Skromen klub iz Šiške, novinec med prvoligaši, pa edini brez poraza v letu 2020 #video

Nogometaši Brava so nazadnje izgubili prvega decembra 2019, neporaženi so ostali tudi v dvobojih z močno favoriziranima Olimpijo in Muro, pričakovati pa je mogoče, da jo bodo zagodli še komu.

Glavni cilj skoraj že izpolnili

"Fantastično. To je nagrada za ves trud," se zadnje dni smeji mlademu trenerju na klopi mlade ekipe Dejanu Grabiću, ki bo jeseni dopolnil šele 40 let. Tudi prva postava Brava ima povprečno starost vsega 21,7 leta. Šest zaporednih zmag jim je dalo krila, a ostajajo osredotočeni, kot pravi trener: "Znali smo se poveseliti, ampak vemo, kaj je naše delo, in danes že nadaljujemo s polno paro."

Glavni cilj, obstanek med slovensko klubsko elito, je pravzaprav izpolnjen. So šesti na prvenstveni lestvici, sedem točk za Muro in sedem pred Taborom. Pa vendarle je pri nogometaših vročega Brava zdaj mogoče zaznati tudi nekaj večjo ambicioznost. "Formo moramo zdaj stopnjevati. Smo na dobri poti in zakaj ne bi zmagali še na nekaj tekmah in na koncu mogoče tudi ostali neporaženi," pravi napadalec Aljoša Matko.

"V nogometu je vse mogoče. Zakaj ne bi bilo tudi to? Mi bomo dali vse od sebe, da se to zgodi," se s kolegom strinja Roko Baturina, napadalec, ki je v ljubljanski klub prišel v zimskem prestopnem roku, ob njem pa še Sandi Ogrinec, Martin Kramarič in Vanja Drkušić. Zimske okrepitve so bile za čisto desetko, saj so na zadnjih šestih tekmah prišli do šestih zmag, prej pa le do petih na 23 tekmah.

Glavna sprememba se je zgodila v glavah igralcev

"Kadrovsko smo drugačni, kot smo bili jeseni. To je jasno," pravi glavni strateg Grabić, a poudarja, da je "glavna sprememba v glavah igralcev". "Mislim, da gre za enotnost ekipe. Vsi za enega, eden za vse," razloge za uspešnost vidi Baturina, Matko, strelec desetih golov v tej sezoni, pa meni: "Kažemo hitro igro. Mlada ekipa, hitri protinapadi. Gojimo moderen nogomet."

Vzor sta jim Mura in Celje. Stavijo na delo z mladimi, ob podpori vsega kluba, seveda. "To je načrtno delo morda desetih let vse skupaj, ne gre čez noč," poudarja Grabić. Potrpežljivost vodstva ceni tudi 20-letni Matko, mladinec Maribora na posoji v Ljubljani: "Pri mladih igralcih je tako, da lahko tri, štiri tekme igrajo slabo, takrat jih moraš spodbujati. Tako so nas tu spodbujali, tudi ko nam je šlo slabo."

"Zelo sem vesel priložnosti, ki mi jo ponuja trener, klub. Veliko igram. To je zelo pomembno v mojem razvoju," je še vesel Matko, tudi Baturina, posojen igralec zagrebškega Dinama, trenutno uživa v igri: "Imam svobodo v gibanju, svobodo na terenu. Igramo protinapade, polprotinapade, kar meni ustreza. Vse se je sestavilo. Če ne bom šel naprej, prestopil v močnejšo ligo, si vsekakor želim, da bi še naprej igral tu."

To soboto Bravo igra v Sežani, kjer še ni zmagal. Prenos tekme bo na Planet TV.

