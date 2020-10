Bizarna in skrb vzbujajoča vsebina protestnega pisma mladih nogometašev

Primož Gliha se je znašel na udaru. Uprli so se mu kar njegovi varovanci. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V mladi slovenski reprezentanci, ki se pripravlja na do zdaj največje nogometno tekmovanje na slovenskih tleh, je očitno dokončno počilo. Že včeraj smo pisali o protestnem pismu, ki so ga naslovili na Nogometno zvezo Slovenije oziroma na direktorja reprezentanc Mirana Pavlina in sekretarja Martina Koželja, zdaj pa se je v javnosti znašla vsebina pisma. Razkrili so ga pri Nogomanii, ki je prva poročala o aferi v mladi reprezentanci, in tudi na kranjskem spletnem portalu Trma.

V njem najdemo nekaj zelo obremenilnih in tudi bizarnih očitkov na račun Primoža Glihe. Med drugim selektor nogometašem naj ne bi dovolil proslavljanja zadetkov, prav tako naj bi jim ukazal, da morajo imeti čez dan vseskozi odprta vrata svojih hotelskih sob, z univerzalnim ključem naj bi jim tudi vdrl v sobo v času spanja, kar je ob še nekaterih očitkih na selektorjev račun velik poseg v zasebnost nogometašev.

Razplet je lahko samo eden

Ob dejstvu, da gre za polnoletne osebe in profesionalce, med katerimi je kar nekaj takšnih, ki si kruh služijo v tujini, večina preostalih pa igra vidne vloge v slovenskih prvoligaših, je to precej bizarno in tudi skrb vzbujajoče.

Kot smo poročali že včeraj, so se glede afere oglasili tudi na NZS ter sporočili, da se bodo o nadaljnji usodi selektorja odločili po razgovorih s predstavniki reprezentance in selektorjem Gliho. Po vsem slišanem in prebranem je jasno, da je mogoč le en scenarij, in sicer ta, da se bo Gliha po petih letih poslovil od najboljše slovenske nogometne selekcije do 21 let. Pred velikim vrhuncem, ki slovenski nogomet čaka že marca prihodnje leto, ko bodo na sporedu tekme skupinskega dela evropskega prvenstva do 21 let v Sloveniji, drugače verjetno ne more biti.

Gliha, pred tem trener Kopra, Mure in Gorice, je selektor mlade reprezentance postal januarja 2015, potem pa leta 2018 z NZS podaljšal sodelovanje. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2017 je s Slovenijo pristal na tretjem mestu za Italijo in Srbijo, prehitel pa je Irsko, Litvo in Andoro. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2019 je bila Slovenija pod njegovim vodstvom v svoji skupini druga za Francijo, prehitela pa je Črno goro, Kazahstan, Bolgarijo in Luksemburg.

Do zdaj je Gliha kot selektor mlado reprezentanco vodil na 42 tekmah. Zbral je 16 zmag, 16 porazov in deset remijev.

Vsebina protestnega pisma mladih reprezentantov:

Spoštovani,



spodaj podpisani člani slovenske nogometne reprezentance do 21 let (v nadaljevanju: ekipa/igralci) skupaj sporočamo, da pred začetkom Evropskega prvenstva do 21 let, ki bo prihodnje leto v Sloveniji, na katerem želimo našo reprezentanco in posledično državo kot gostitelji zastopati na najboljši možen način, predlagamo spremembe za uresničitev skupnih ciljev. Seznaniti vas želimo z nevšečnostmi, ki se že dlje časa dogajajo na zborih naše reprezentance. Zaradi teh dlje trajajočih problemov smo igralci skupnega mnenja, da se selektorja slovenske mlade reprezentance g. Primoža Gliho (v nadaljevanju: selektor) zamenja. Spodaj navajamo razloge za našo odločitev.



Naši razlogi so sledeči:

- Žaljenje na osebni ravni brez spoštovanja osebne integritete posameznika, v večini primerov brez pravega razloga,

- treninge začenjamo brez ogrevanja, kar nam povečuje možnosti za poškodbe,

- nasprotnikov ne analiziramo in se na njih primerno ne pripravimo,

- na dolgih potovanjih z letalom ali avtobusom igralci ne smemo spati in moramo delati razne raztezne vaje,

- ob doseganju zadetkov na tekmah le teh ne smemo slaviti,

- ogrevanje pred tekmo (3. 9. 2020 prijateljska tekma proti Italiji) je bilo kar v garderobi, vodil ga je g. Silvo Vrhovec, čigar funkcija v tej reprezentanci ni nobenemu znana in razložena,

- pred tekmo (7. 9. 2020 prijateljska tekma proti Madžarski), ki je bila delegirana ob 15:00, smo po navodilih selektorja namesto normalnega kosila štiri ure in pol pred tekmo morali jesti mueslije in jogurt ob 10:30,

- selektor ukazuje odvzem mobilnih naprav kadarkoli si to zaželi,

- v času popoldanskega počitka igralcem ni dovoljeno gledati televizije oziroma uporabljati pametnih naprav,

- po določeni uri za spanje igralcem ni dovoljeno gledati televizije oziroma uporabljati pametnih naprav ne glede na posameznikov bioritem,

- vrata sobe moramo imeti odprta ves dan, včasih tudi vso noč (s tem nam je odvzeta vsa zasebnost),

- vdiranje v zaprto sobo v času spanja z univerzalnim ključem (s tem nam je odvzeta vsa zasebnost),

- prepovedano nam je igranje družabnih iger oziroma so le te dovoljene samo, če se igra za denar.



