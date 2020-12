Elšnik verjame vodstvu Olimpije, Rudonja brez komentarja #video

Pri Olimpiji poudarjajo, kako so lahko zelo zadovoljni, da po jesenskem delu, ki je bil za ljubljanski klub zelo zahteven, zaostajajo le tri točke. "Korona, karantena, sestavljanje ekipe …," je kapetan Timi Max Elšnik našteval ovire, s katerimi so se zmaji spopadali v napornem prvem delu sezone, a za vodilnim Mariborom vseeno zaostajajo le tri točke.

V prejšnji sezoni je bila Olimpija zelo blizu osvojitvi državne zvezdice. Od nje jo je delil le en zadetek v atraktivnem sklepnem dejanju v Celju. Zmaji so blizu vrha tudi v tej sezoni. Prezimili bodo na drugem mestu, vodilnemu Mariboru pa po zaslugi Aluminija, ki je v zadnjem krogu presenetil vijolice (2:2), gledajo v hrbet z zaostankom treh točk.

Kapetan Elšnik: Moramo se bolje pripraviti

Timi Max Elšnik si je po zaslugi odmevnih predstav v dresu Olimpije prislužil tudi vpoklic v mlado izbrano vrsto. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Olimpije Dino Skender je izpostavil zadnjih osem krogov, kjer so ga izbranci, čeprav so imeli zmaji zelo zahteven razpored tekem, pozitivno presenetili. "Tu smo se pravzaprav dvignili," meni mladi hrvaški strateg, ki mu je vodstvo kluba na čelu s predsednikom Milanom Mandarićem, ta se v teh dneh nahaja na drugi strani velike luže, kljub nekaterim rezultatskim nihanjem stalo ob strani. Slavonec uživa podporo tudi pred nadaljevanjem prvenstva, v katerem zeleno-beli podobno kot njihovi navijači ne skrivajo visokih ciljev.

"Za drugi del se moramo bolje fizično pripraviti. Da bomo lahko držali dober ritem igre vseh 90 minut," je kapetan Timi Max Elšnik pojasnil, kaj mora Olimpija popraviti, da se prizori z nekaterih tekem jesenskega dela, v katerih so proti koncu dvoboja popustili, ne bi več ponavljali.

Skender o razlikah med Olimpijo in Mariborom

Dino Skender kot trener Olimpije sploh še ni izgubil proti Mariboru. Dvakrat ga je premagal v Stožicah, v Ljudskem vrtu pa se je z vijolicami razšel brez zmagovalca. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometaši Olimpije bodo s pripravami na spomladanski del začeli 7. januarja, v uvodnem nastopu spomladanskega dela pa bodo 10. februarja gostovali na Bonifiki pri Kopru. Pri tekmecu, ki jim je edini zadal poraz v Stožicah. Na lestvici za zmaji zaostaja le pet točk, tako da bo to derbi 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Po drugi strani so bili zmaji edini, ki so v drugi polovici jesenskega dela premagali vodilni Maribor. Ta zmaga jim je povzdignila samozavest in jim dala vedeti, da lahko kandidirajo tudi za najvišje cilje.

"Nam manjka tisto, kar imajo oni. Sestavljen kader, ekipo, ki je že dolgo skupaj. Mi smo se po drugi strani sestavljali od začetka do konca jesenskega dela," je trener Skender opozoril na veliko razliko med največjima slovenskima kluboma, ki ju na lestvici ločijo tri točke. Zaradi tega je vrednost drugega mesta Olimpije še toliko večja, saj je Skender v sezono 2020/21 vstopil s skoraj povsem prevetreno udarno enajsterico.

Olimpija želi naskakovati naslov prvaka

Mladen Rudonja Foto: Urban Urbanc/Sportida Od 15. januarja do 15. februarja bo za slovenske klube potekal zimski prestopni rok. Glede na dogodke v preteklosti velja pričakovati tudi določene spremembe v taboru zmajev. "Verjamem v ljudi v klubu, da nas bodo še okrepili in da v drugem delu naskakujemo naslov prvaka," kapetan mlade reprezentance Elšnik zaupa vodstvu in verjame, da bo Olimpija v nadaljevanje sezone krenila še močnejša.

Športni direktor Mladen Rudonja o morebitnih potezah Olimpije na področju kadrovske politike za Planet TV ni želel govoriti. Glede na tisto, kar smo spremljali poleti pa tudi med jesenskim delom, ko je naknadno v zmajevo gnezdo priključil tri izkušene hrvaške legionarje, bi lahko nekdanjega slovenskega reprezentanta v prihodnjih tednih čakalo še veliko dela.