Maribor, Bravo, kapo dol!

Trimesečni prisilni premor v Prvi ligi Telekom Slovenije zaradi epidemije koronavirusa je najbolj koristil Mariboru, do živega pa ni prišel niti vročemu Bravu. Branilci naslova so najuspešnejši klub v pokoronskem obdobju. Podobno kot mladi ljubljanski klub so osvojili maksimalnih 12 točk in na lestvici skoraj ujeli Olimpijo. V nedeljo, ko bodo Mariborčani gostovali v Stožicah, lahko zmaje pahnejo s prestola.

Na izboru za Pesem Evrovizije, eni izmed številnih kulturnih prireditev, ki so letos zaradi izbruha koronavirusa pomahale z belo zastavo in ostale brez letošnje izvedbe, je pri glasovanju največje časti deležna ocena 12 točk. Ducat točk ima bogato sporočilno vrednost tudi v slovenskem klubskem nogometu, kjer je nadaljevanje po prisilnem počitku preobrnilo številne stvari na glavo.

Pokoronska (ne)uspešnost klubov PLTS:

Klub Z R P Gol Točke 1. Maribor 4 0 0 11:2 12 2. Bravo 4 0 0 10:1 12 3. Mura 3 0 1 9:5 9 4. Celje 2 1 1 5:4 7 5. Olimpija 2 0 2 4:6 6 6. Domžale 1 1 2 5:6 4 7. Tabor 1 1 2 5:7 4 8. Aluminij 1 0 3 5:9 3 9. Triglav 0 1 3 3:9 1 10. Rudar 0 0 4 3:11 0

Nekateri klubi, ki jim pred izbruhom bolezni covid-19 ni šlo najbolje in so zaostali za lastnimi pričakovanji, so zdaj veliko boljše volje, po drugi strani pa je tako dolg premor terjal tudi žrtve. Kar nekaj moštev ni našlo forme, s katero je do začetka marca razvajalo svoje navijače, tako da je prišlo, čeprav so klubi v pokoronskem obdobju odigrali ''šele'' štiri kroge, do opaznih sprememb.

Le Jakirović in Grabić

Zelo sta napredovala Maribor in Bravo. Po zaslugi 12 točk sta se povzpela po lestvici navzgor, fenomen zase so zlasti šiškarji, saj so nanizali že šest zmag in dobro formo iz meseca marca, ko so med drugim v gosteh osupnili vijolice in k odhodu ''prisilili'' Darka Milaniča in Zlatka Zahovića, prenesli tudi v poletje. Za zdaj sta četi Sergeja Jakirovića in Dejana Grabića nedotakljivi. Prva ruši tekmece na krilih široke in zelo dolge klopi, s katero novo pravilo petih dovoljenih menjav spretno izkorišča v svoj prid. Do prednosti praviloma prihaja v drugem polčasu.

Lestvica po 29. krogu:

Želja hrvaškega stratega, ki ga v nedeljo čaka zanimiv krstni večni derbi, saj se bo pomeril proti rojaku Dinu Skenderju, na katerega nima najlepših spominov, saj je kot trener Gorice izgubil obe prvenstveni tekmi proti ''Skenderjevemu'' Osijeku, je ta, da začne Maribor mleti tekmeca tudi v uvodnem polčasu.

Odmevi po zmagi Olimpije v Domžalah:

Tako kot je prejšnji teden v Stožicah zarohnel motor Brava in po 25 minutah mrežo zmajev nasul kar s štirimi izstrelki. Mladi ljubljanski klub, v prvoligaški druščini nastopa prvič, ne navdušuje le z rezultati, ampak tudi z igro ter predanostjo (večinoma) mlade zasedbe, željne dokazovanja.

Zahovićeva prerokba se uresničuje

Trener Mure Ante Šimundža se bo v sredo v finalu pokala Slovenije pomeril proti Dejanu Dončiću (Nafta). Foto: Grega Valančič/Sportida Bravo je tudi prvi junak, ki je v pokoronskem obdobju premagal Muro, še eno ekipo, ki ji gre v zadnjih tednih skoraj vse kot po maslu. V sredo jo na Brdu pri Kranju čaka finale pokalnega tekmovanja, kjer bo v dvoboju proti drugoligašu Nafti iz Lendave, ta bo za nameček zaradi kazni pogrešala še tri pomembne igralce, absoluten favorit.

