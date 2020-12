NZS sporočila, kdaj se nadaljujeta prva in druga liga

Nogometaši desetih klubov Prve lige Telekom Slovenije so se odpravili na božično-novoletni dopust, a se bodo že kmalu vrnili na zelenice. Nogometna zveza Slovenije (NZS) je potrdila, da se bo spomladanski del začel že 10. februarja 2021. Izvršni odbor krovne zveze je tudi podaljšal mandat selektorju ženske reprezentance Borutu Jarcu, ki bo vodil najboljše slovenske nogometašice do konca novembra 2022.

Jesenski del Prve lige Telekom Slovenije se je končal 20. decembra, na prvem mestu bo prezimil NK Maribor, v najslabšem položaju pa je Gorica, ki podobno kot branilci naslova Celjani išče novega trenerja. Nogometaše čaka kratek oddih, nato pa se bo večina klubov vrnila v delovni proces že v začetku leta 2021.

Maribor v Domžalah, derbi na Bonifiki

Koper se bo prihodnje leto prvič predstavil doma proti Olimpiji. Ko sta se kluba nazadnje pomerila v Stožicah, so Primorci zmagali. Foto: Urban Meglič/Sportida Med tistimi, ki bodo v priprave za spomladanski del vstopili najpozneje, so jesenski prvaki Mariborčani. Na skupni večerji se bodo zbrali 12. januarja, dan pozneje pa opravili prvi trening. Slab mesec pozneje se bo začelo zares s tekmami 20. kroga, v katerih bo Maribor gostoval v Domžalah, v derbiju se bosta na Bonifiki udarila Koper in Olimpija, Mura bo pričakala Tabor, Aluminij Celje, v Spodnji Šiški pa se bo pri Bravu mudila zadnjeuvrščena Gorica.

Mladi ljubljanski klub in Sežančane čaka napornejši začetek spomladanskega dela od preostalih, saj se bodo 6. februarja pomerili v zaostali tekmi 16. kroga.

Prvoligaši so v drugi polovici jesenskega dela edini v Sloveniji ohranili tekmovalni ritem. Drugoligaši so prvenstvo prisilno prekinili, ponovno pa se bojo v boj za točke, če bodo to omogočale razmere, podali 21. februarja 2021. Nekateri drugoligaši ostajajo tudi v boju za pokalno lovoriko, ki se bo s prestavljenimi tekmami 2. kroga nadaljevala 3. marca, dva tedna pozneje pa bodo odigrani četrtfinalni dvoboji.

Borut Jarc ostaja selektor ženske A-reprezentance. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Izvršeni odbor NZS na sredini spletni seji ni potrdil le tekmovalnega koledarja za spomladanski del, ampak tudi podaljšal mandat selektorju ženske nogometne reprezentance Borutu Jarcu. Štajerec bo vodil izbrano vrsto A do 30. novembra 2022, do takrat pa bosta reprezentanco do 19 oziroma 17 let vodili Petra Mikeln in Tina Kelenberger.

Vsakemu novoustanovljenemu klubu tisoč evrov Člani izvršnega odbora so sprejeli tudi razpis za novoustanovljene klube. NZS bo vsakemu novoustanovljenemu klubu v letu 2021, ki bo izpolnjeval osnovne pogoje (vključenost v MNZ in vpis v register klubov NZS, najmanj dve ekipi v različnih starostnih kategorijah in tekmovanje vsaj z eno mlajšo ekipo v uradnih ligaških tekmovanjih pod okriljem NZS), namenila tisoč evrov, od tega bo polovica v obliki športne opreme, oziroma 500 evrov (polovica v obliki športne opreme) v primeru kluba malega nogometa.

Prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović je razdelil področja dela podpredsednikom. Foto: Vid Ponikvar

Na predlog predsednika NZS Radenka Mijatovića so člani izvršnega odbora potrdili razdelitev področij dela podpredsednikov NZS. Stanko Glažar bo tako v prihodnjih štirih letih odgovoren za področji futsala in infrastrukture ter sodelovanje s člani in ključnimi deležniki, Danilo Kacijan za področja tekmovanj pod okriljem NZS, Gvido Mravljak za področja sistemskih, normativnih zadev, integritete ter komuniciranja in Dejan Germič za ženski nogomet, mladinski nogomet in nogomet za vse.