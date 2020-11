Mogoče le v Rusiji: poglejte si, kaj sta si privoščila pilota #foto

Spomnimo. Ruski zvezdnik je po javni objavi posnetka svojega samozadovoljevanja postal tarča zbadljivk, pod pritiskom javnosti pa je podlegla tudi ruska nogometna zveza in kapetana začasno suspendirala, kar se je mnogim zdela preuranjena in nepotrebna poteza. Očitno tudi pilotoma letalske družbe Pobeda Airlines, ki sta 11. novembra njemu v podporo med letom iz Moskve proti Jekaterinburgu pod pretvezo testa radionavigacije z letalom narisala navidezni penis.

Pilota sta si nad mestom Neftekamsk vzela čas in "narisala" penis:

Polet se je zaradi dodatnega kroženja podaljšal za 20 minut. Foto: Flightradar

''To je bil najbrž način podpore kapetanu ruske nogometne reprezentance, ki so ga v zadnjih dneh z vseh strani napadali,'' so dejali pri letalski družbi, a zadeva ni ostala med štirimi stenami, vse skupaj že preiskuje državni organ za letalski promet, ki je to označil za izredno nespametno in nevarno početje. Pristojni organi preiskujejo, ali sta pilota imela dovoljenje za ''kroženje'' nad mestom Neftekamsk, saj se je tudi let podaljšal za 20 minut.

Hekerji naj bi od Dzjube za posnetek njegovega samozadovoljevanja zahtevali pet milijonov dolarjev:

The country’s team captain Artem Dzyuba was suspended from international duty after footage showing him appearing to masturbate in bed was leaked online https://t.co/fIhNjDGL69 — Metro (@MetroUK) November 16, 2020

''Za tako početje moraš biti nor, to početje ne sme ostati nekaznovano,'' je dejanje pilotov obsodil tudi urednik spletne strani avid.ru Roman Gusarov. ''Da narišeš nekaj takega in nato kot letalska družba to še priznaš, je huligansko početje,'' je še dodal. Pilota bosta zagotovo kaznovana, mnogi so prepričani, da ne bosta nikoli več letala nad oblaki.

