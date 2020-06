Serge Jakirović še naprej odstoten, Maribor ima najstarejšega v zgodovini

Mariborčani so po nadaljevanju prvenstva po koronski prekinitvi hitro ujeli vodilno Olimpijo, danes pa so imeli priložnost, da jo celo že prehitijo. Ljubljančani so sicer s tesno zmago v Domžalah še zadržali prednost, Mariborčani pa so z zanesljivim uspehom proti Rudarju tudi ostali le točko za večnim tekmecem.

V tekmi z Rudarjem so imeli izbranci trenerja Sergeja Jakirovića status jasnega favorita, kar so tudi upravičili in na koncu slavili visoko s 3:0.

V vratih Maribora je tokrat začel Jasmin Handanović - z 42 leti je postal najstarejši vratar z nastopom v slovenski ligi -, v moštvu zaradi rumenih kartonov ni bilo Roka Kronavetra, že v prvi postavi pa je bil tokrat kapetan Marcos Tavares.

Kljub veliki razliki na lestvici pa je bil vsaj prvi polčas precej izenačen. Gostje so bili celo konkretnejši, v peti minuti je tako po strelu Roberta Pušaverja s strani moral posredovati Handanović.

Gregor Bajde je bil prvi z nevarnim poskusom za domače, toda njegov strel z glavo s kakšnih osmih metrov ni bil natančen. Se je pa isti igralec oddolžil že dve minuti pozneje. Tavares je po podaji z desne žogo odbil, zadela je Bajdeta v glavo, ta pa je potem žogo, tik preden bi jo vratar Velenjčanov ujel, še potisnil v gol.

Marcos Tavares je še izboljšal svoj strelski rekord v Prvi ligi Telekom Slovenije. Zdaj je pri 153 golih. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Rudar se ni predal, lepo priložnost je imel v 21. minuti Sanjin Lelić, toda po strelu z desne strani je žoga končala tik ob vratnici, minuto zatem pa je po izgubljeni žogi Maribora do priložnosti prišel še Mičo Kuzmanović, toda Handanović se je ob njegovem poskusu izkazal. Podobno je bilo v 32. minuti, po kotu Rudarja sta žogo s skupnimi močmi odbila Handanović in Cretu.

Še bližje izenačenju pa je bil Rudar v 36. minuti, ko so gostje ušli obrambi domačih, Lelić se je sam znašel pred Handanovićem in sprožil z roba kazenskega prostora, žoga pa je končala v vratnici.

Ob koncu prvega dela pa je gostujoči vratar Matej Radan pravočasno stekel iz vrat in žogo izbil pred Tavaresom.

Prav Tavares pa je poskrbel, da so Mariborčani lažje zadihali ob začetku drugega polčasa. V 51. minuti je po njegovem strelu od daleč Jovan Pavlović žogi spremenil smer in končala je v mreži za 2:0.

Maribor je pozneje prevzel pobudo in uspešneje ustavljal Velenjčane, Luka Zahović, ki je v igro vstopil nekaj minut prej, pa je v 70. minuti iz bližine za las zgrešil gol.

V polno pa je nato v 77. minuti zadel Felipe Santos, ki je izkoristil neodločno obrambo tekmecev ter po obratu z roba kazenskega prostora meril natančno za dokončno potrditev mariborske zmage. To bi lahko povišal Andrej Kotnik v 87. minuti, toda Radan je žogo po njegovem močnem strelu odbil.

Že v naslednjem krogu čaka Mariborčane derbi z ljubljansko Olimpijo, tekma bo v nedeljo, 28. junija v Stožicah. Velenjčani pa bodo v petek, 26. junija gostili Triglav.

Maribor : Rudar 3:0 (1:0)

Stadion Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Sagrković, Klančnik, Pospeh.



Strelci: 1:0 Bajde (14.), 2:0 Tavares (51.), 3:0 Felipe Santos (77.).



Maribor: Handanović, Milec, Peričić, Mitrović (od 32. Koblar), Kolmanič, Dervišević, Cretu (od 67. Vrhovec), Pihler (od 66. Kotnik), Požeg Vancaš (od 46. Felipe Santos), Bajde, Tavares (od 66. Zahović).

