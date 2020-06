Dragulj Maribora, ki ga brusijo v Ljubljani

Napadalec, ki najbolj uživa v nogometu zvezdnika Manchester Cityja Sergia Agüera, s katerim sta si po rasti in igri precej podobna, je nogomet začel igrati pri Beli Krajini. Od tam ga je pot vodila v Krko. Po 32 golih, ki jih je v mlajših selekcijah v dveh letih zabil v Novem mestu, ga je opazil Maribor.

Zlatko Zahović ga je k sebi zvabil, ko je imel 15 let. V vijoličastem je zadeval tako med kadeti kot med mladinci. Čeprav je v zadnjih dveh sezonah dvakrat prepričljivo postal strelski kralj najboljše slovenske mladinske lige (lani je od drugega najboljšega strelca dosegel več kot enkrat več zadetkov), zabijal tudi v mladinski ligi prvakov (zatresel je tudi mrežo Liverpoola) in skupaj dosegel kar 58 golov, priložnosti med člani ni dobil.

Pod vodstvom Darka Milaniča za Maribor ni odigral niti minute, zato je v dogovoru s klubskim vodstvom lani poleti sprejel odločitev, da se v iskanju prepotrebnih priložnosti preseli drugam. Sprejel je vabilo novinca med prvoligaši iz Ljubljane in se za eno leto kot posojen nogometaš Maribora preselil v Bravo.

V nogometnem laboratoriju Dejana Grabića je dobil pravo priložnost in jo takoj tudi izkoristil. V prvih enajstih prvenstvenih krogih je zabil šest golov. Potem je padel v strelsko krizo, ki je trajala kar 13 tekem. Vse do prekinitve nogometnega dogajanja zaradi pandemije novega koronavirusa.

Po vrnitvi nogometa je zablestel. Pri štirih zmagah Brava, ki je svoj niz zmag podaljšal na pet tekem, niz neporaženosti Ljubljančanov pa traja še enkrat dlje, je zabil štiri gole. Enega pri zmagi nad Triglavom z 1:0, dva pri katastrofi Olimpije v Stožicah, kjer je s soigralci zmagal s 5:0, in enega še nazadnje ob obračunu stoodstotnih ekip z Muro, ki jo je Bravo z njegovim golom premagal z 1:0.

"Selitev v Ljubljano je bila zadetek v polno," nam je povedal nogometaš, ki bo imel poleti verjetno na voljo veliko možnosti pri načrtovanju svoje prihodnosti. Maribor, tujina ali pa celo Bravo? Odgovora na to vprašanje nismo dobili, saj ga ne pozna niti sam.

Navduševal je že v mlajših selekcijah. Zdaj je velik strelski talent ekspresno potrdil še med člani. Foto: SPS/Sportida

Bravo, ki so mu mnogi napovedovali izpad iz lige, je zdaj njen hit in daleč od mest, ki ogrožajo obstanek v ligi. V letošnjem letu še sploh ni izgubil. Ob treh remijih je kar sedemkrat zmagal. Na zadnjih petih tekmah, ki jih je odigral, je osvojil poln izkupiček. Kako?

Že od začetka smo si želeli neko konstanto, a nam je primanjkovalo izkušenj in vsega, kar potrebuješ za igranje v prvi ligi. Imamo zelo mlado ekipo, zato smo potrebovali svoj čas. Zdaj, ko smo se privadili na prvoligaško konkurenco, pa smo tam, kjer smo si želeli biti. Trener nas je odlično pripravil, kar se je najbolj videlo v zadnjih tekmah. Igramo hitro, napadalno. Iz druge cone hitro prehajamo v protinapade in smo zelo uspešni. Ves trud, ki ga vlagamo v delo na treningih, se nam obrestuje.

No, pa kljub vsemu. Tako dobre niza verjetno niste pričakovali. Se bo sploh kdaj končal?

Upamo, da bo trajalo čim dlje. Nikoli pa ne veš, kaj te čaka jutri. Sploh v nogometu ne. Lahko da že na naslednji tekmi doživimo katastrofo. Seveda upamo, da ne. Trudili se bomo, da bi nadaljevali uspešen niz. Zakaj pa ne bi trajal kar do konca prvenstva?

Kako je biti nogometaš Brava zdaj, ko vam gre vse od nog, a so uspehi prinesli tudi veliko več pozornosti slovenske športne javnosti?

