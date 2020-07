Francoz po veliki neumnosti obrnil nov list

Ponoči se je po dolgi odsotnosti vrnila liga NBA. Na prvem obračunu je Utah prišel do zmage nad New Orleansom (106:104), prvi in tudi zadnji odločilni koš na tekmi pa je dosegel Rudy Gobert. Francoski košarkar je bil uradno prvi igralec v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, okužen z novim koronavirusom, zaradi nespametnega dejanja pred tem pa nekaj časa verjetno celo najbolj nepriljubljen košarkar v ligi.

Vrnimo se na letošnji 12. marec. Svet počasi spoznava razsežnosti novega koronavirusa. Luka Dončić za zmago proti Denverju doseže 28 točk, in verjetno si takrat ni nihče mislil, da bodo to zadnje točke Slovenca pred dolgo prekinitvijo sezone, ki je trajala kar 141 dni. Vodstvo lige je namreč po tisti tekmi prekinilo tekmovanje v ligi NBA, saj je bil košarkar Utaha Rudy Gobert tisti dan pozitiven na covid-19.

A novica še ne bi bila tako pretresljiva, če se ne bi francoski orjak nekaj dni pred tem na druženju z novinarji, medtem ko so ravno govorili o spoštovanju novih pravil glede koronavirusa, brezobzirno dotaknil vseh novinarskih mikrofonov in snemalnikov. Šaljiva poteza, ki se je čez nekaj dni pokazala za izredno neokusno. Prvi košarkar v ligi NBA, ki se je spopadel z virusom, se je za svoje dejanje hitro pokesal, a škoda je bila že storjena. Kljub temu je Francoz doniral okoli 450 tisoč evrov za pomoč tistim, ki so bili prizadeti zaradi virusa. Le dan pozneje je bil pozitiven še njegov soigralec Donovan Mitchell.

Gobertova nespametna poteza:

"Vem, da so ljudje prizadeti na nešteto načinov. Ta donacija je prvi korak, ki odraža moje spoštovanje in podporo vsem prizadetim. To je eden prvih korakov, ki jih bom naredil za pozitivne spremembe koronavirusa. Hkrati se bom še naprej učil o virusu covid-19 in izobraževal druge," je takrat zapisal Rudy Gobert, ki se je tako kot preostali svet, nato spopadel z večmesečno karanteno.

Liga NBA spet v pogonu

Rudy Gobert je odločil srečanje z New Orleansom. Foto: Getty Images A včeraj se je kolesje lige NBA znova zavrtelo, veliko oči pa je bilo uprtih ravno v 216 centimetrov visokega Francoza, rojenega v Saint-Quentinu. In kot bi želela usoda, je bil Gobert med glavnimi akterji na prvi tekmi po nadaljevanju sezone. Francoz je dosegel prvi koš, a še bolj pomembno, tudi zadnja dva s črte prostih metov 6,9 sekunde pred iztekom igralnega časa, ki sta Utahu zagotovila zmago nad New Orleansom.

Gobertu je v zadnjem napadu asistiral ravno Mitchell, ki je Francoza lepo našel pod košem, nad njim pa je bil ob poskusu zabijanja, storjena osebna napaka. Gobert je izkoristil oba prosta meta in Utahu, ki ima že zagotovljeno mesto v končnici, priboril zmago. Sodelovanje med Mitchellom in Gobertom je še toliko pomembnejše, ker košarkarja po okužbi s koronavirusom nista govorila drug z drugim en mesec, saj je bil Mitchell jezen nad brezobzirnim vedenjem Goberta, nesporazum pa sta imela košarkarja že pred tem, ko se je Gobert večkrat pritožil, da je Mitchell preveč sebičen pri (ne)podajanju žoge. Košarkarja sta bojno sekiro zakopala in moštvu Jazz priborila zmago.

"Vse, kar lahko rečem, je, da sem hvaležen. Hvaležen sem, da lahko počnem to, kar imam rad. Po vsem, kar sem dal skozi, in po tem, kar celoten svet preživlja zdaj, sem vesel, da lahko navdihujem ogromno otrok po svetu in da lahko širim pozitivo. Seveda, pa je odlično štartati z zmago," je po zmagi dejal Gobert. "Donovan je napravil odlično akcijo," je še dejal Francoz, ki je tekmo končal pri 14 točkah, 12 skokih in treh blokadah.

Zakopala bojno sekiro Donovan Mitchell želi čim prej pozabiti nesoglasja. Foto: Getty Images

Da so nesoglasja za njima, je potrdil tudi Mitchell. "Upam, da bomo zdaj nehali govoriti o tem. Na koncu koncev smo košarkarji, na parket pridemo za to, da opravimo delo. In Gobert je to delo opravil odlično. Naredil sem tisto, kar je bilo prav, vedno iščem proste soigralce za podajo. Povedal sem vam že tisočkrat, da poskušam biti boljši asistent in boljši organizator igre. In situacije, kot je bila današnja, dokazujejo moj napredek. V takšnih akcijah gre za medsebojno zaupanje. Dosegel je prvi dve točki in tudi zadnji dve, in mislim, da bi s tem morali tudi zaključiti debato o teh nepotrebnih zadevah," je dejal Mitchell, ki je vknjižil pet asistenc, ob tem pa še 20 točk in pet skokov, kar osem točk je dosegel v zadnjih petih minutah.

"To je za nami, in to izkušnjo bomo uporabili za to, da bomo boljši. To sta storila tudi onadva. Mitchell je s to podajo pokazal, da ima veliko zaupanja v Goberta. To sta storila že neštetokrat v zadnjih treh letih, odkar igrata skupaj. Odlično ju je videti, kako se povezujeta na parketu," pa je o nastali situaciji dejal trener Utaha Quin Snyder.

Košarkarji moštva Utah so si sicer že priigrali nastop v končnici. Trenutno so na četrtem mestu zahoda, do konca rednega dela pa jih čaka še sedem tekem.