Povod za pismo je bil upor celotne ekipe na zadnji reprezentančni akciji, kjer se je dogajalo sledeče. Ekipa in strokovni štab je imela dne 5. 10. 2020 testiranje na novi virus COVID-19. V večernih urah smo prejeli rezultate in imeli 3 pozitivne osebe (dva igralca in ekonom), selektor in strokovni štab pa so kljub temu na recepciji hotela pili alkohol in poslušali glasno glasbo do jutranjih ur. S tem so ogrožali varnost in zdravje vseh nas ter povečali možnost širjenja virusa. Naslednjega dne, 6. 10. 2020, je selektor ob 22:23 najavil sestanek na recepciji, kjer nas je spet čakalo skupno druženje in alkoholne pijače, kar je še dodatno pripomoglo k širjenju virusa in ogrožanju našega zdravja.



V sredo, dne 7. 10. 2020, nam je selektor po kosilu odvzel mobilne naprave. Razlog naj bi bil, da ponoči nismo spali. Še isti večer je ponovno zahteval mobilne naprave, vendar smo se igralci odločili, da jih ne bomo dajali več (razen dan pred tekmo). Odločili smo se tudi, da bomo vrata, ko bo čas za spanje, zapirali. Na odgovor smo čakali do naslednjega jutra, ko je bil kapetan ekipe Jan Mlakar poklican s strani selektorja. Selektor mu je dejal: »Ti lahko imaš telefon vedno, ostali igralci pa mi ga bodo dali. Povej to ostalim.« Igralci smo bili še zmeraj istega mnenja, da mobilnih naprav ne bomo dajali več. Zvečer je selektor ponovno ukazal, da moramo ob 23:00 dati mobilne naprave. Ker jih nismo dali, je začel hoditi po sobah in spraševati, čigava ideja je bila to. Vsi, ki smo bili vprašani, smo odgovorili, da smo se odločili kot ekipa. Nato je ob 23:17 selektor z univerzalno kartico vdrl v zaprto sobo Janu Mlakarju in Jakobu Novaku in Mlakarju rekel: »Ti greš jutri domov.« Razloga za svojo odločitev ni navedel.



Naslednje jutro okrog 8:30 sta Jana Mlakarja na vratih pričakala g. Silvo Vrhovec in receptorka hotela Arena. Rekla sta mu, da mora vrniti vso opremo in zapustiti hotel do 11:00, kasneje naj bi vse stroške hotela kril sam. Nato je selektor sklical sestanek na recepciji ob 9:30. Na sestanku je kot razlog Mlakarjevega odhoda navedel, da je kršil pravila, ker je po 23:00 uporabljal tablični računalnik. Selektor je torej Jana Mlakarja poslal domov kljub temu, da mu je dan prej dovolil uporabo mobilne naprave kadarkoli. Po sestanku smo se igralci skupaj sestali in prišli do zaključka, da je bil Mlakar poslan domov, ker je kot kapetan zastopal želje vseh. Preoblekli smo se v civilna oblačila in zahtevali, da se naš kapetan vrne. V nasprotnem primeru smo bili vsi pripravljeni zapustiti reprezentančno akcijo. Sledil je še en sestanek. Selektor nam je dal nalogo, da sami napišemo nova pravila. Povedal nam je, da lahko Jana Mlakarja pokličemo nazaj, vendar nam je dal jasno vedeti, da on ni več kapetan te ekipe. Nova pravila smo morali sporočiti do začetka treninga. Pred treningom smo se s selektorjem želeli pogovoriti o novih pravilih, a je ta želel, da se pravila napišejo, da jih bo lahko pokazal predsedniku NZS.



Napisana pravila:

- Telefonov se ne odvzema,

- vrata sobe so lahko zaprta, razen kadar strokovni štab določi »noge v zrak,«

- med počitkom je vsak v svoji sobi brez razgrajanja (razen po dogovoru s fizioterapevtom, doktorjem, trenerjem…), mobilne naprave, televizija, računalniki so dovoljeni,

- selektor določi uro, ko moramo biti v sobi, vsak posameznik zaspi, kot je navajen, odvisno od posameznikovega bioritma,

- v sobe se ne vdira.



Nam se sicer to zdijo popolnoma normalne in razumljive stvari in jih sami ne bi jemali kot neka pravila, kot temu pravi selektor. Smo odrasli ljudje, profesionalci in se nam razmere, ki so v reprezentanci vladale do sedaj, zdijo nedopustne in zelo neprofesionalne. Vsak igralec ima drugačne potrebe in ni normalno, da moramo vsi jesti enako hrano ter spati in počivati enako dolgo.



Menimo, da sta bila odnos in delo v mlajših selekcijah na veliko bolj profesionalnem nivoju kot sedaj. Ker smo svoje mnenje že večkrat predstavili selektorju in ostalemu vodstvu, pa se do sedaj nič ni spremenilo, smo se odločili, da svoje težave naslovimo na Nogometno zvezo Slovenije.



Še enkrat, smo profesionalci in vsak pri sebi najbolje ve, kako se mora pripraviti na trening/tekmo, da bo v najboljši možni luči zastopal našo državo. Igranje v slovenskem dresu je za nas največja možna nagrada, a žal je prišlo do tega, da pod vodstvom g. Primoža Glihe igralci ne čutimo več prave želje do igre.



Dokler g. Primož Gliha ostaja na mestu selektorja naše reprezentance, spodaj podpisani igralci ne bomo nastopali za Slovensko nogometno reprezentanco do 21 let.



Lep pozdrav,



Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let



*Vsebina pisma je nespremenjena in objavljena brez popravkov.