Pojav, skregan z logiko. Slovenija ni tega doživela že 20 let.

Domneva, kako bi lahko prazne tribune, posledica spoštovanja ukrepov v boju za zajezitev epidemije koronavirusa, pripomogle gostujočim ekipam do večjega števila točk, se je izkazala za napačno. Še več, zgodilo se je ravno obratno. Tako majhnega odstotka zmag v gosteh, kot smo mu bili priča na tekmah jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije, ni bilo na sončni strani Alp zaznati že 20 let!

Ni ga nogometaša, ki si v stresnem letu 2020 ne bi iskreno želel, da bi se na tribune čim prej vrnili gledalci. Akterji Prve lige Telekom Slovenije radi ponavljajo, da se igra nogomet zlasti zaradi navijačev. V tej sezoni so se morali navaditi na novo kruto realnost, v kateri so potekali dvoboji brez neposrednega stika z občinstvom ali pa le s simboličnim številom, ki ni presegalo 500 oseb.

Če se je v teh okoliščinah pričakovalo, da bodo v rezultatskem smislu pridobile (zrasle) zlasti gostujoče ekipe, ki niso čutile pritiska, ki ga na tekmah radi izvajajo navijači gostiteljev, pa je statistika nakazala, da se je zgodilo ravno obratno. Igra številk je razkrila nenavaden pojav, skregan z osnovno logiko, ki priča o tem, kako se gostom v sezoni praznih tribun godi še slabše kot prej. Tako nizkega odstotka gostujočih zmag ni bilo v Sloveniji že 20 let!

Odstotek domačih in gostujočih zmag v 1. SNL v tem stoletju:

Sezona (število tekem) % domačih zmag % gostujočih zmag 2020/21 - 94 45 (47,87 %) 22 (23,40 %) 2019/20 - 180 73 (40,56 %) 63 (35,00 %) 2018/19 - 180 74 (41,11 %) 60 (33,33 %) 2017/18 - 180 77 (42,78 %) 64 (35,56 %) 2016/17 - 180 71 (39,44 %) 54 (30,00 %) 2015/16 - 180 57 (31,67 %) 73 (40,56 %) 2014/15 - 180 78 (43,33 %) 68 (37,78 %) 2013/14 - 180 82 (45,56 %) 59 (32,78 %) 2012/13 - 180 77 (42,78 %) 57 (31,67 %) 2011/12 - 180 70 (38,89 %) 68 (37,78 %) 2010/11 - 180 83 (46,11 %) 52 (28,89 %) 2009/10 - 180 74 (41,11 %) 68 (37,78 %) 2008/09 - 180 89 (49,44 %) 43 (23,89 %) 2007/08 - 180 79 (43,89 %) 61 (33,89 %) 2006/07 - 180 79 (43,89 %) 47 (26,11 %) 2005/06 - 180 92 (51,11 %) 44 (24,44 %) 2004/05 - 192 81 (42,19 %) 57 (29,69 %) 2003/04 - 192 93 (48,44 %) 50 (26,04 %) 2002/03 - 185 87 (47,03 %) 48 (25,95 %) 2001/02 - 198 95 (47,98 %) 56 (28,28 %) 2000/01 - 198 113 (57,07 %) 45 (22,73 %)

Še v prejšnji sezoni ni bilo velike razlike med odstotkom zmag gostiteljev in gostov (41 proti 35 odstotkov), v tej pa so domačini suvereni vladarji zelenic. Kot da bi nekaterim, če karikiramo, celo ustrezalo, da se igra brez prisotnosti navijačev, saj so v novih ''koronskih" okoliščinah lažje prihajali do domačih točk kot sicer.

Zadnji slovenski prvoligaš, ki se je v jesenskem delu razveselil zmage v gosteh, je bil Mura. Črno-beli so bili v 19. krogu usodni za Celje (3:1), le dan po porazu pa je brez službe ostal trener branilcev naslova Dušan Kosić. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po podatkih Prve lige Telekom Slovenije so v tem jesenskem delu gostitelji zmagali na skoraj polovici vseh tekem (45 od 94), gostje pa so se polnega izkupička veselili le na 22 srečanjih, kar znaša skromnih 23,4 odstotka. Tako nizkega števila gostujočih zmag ni bilo v 1. SNL vse od začetka tega tisočletja. Domneva, kako bi lahko prazne tribune, posledica spoštovanja ukrepov v boju za zajezitev epidemije koronavirusa, pripomogle gostujočim ekipam do večjega števila točk, se je torej izkazala za nepravilno.