Ko zmaguješ, je vedno lepo. Ni važno, kje si. V Mariboru, Olimpiji ali pa Bravu. Na treningih si sproščen, v ekipi ne manjka dobrega vzdušja, ni nobene napetosti. Rezultati so res odlični. Zmagujemo in se veselimo vsakega naslednjega treninga, ki je pred nami. Komaj čakamo na nove tekme. Vemo, da smo v dobri formi. To bomo skušali dokazati tudi na naslednjih tekmah, ki so pred nami. Naslednja že v sobot v Sežani, ko se bomo udarili s Taborom.

Bravo v prvenstvu ni izgubil že vse od 1. decembra lani, ko je v 19. krogu z 1:2 klonil proti Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sami ste zabili 10 golov v 28 prvenstvenih nastopi. Štiri na zadnjih štirih tekmah, ki ste jih odigrali. Ste presenečeni, da vam gre tako dobro?

Že takoj na začetku sezone sem štartal zelo dobro. Po nekaj golih, ki sem jih dosegel, sem si zadal visoke cilje. Potem mi kar nekaj časa ni šlo. Vsakemu napadalcu se zgodi strelska kriza, ko žoga kar noče v gol. Tudi meni se je. Prihajal sem v priložnosti, a je vedno nekaj zmanjkalo, da bi zadel. V času prekinitve sem se spočil tako fizično kot psihično. Mislim, da mi je ta koronakriza prišla celo prav. Umiril sem se, dal vse od sebe, že na prvi tekmi zadel in spet je bilo veliko lažje. Zdaj mi gre res dobro in upam, da bo tako tudi na preostalih tekmah do konca sezone.

Ste si zadali kakšne cilje, koliko golov pričakujete?

Sem, a jih bom kar ohranil v svoji glavi. Zdi se mi, da je tako najbolje. Imam točno določen cilj in upam, da ga izpolnim, a ga ne bi rad delil z javnostjo.

Z Dejanom Grabićem odlično sodeluje. Foto: Grega Valančič/Sportida Za vašo strelsko eksplozijo je verjetno v veliki meri zaslužen tudi trener Brava Dejan Grabić, ki ima posluh za mlade.

Seveda. Je odličen trener in smo odlična ekipa. Mlad trener, mlada ekipa. Potrebovali smo nekaj časa, da smo se navadili eden na drugega, kar je normalno. Zdaj, ko nam je steklo, se vidi, da sodelujemo odlično. Je sijajen trener, ki vseskozi spodbuja mlade in deli nasvete. Tako kot to počnejo tudi nekateri starejši soigralci, ki so v nogometu izkusili marsikaj, tako da so lahko vsem mladim v veliko korist. Mladim nogometašem je v Bravu res super. Lahko sprošeno igraš in napreduješ iz dneva v dan.

Zdaj že lahko ugotovite, da je bila odločitev, ki ste jo sprejeli lani poleti in se iz Maribora preselili v Ljubljano, zadetek v polno.

Seveda. Že takoj na začetku sem vedel, da sem se odločil pravilno. Takoj sem začutil, da pri Bravu resno računajo name in bom dobil veliko priložnosti za igro. Igram, napredujem. Res sem vesel, da mi tako trener kot vsi ljudje v klubu stojijo ob strani. Res so mi v pomoč, zato sem toliko bolj vesel, da k uspehom kluba s svojimi goli lahko prispevam tudi sam.

Ljudem v Mariboru zamerite, ker niste dočakali nobene priložnosti, čeprav ste v njegovih mlajših selekcijah blesteli?

Ne. Vsi vemo, kaj in kdo je Maribor. Vsak nogometaš iz tamkajšnje mladinske šole si seveda želi, da bi čim prej zaigral med člani, a to v Ljudskem vrtu ni tako lahko. Nisem dobil priložnosti, a so mi v Mariboru omogočili, da odidem drugam. Da odigram sezono, se uveljavil, dobim izkušnje. Zdaj bomo videli, kako in kaj naprej.

Na Zlatka Zahovića in Darka Milaniča ima lepe spomine. Foto: Morgan Kristan/Sportida Izkušnje z Zlatkom Zahovićem in Darkom Milaničem, ki sta bila v klubu, ko je padla odločitev o selitvi v Ljubljano?

