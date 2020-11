Hči slovitega nogometaša pozirala še zadnjič pred operacijo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Dolgo sem razmišljala o tem, zdaj v meni ni več dvoma. Želim si manjših prsi. Čas je, da odrastem,'' je na fotografiranju za svoj koledar za prihajajoče leto 2021 dejala 34-letna Bianca Gascoigne, hči legendarnega angleškega nogometaša Paula Gascoigneja, ki je blestel v dresu Newcastla in Tottenhama, velik pečat pa je pustil tudi v angleški reprezentanci.

Glamurozna britanska manekenka se je za lepotni poseg odločila, ker ima v zadnjih letih vse hujše bolečine v hrbtu. "Ko sem imela 20 let, sem si želela večjih prsih, zato ne obžalujem ničesar. A bolečine v hrbtu so v zadnjem času so prehude," je za revijo Closer dejala Bianca. Operacijo bo opravila kar Turčiji, prsi pa bo zmanjšala iz košarice E v B.

Gascoignova je v svetu šovbizniza vse od leta 2006. Zaslovela je v resničnosti šovu Big Brother slavnih, zdaj pa se ukvarja tudi z vodenjem sproščenih oddaj in seveda manekenstvom.

