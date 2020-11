Črni oblaki nad Oblakovimi. Najprej Jan, zdaj pa še to.

Pri Atleticu Madridu odštevajo do sobotnega prvenstvenega derbija proti Barceloni, ki ga nestrpno pričakuje ves španski nogomet, a iz dneva v dan prejemajo slabe novice. Najprej vest iz tabora slovenske reprezentance, da je poškodovan vratar Jan Oblak, zdaj so iz Urugvaja sporočili, da je z novim koronavirusom okužen napadalec Luis Suarez.

Atletico Madrid, pri katerem trepetajo tudi za usodo Jana Oblaka, na sobotnem derbiju proti Barceloni ne bo mogel računati na Luisa Suareza. Foto: Guliverimage

V soboto bo Atletico Madrid, ki mu gre na začetku nove prvenstvene sezone odlično in je z dvema tekmama manj od tekmecev na vrhu trenutno na tretjem mestu lestvice, v derbiju 10. kroga prve španske lige na svojem stadionu Wanda Metropolitano gostil Barcelono, ta je s šestimi točkami manj na osmem mestu. Vprašanje pa je, s kakšno postavo se bo Ronaldu Koemanu na klopi Kataloncev zoperstavil Diego Simeone.

Ali bo lahko računal na slovenskega reprezentanta Jana Oblaka, ta je zaradi poškodbe rame izpustil nedeljsko tekmo lige narodov proti Kosovu, še ne ve. Zagotovo pa Argentinec ne bo mogel računati na svojega novega napadalca, ki je takoj po prihodu v Atletico pokazal izjemno strelsko formo, Luisa Suareza. Iz Urugvaja, kjer tamkajšnji reprezentanci pomaga v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022, so namreč sporočili, da je 33-letni zvezdnik okužen z novim koronavirusom.

Sporočilo urugvajske nogometne zveze o okužbi Luisa Suareza:

📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020

Urugvajec je po prihodu v Atletico v španskem prvenstvu dosegel že pet golov. Foto: Guliverimage

Odpadel pred tekmo s klubom, ki ga je poleti odslovil na grd način

Suarez, ki je v šestih prvenstvenih nastopih zabil kar pet golov, je tako ostal brez priložnosti, da bi se Barceloni in njenemu trenerju maščeval za odnos, ki so ga do njega pokazali letos poleti. Spomnimo, v Atletico se je preselil, potem ko so se mu pri Barceloni zahvalili za sodelovanje in to storili na ne prav takten način. Sploh glede na to, da gre za nogometaša, ki je na stadionu Camp Nou v šestih letih zabil kar 209 golov in se na večni klubski lestvici strelcev razvrstil na visoko tretje mesto.

Tudi ta odnos, ki so ga v vodstvu kluba pokazali do njegovega velikega prijatelja, je Lionela Messija, s 677 goli z naskokom najboljšega strelca Barcelone vseh časov, spodbudil k temu, da je pred tedni šokiral in klubskemu vodstvu naznanil željo po odhodu, naposled pa ostal.