Odlične. Z obema sem imel sijajen odnos. Trener me je s seboj vzel tudi na priprave v Turčijo in mi dal vedeti, da me ceni. Zlatko pa je tako ali tako car. Vse mi je omogočil in bil vselej zelo korekten do mene. Oba sva vedela, da je zame najbolje, če za eno sezono odidem na kaljenje kam drugam. Da dobim minute za igro in sem konstanten. Vsi skupaj smo sprejeli odločitev, ki se je izkazala za pravilno.

Vsi skupaj pa zdaj niste več člani Maribora. Tako športni direktor kot trener, ki sta poskrbela za največje uspehe Maribora, danes ne stanujeta več v Ljudskem vrtu.

Odhod Milaniča me niti ni tako presenetil, saj se je o tem govorilo večkrat, medtem ko je bil to, da je klub po 13 letih zapustil tudi Zlatko, velik šok. Ampak to je nogomet. Odhajajo trenerji, odhajajo športni direktorji in odhajamo igralci. Prihajajo pa seveda novi. To je življenje. To je nogomet.

Zdaj ima pri kadrovski politiki glavno besedo Oliver Bogatinov. So vam v Mariboru, pri katerem so najavili usmeritev k mlajšim, že sporočili, kakšne načrte imajo z vami?

Bilo je nekaj čestitk, seveda se s kom iz kluba slišim, a trenutno sem z mislimi predvsem pri tem, kako sezono do konca odigrati s čisto glavo. Ko bo konec, pa bomo videli, kako in kaj naprej.

Z novim športnim direktorjem Maribora ste se pogovarjali?

Za te stvari na moji nogometni poti skrbijo drugi ljudje. Na meni je, da igram.

Skupaj z najbližjimi (na fotografiji v družbi svojeg dekleta) bo po koncu sezone sprejel odločitev, kako in kaj naprej). Foto: Vid Ponikvar

Po koncu sezone boste imeli ob tako dobri strelski statistiki verjetno na voljo več možnosti. Kakšno boste izbrali? Se spogledujete s tujino?

Z vsemi se bom pogovoril in dobro preučil, kaj mi kdo ponuja. Potem se bom odločil. Za zdaj si ne želim sprejemati nobenih odločitev. Bomo videli, kako bo po tem, ko bom odigral zadnjo tekmo. Maribor? Tujina? Ne vem. Karkoli bi rekel zdaj, bi ugibal.

Zanimivo, zadnjo tekmo sezone boste odigrali proti svojemu Mariboru. Glede na to, kako tesno je pri vrhu lestvice, se lahko zgodi, da bo odločilna v boju za naslov. Kako boste na ta obračun gledali v tem primeru? Boste sploh igrali?

Za zdaj je dogovor tak, da lahko igram. Na tej tekmi bom igral tako kot na vsaki. Dal bom vse od sebe. Ni pomembno, kdo stoji na drugi strani. Bilo bi nepošteno, če bi bilo drugače. Sem nogometaš Brava in si želim, da bi imeli skupaj s soigralci čim boljše rezultate. Na vsaki tekmi želim zadeti in zmagati. Ni važno, ali je na drugi strani Maribor ali Olimpija. Moja želja po uspehu bo vedno največja.

Po tako dobrih igrah se verjetno spogledujete tudi z nastopom v mladi slovenski reprezentanci, ki ga še niste dočakali. Morda sanjate celo o tem, da bi dočakali klic selektorja članske izbrane vrste?

Trenutno spadam v kategorijo do 21 let, tako da se spogledujem predvsem s tem. Vsak nogometaš si seveda želi igrati v reprezentanci. Če me selektor Primož Gliha ne bo vpoklical, ne bom razočaran, ampak se bom trudil še naprej. Seveda pa upam, da se bo spomnil name. Sploh zaradi tega, ker bo Slovenija gostila evropsko prvenstvo do 21 let, si želim, da bi bil del te zgodbe. Vsak moj vrstnik danes sanja o tem. Tudi jaz, seveda. Bomo pa videli, kaj bo prinesla prihodnost. Upam na najboljše.

Vsi goli Aljoše Matka v tej sezoni Prve lige Telekom Slovenije:

Bravo : Mura 1:0 (29. krog):

Olimpija : Bravo 0:5 (28. krog):

Drugi gol:

Prvi gol:

Bravo : Triglav (26. krog):

Bravo : Mura 3:3 (11. krog):

Rudar : Bravo 1:4 (9. krog):

Drugi gol:

Prvi gol:

Celje : Bravo 2:2 (4. krog):

Mura : Bravo 4:3 (2. krog):

Drugi gol:

Prvi gol: