Gospod stoodstotni ekspresno ujel Olimpijo, a ohranja mirno kri #video

"Zdaj imamo sedem dni časa, da se mirno pripravimo na derbi z Olimpijo. To bo pomembna tekma, a pomembna je vsaka, ki prinaša tri točke," je po novi, četrti prvenstveni zmagi v nizu povedal novinec na klopi Maribora Sergej Jakirović. Hrvat je ekspresno hitro stopil sedem točk naskoka, ki so jih imeli Ljubljančani pred vijoličastimi. Že v nedeljo bo imel priložnost, da skoči prednje.

Kar sedem menjav v primerjavi z zadnjo tekmo se je v začetni enajsterici Maribora zgodilo na nedeljski tekmi proti velenjskemu Rudarju. Po poškodbi Nemanje Mitrovića, čigar nastop na derbiju je zaradi zloma nosu vprašljiv, je moral trener Maribora že v prvem polčasu opraviti še eno.

Po hitrem vodstvu in golu Gregorja Bajdeta so Mariborčani kar nekaj časa trpeli in v vodstvu ostali predvsem zaradi novopečenega najstarejšega nogometaša v zgodovini Prve lige Telekom Slovenije Jasmina Handanovića. Po golu še enega rekorderja, Marcosa Tavaresa, ki je zdaj že pri 153 zadetkih v slovenski prvoligaški druščini, na začetku drugega dela igre in vodstvu z 2:0, je Maribor zaigral šampionsko in tekmo mirno pripeljal h koncu.

Rezultatsko brezhibno, a bi bilo lahko tudi drugače

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Rezultatsko je bilo brezhibno. Imeli smo nekaj težav v prvem polčasu. Nasprotniku smo z napakami omogočili tri velike priložnosti. Lahko bi bili kaznovani. Vprašanje, kaj bi bilo, če bi prejeli gol. Nisem brez zveze ves teden opozarjal, da nas čaka zahtevna tekma. V drugem polčasu smo igrali veliko bolje, bili smo organizirani. Po drugem golu, ki smo ga dosegli, je bilo veliko lažje," je po četrti zmagi v četrti tekmi na klopi Maribora povedal Sergej Jakirović.

Pogled na lestvico se je korenito spremenil

Ko je pred dvema mesecema novi športni direktor prvakov iz Ljudskega vrta Oliver Bogatinov razkril svojo prvo, morda najpomembnejšo kadrovsko potezo in razkril ime trenerja, ki je nasledil Darka Milaniča, je bil Maribor na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice. Za vodilno Olimpijo je zaostajal za sedem, za Celjem in Aluminijem na drugem oziroma tretjem mestu pa za dve točki.

Zdaj, le štiri prvenstvene tekme pozneje, je na drugem mestu z zgolj točko zaostanka za Ljubljančani. S tremi točkami naskoka pred Celjem na tretjem in kar sedmimi pred Aluminijem na četrtem mestu.

Z Mariborom je do zdaj premagal Domžale (2:1), Aluminij (3:0), Triglav (3:1) in v nedeljo še Rudar (3:0). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Odločilni derbi? Ne, sledi še pet tekem.

Že v nedeljo zvečer, ko bo z Mariborom pred praznimi tribunami vodil svoj prvi in tudi zadnji derbi v tej sezoni, bo lahko skočil na vrh lestvice in naredil velik korak na poti do tako želene prvenstvene lovorike. Derbi, ki je pred njim, bo dal odgovore na številna vprašanja o končnem razpletu na vrhu lestvice, a sam opozarja, da še zdaleč ne vseh.

"Nič še ni odločeno. Čaka nas derbi in potem še pet tekem. Odprto bo. Sploh zato, ker nas julija tekme čakajo vsake tri dni. Odločilo bo, kdo bo imel več energije," je povedal mladi, 43-letni trener vijoličastih, ki pred derbijem z večnim tekmecem iz Ljubljane ostaja miren. "To bo seveda pomembna tekma, a bo, tako kot vsaka druga, prinesla tri točke. Ne bo nič pomembnejša od te, ki smo jo odigrali danes. Imamo sedem dni, da analiziramo tekmeca in se dobro pripravimo," je po tekmi z Rudarjem še povedal Jakirović, ki je na klopi najuspešnejšega slovenskega nogometnega kluba za zdaj osvojil maksimalno število točk.

Gospod stoodstotni, torej. Pa bo, ko se bo čez teden dni prebudil v ponedeljkovo jutro, nosil isti naziv? Če bo, potem bo na lestvici Prve lige Telekom Slovenije z vijoličastimi na samem vrhu in tudi z naskokom prvi favorit, da pride do prve lovorike na svoji trenerski poti. Še 16. prvenstvene v zgodovini Maribora …