Muri se po 25 letih nasmiha vnovična osvojitev lovorike, a se trener Ante Šimundža še kako dobro zadeva, da ima pokalno tekmovanje svoje zakonitosti, ena izmed njih pa je tudi pogostost presenečenj.

Zato črno-beli nočejo ničesar prepustiti naključju, posledica je bila tudi nekoliko, a spet ne preveč premešana postava za gostovanje v Ljubljani, kjer so prvič po dolgih mesecih občutili grenkobo poraza.

Odmevi po zmagi Maribora nad Rudarjem:

Primerjava uspešnosti klubov v predkoronskem (po 25. krogu) in pokoronskem obdobju: Maribor 4. –> 1.

Bravo 7. –> 2.

Mura 5. –> 3.

Celje 2. –> 4.

Olimpija 1. –> 5.

Domžale 9. –> 6.

Tabor 6. –> 7.

Aluminij 3. –> 8.

Triglav 8. –> 9.

Rudar 10. –> 10.

Zmaji imajo tako še vedno vse v svojih rokah, a se lahko s podobno mislijo hrabrijo tudi Mariborčani, saj jih nadaljevanje zmagovitega niza in stoodstotnega izkupička Jakirovića pelje neposredno na prvo mesto. In uresničitev prerokbe Zlatka Zahovića, ki se je zdela pred nadaljevanjem prvenstva zelo drzna, zdaj pa se iz kroga v krog izkazuje za premišljeno, a še kako resnično oceno moči.

Rudar kmalu v neslavni rubriki?

Ko so Celjani v uvodnem pokoronskem krogu premagal Velenjčane (2:0), je bil Dušan Kosić poln čestitk na račun Domna Beršnjaka in njegovih izbrancev. Foto: Grega Valančič/Sportida S pozitivno pokoronsko statistiko se lahko pohvali le še Celje, ki je bilo še prejšnji teden edini slovenski klub, neporažen tako na prvenstvenih kot tudi prijateljskih tekmah v letu 2020. Po porazu proti Muri, ki je končala izjemen niz rumeno-modrih, je krivulja uspešnosti Kosićevih izbrancev rahlo padla, to pa sta izkoristila kluba iz največjih slovenskih mest in se jim oddaljila na lestvici. Olimpija se je pred večnim derbijem rešila iz godlje, saj je po dramatični zmagi v Domžalah zadržala vodilni položaj in prekinila črni niz, ki je po porazih s Celjem in Bravom (kar 0:5), vmes je stolček zapustil Safet Hadžić, v Stožicah povzročil veliko gorja.

Primerjava predkoronskega in pokoronskega obdobja ne prinaša zadovoljstva Aluminiju, ki je obdobje očitne rezultatske krize, zaradi katere bo, če ne pride do nenadne izboljšave oziroma presenečenja Nafte v finalu pokala, ostal brez Evrope, edini klub, ki je zadržal položaj, s katerim je imel opravka po 25. krogu, pa je velenjski Rudar. V primeru knapov to ne pomeni ničesar dobrega. Kmalu bodo ostali tudi brez matematičnih možnosti za obstanek, tako da se bo v Šaleški dolini v prihodnji sezoni igrala druga liga, tudi pod vodstvom že petega trenerja v tej sezoni, to je postal Domen Beršnjak, pa kljub spodobni igri in številnih pohvalah, Velenjčani so navdušili tako Jakirovića kot tudi Kosića, niso osvojili niti ene točke.

Knapom se ne piše najbolje. Bodo sezono končali z vsaj eno zmago? Foto: Grega Valančič/Sportida

Če se bo nadaljevalo tako klavrno, bo Rudar končal sezono brez ene same zmage in se na seznamu največjih neuspehov v zgodovini 1. SNL v tej neslavni rubriki pridružil Dekanom. Jadran je v sezoni 1994/95 končal sezono brez zmage, z zgolj tremi remiji in kar 27 porazi. Velenjčani so boljši vsaj v tem, saj so do danes že osvojili dvomestno število točk (10 remijev in 19 porazov).