videl sorodnikov v Beli krajini in jih zelo pogreša. ''Družine nisem videl že dolgo časa. Upam, da se bo kaj spremenilo,'' si želi, da bi se to zahtevno obdobje končalo.

V slovenskem prvenstvu med tujci prevladujejo Hrvati, ti so se po koncu jesenskega dela množično odpravili domov. ''Šel bom domov k svoji družini na Hrvaško, tako da bo lepo,'' naznanja napadalec Mure Andrija Filipović. Njegov rojak Dino Skender, ki trenira Olimpijo in je z njo v jesenskem delu zaostal le za Mariborom, se bo med prazniki odpravil v rojstno mesto Osijek. ''V poletnem premoru nisem šel domov, ker smo se pripravljali na novo sezono. Zdaj grem domov, da vidim ženo in otroke,'' komaj čaka objem z najbližjimi v Slavoniji.

Trener Maribora odhaja v toplo Argentino

Mauro Camoranesi je bogato igralsko kariero sklenil v Argentini. Tako se je leta 2012 veselil zadetka v dresu Lanusa. Foto: Reuters Trener jesenskih prvakov Mauro Camoranesi je eden od redkih udeležencev Prve lige Telekom Slovenije, ki se bo v teh dneh odpravil na medcelinsko potovanje. Odšel bo v Argentino, svojo domovino. ''Izkoristil bom čas, da se srečam z družino, potem pa se bom januarja vrnil v Maribor,'' bo kmalu zimo zamenjal za poletje. A ne za dolgo, saj bodo vijolice 12. januarja s tradicionalno večerjo že naznanile uvod v priprave za spomladanski del sezone. Priprave bodo naporne, Mariborčane pa bo pot ponesla tudi v Turčijo.

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik se bo med prazniki vrnil na Štajersko, kjer bo zelo pozoren. ''Pazil se bom, da ne bi bilo kake okužbe. Da bi spet kdo manjkal ali moral v karanteno za 10 ali 14 dni,'' si mladi reprezentant ne želi priprav, na katerih ne bi mogel sodelovati z vsemi soigralci.

Trener Mure Ante Šimundža verjame, da bo na začetku priprav pričakal vse varovance.

O tem, kako bodo igralci med prazniki spoštovali ukrepe in se varno vrnili na klubske priprave, je prepričan trener Mure Ante Šimundža. ''Četrtega januarja se začnejo priprave. Vsi morajo biti tam. Vsak ve, kako in kaj,'' je po koncu jesenskega dela, ki ga je sklenil z zmago v Celju, kjer je nehote poskrbel še za izgubo službe stanovskega kolega Dušana Kosića, dejal trener črno-belih.

Bogatinov poslal sporočilo vijolicam

Bodo nogometaši dosledni pri uživanju božičnih dobrot? Foto: Bojan Puhek Poleg novega koronavirusa pa bodo morali biti nogometni delavci med prazniki pozorni še na nekaj. Na božične dobrote, ki jih ne bo manjkalo na mizah. Nogometaši se zavedajo, da bi se jim morebitna nedisciplina oziroma ''povečan apetit'' pri slaščicah maščeval.

Športni direktor Maribor Oliver Bogatinov, ki je lahko po jesenskem naslovu vijolic dobre volje, je igralcem v šali sporočil, da bodo v klubu ob prihodu na začetek priprav tolerirali le povišanje telesne teže za dva kilograma. ''Da, dva kilograma je dovolj,'' meni Bogatinov, ki bo poskušal narediti vse, da bi Maribor zadržal vodilno mesto in se pozno spomladi veselil 16. državne zvezdice.

Potem bo nogometaše čakal nov premor. Morda bo takrat že napočil primeren čas tudi za daljša potovanja in užitke v atraktivnih vročih krajih …