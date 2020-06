Večnost Jasmina Handanovića nekoliko drugače

Foto: Getty Images

Nabor zgornjih podatkov je le še en dokaz o večnosti, brez dvoma enega najboljših vratarjev v zgodovini slovenskega nogometa, zagotovo pa slovenske lige.V prvi ligi je pri Olimpiji 24. avgusta 1997 debitiral v 5. prvenstvenem krogu sezone 1997/98 pri remiju proti ajdovskemu Primorju s 3:3 pod vodstvom Jedinka Perice.V slovenskem prvoligaškem nogometnem tekmovanju je do zdaj zbral 336 nastopov v majicah Olimpije, kranjskega Triglava, Kopra in Maribora, h kateremu je prišel leta 2011. Od takrat je zanj odigral 347 tekem v vseh tekmovanj in je na petem mestu večne lestvice števila nastopov v vijoličasti barvi. Za Maribor je branil na vseh 12 tekmah v ligi prvakov v novejšem obdobju in zbral tudi 22 tekem v ligi Europa.Pohvali se lahko tudi z osmimi nastopi v slovenski članski reprezentanci, s katero je leta 2010 kot rezervist svojemu bratrancuodpotoval na svetovno prvenstvo v Južnoafriško republiko.