Rudar Velenje: Radan, Pušaver, Pavlović, Vošnjak, Krefl, Trifković, Črnčič (od 78. JOvan), Jovanović (od 63. Kitek), Lelić, Kuzmanović (od 46. Koprivnik), Radić (od 78. panadić).



Rumena kartona: Koblar; Črnčič

Spremljanje tekme v živo:

KONEC! Maribor je v drugem polčasu precej mirneje tekmo pripeljal do konca in zasluženo prišel do nove zmage.



VIDEO: gol Felipeja Silve:





GOOOOL! Tekma je odločena. Zdaj je v 76. minuti zadel še Brazilec Felipe Silva in povišal vodstvo Maribora na 3:0.



65. minuta: Maribor še naprej zanesljivo vodi in je umiril dogajanje na igrišču. Nič ne kaže, da Sergej Jakirović ne bi prišel še do četrte zmage v četrti tekmi na klopi vijoličastih.



VIDEO: gol Marcosa Tavaresa:



GOOOOL! No, pa smo v Mariboru dočakali še en rekord. Res je, Marcos Tavares je najboljši strelec v zgodovini Prve lige Telekom Slovenije že nekaj časa, a je z golom v 52. minuti še nekoliko premaknil svoj mejnik. Zdaj je pri številki 153. Zadel je po strelu od daleč in slabem posredovanju vratarja Rudarja.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Maribor po prvem delu igre vodi, a je predvsem v drugem delu prvega polčasa precej trpel. Prav zanimivo bo videti, kako bo v drugih 45 in nekaj minutah.



POLČAS! Za nami je precej razburljivih prvih 45 minut igre v Ljudskem vrtu, kjer z minimalnih 1:0 vodijo domači, a bi bilo lahko tudi drugače. Gostje so imeli nekaj izjemnih priložnosti.



VIDEO: druga priložnost Sanjina Lesića:



35. minuta: še ena sijajna priložnost za Rudar. Iz oči v oči z Jasminom Handanovićem je šel po protinapadu spet Sanjin Lelić, že premagal mariborskega vratarja, a nato zatresel okvir vrat.



VIDEO: priložnost Mića Kuzmanovića:





22. minuta: še ena sijajna priložnost za Rudar. Z izjemno obrambo po strelu Mića Kuzmanovića se je izkazal veteran Jasmin Handanović.



VIDEO: prva priložnost Sanjina Lesića:





20. minuta: zdaj pa izjemna priložnost za Rudar. Z desne je sam proti golu Maribora prodrl Sanjin Lesić in le za las zgrešil cilj.



VIDEO: gol Gregorja Bajdeta:





GOOOL! Maribor je unovčil premoč in že minuto pozneje, v 14. minuti prišel do vodstva. Po predložku z desne strani se je pred vrati Rudarja najbolje znašel prav Gregor Bajde.



VIDEO: priložnost Gregorja Bajdeta:





12. minuta: po predložku z desne strani je do strela z glavo z nekaj metrov povsem neovirano pri Mariboru prišel Gregor Bajde, a zgrešil cilj.



ZAČETEK! Obračun v Ljudskem vrtu se je začel.



REKORD JASMINA HANDANOVIĆA! V začetni enajsterici Maribora bo med vratnicama stal Jasmin Handanović, ki je danes star 42 let, štiri mesece in 24 dni, s tem pa je postal najstarejši nogometaš v zgodovini lige. Pred tem je bil rekorder Amel Mujčinović, ki je bil ob svojem zadnjem nastopu v Prvi ligi Telekom Slovenije star 41 let, 9 mesecev in 29 dni.



JAVLJAMO SE IZ MARIBORA, kjer bodo vijoličasti iskali še četrto zmago pod vodstvom novega trenerja Sergeja Jakirovića proti Rudarju, ki ima v Domnu Beršnjaku prav tako novega trenerja, a še naprej čaka na sploh prvo prvenstveno zmago sezone.