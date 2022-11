Nenavadno: v mehurju se mu je zataknila vrv, ki jo je potisnil skozi spolni organ

Starejši moški je prvotno obiskal univerzitetni zdravstveni center, ker se je pritoževal zaradi disurije, bolečega ali pekočega občutka pri uriniranju. Incident so v svojem poročilu podrobneje opisali strokovnjaki z medicinske univerze Dokkyo v mestu Mibu, ki leži 100 kilometrov severno od Tokia.

Moški priznal, da si je vrv sam potisnil skozi spolni organ

Na fotografijah, ki so jih objavili njegovi zdravniki, je mogoče opaziti vrv, ki je bila tesno zvita v mehurju neimenovanega moškega. Moški je bil nato prisiljen zdravnikom priznati, da si je v sečnico penisa vstavil vrv, a ob tem ni pojasnil, zakaj se je lotil tega nenavadnega dejanja, je poročal DailyMail.

Vstavljanje predmetov v odprtino penisa je namreč tvegano spolno dejanje za spolni užitek, znano tudi kot sondiranje.

Ustvarili računalniški model za najboljši način odstranitve tujka

Po pregledu bolnika so zdravniki ustvarili 3D-računalniški model zamotane vrvi, da bi določili najboljši način za njeno odstranitev.

Moškemu zdravniki vrvi niso mogli odstraniti, zato so morali zarezati v njegov mehur, da so jo lahko kirurško izvlekli. Neposredno skozi majhen rez, ki so ga naredili v moški trebuh, so jo nato v celoti izvlekli iz mehurja in se tako izognili morebitni poškodbi njegove sečnice ali mehurja, je pojasnil glavni avtor poročila in urolog profesor Tošiki Kijima.

Moški je po operaciji okreval brez zapletov

"Brez dvoma je imel veliko srečo, da se je izognil nekaterim resnejšim zapletom, kot je na primer okužba," je dejal profesor in androlog Giulio Garaffa. "Ko v svoje telo vnesete karkoli, kar ni sterilno, lahko s tem povzročite okužbo tkiva, in te okužbe so lahko včasih zelo resne ter lahko, na primer, povzročijo nekrozo tkiva ali celo sepso," je še dodal.

Moški je po operaciji sicer okreval brez zapletov.

Za tovrstne eksperimente se običajno odločijo moški, ki želijo razširiti svoje spolne dejavnosti in izboljšati svoje spolne izkušnje, kar je lahko povezano tudi z duševnim zdravjem ali pa z izjemno nepremišljenimi poskusi samostojnega zdravljenja težav z uriniranjem ali vzdrževanjem erekcije.