Bravo, Slovenija! Bravo, Oblak! Kakšen večer v Atenah!

Slovenska nogometna reprezentanca je v zadnji tekmi druge izvedbe lige narodov v Atenah remizirala z Grčijo (0:0) in tekmovanje v tretji skupini lige C končala na prvem mestu. S tem si je priigrala napredovanje v ligo B lige narodov, se vpisala na "čakalni seznam" udeležencev dodatnih kvalifikacij za SP 2022 in si prislužila milijonsko nagrado Uefe. Junak srečanja je bil kapetan Jan Oblak, ki je navdušil z dvema še kako atraktivnima obrambama.

Sreda, 18. november:

Liga C, skupina 3:

Grčija : Slovenija 0:0



Kosovo : Moldavija 1:0 (1:0)

Kastrati 31.; R.K.: Drešević 85./Kosovo Lestvica:

1. Slovenija 6 tekem – 14 točk*

2. Grčija 6 – 12

3. Kosovo 6 – 5

4. Moldavija 6 – 1** * napredovanje v ligo B

** dodatne kvalifikacije za izpad v ligo D

Grčija : Slovenija 0:0

Konec srečanja v Atenah. Kekova četa se je razveselila zgodovinskega prvega mesta v tretji skupini lige C! Zagotovila si je napredovanje v ligo B lige narodov, znašla se je v čakalnem seznamu dobitnikov posebnega povabila za udeležbo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022, kjer zaradi tega, ker je najboljša med zmagovalkami skupin v ligi C, zaseda deveto mesto. Če si bo vsaj sedem od osmih zmagovalk skupin A in B v kvalifikacijah za SP 2022 zagotovilo nastop na tekmovanju ali pa v dodatnih kvalifikacijah, bo Kekova četa tudi v primeru neuspeha Slovenije v kvalifikacijski skupini za SP 2002, žreb skupin bo 7. decembra, nastopila v play-offu! Spomnimo se, da bo na SP 2022 v Katarju nastopilo le 13 evropskih reprezentanc. Deset se jih bo uvrstilo neposredno prek kvalifikacij (deset zmagovalcev kvalifikacijskih skupin), tri pa prek dodatnih kvalifikacij, ki se bodo igrale dvokrožno. V njih bo nastopilo 12 izbranih vrst, deset drugouvrščenih reprezentanc v kvalifikacijskih skupinah ter dva zmagovalca skupin lige narodov, med katerimi bi se lahko v primeru idealnega scenarija znašla tudi Slovenija! Sloveniji kot zmagovalki skupine v ligi C pripadla tudi mikavna nagrada Evropske nogometne zveze (Uefa) v višini 1,15 milijonov evrov. Po prekršku nad Andražem Šporarjem je Grčija ostala na igrišču le z desetimi možmi. Foto: Reuters 90. minuta: velika prednost za Slovenijo. Andraž Šporar se je po bliskovitem protinapadu bližal vstopu v kazenski prostor Grčije, ko ga je z grdim prekrškom zaustavil Pantelis Hatzidiakos. Španski sodnik mu je brez obotavljanja pokazal rdeči karton, Slovenija bo imela do konca srečanja igralca več! 84. minuta: Jan Oblak se je znova izkazal! In to kako! Grški rezervist Evangelos Pavlidis se je odločil za atraktivne škarjice, jih mojstrsko izvedel in ogrozil slovenska vrata. Grki so že videli žogo v slovenski mreži, a je s fantastičnim posredovanjem znova opozoril nase Oblak. S pomočjo prečke je preprečil vodstvo Grčije, veliko veselje Slovenije v Atenah je vse bližje. Pavlidisu se je nova priložnost ponudila le dve minuti pozneje, a je z neposredne bližine zgrešil cilj. 78. minuta: velika priložnost za Grčijo, ki ji počasi zmanjkuje časa za zmago. Dimitrios Kourbelis je nevarno meril z roba kazenskega prostora v spodnji kot Oblakovih vrat. Škofjeločan je bil nemočen, a je zvezni igralec Grčije za malo zgrešil cilj, tako da ostaja pri 0:0. 76. minuta: Selektor Matjaž Kek se je odločil za dvojno menjavo. Andraž Šporar je vstopil v igro namesto Harisa Vučkića, s štirimi zadetki najboljšega strelca Slovenije v tem ciklusu. Namesto Jake Bijola bo dvoboj nadaljeval Amedej Vetrih. 67. minuta: prva menjava v slovenski izbrani vrsti. Matjaž Kek je iz igre potegnil Damjana Boharja, v ogenj pa poslal Benjamina Verbiča, ki je zaradi manjših zdravstvenih težav preskočil nedeljsko tekmo s Kosovom. 66. minuta: kakšna obramba Jana Oblaka! Grški kapetan Tasos Bakasetas je sprožil imeniten udarec z okrog 20 metrov v zgodnji levi kot slovenskih vrat. Čuvaj mreže Atletica je preprečil vodstvo Grčije s prvovrstnim posredovanjem, atraktivno parado, s katero je žogo odbil v kot. Ostaja 0:0. Bakasetas je po podobnem strelu pred tremi dnevi zatresel mrežo Moldavije, tokrat pa je na njegov dobro odmerjen strel odgovoril slovenski vratar z izjemno potezo. 56. minuta: vroča kri v Atenah. Zaiskrilo se je med Josipom Iličićem in grškim branilcem Giorgosom Tzavellasom. Velemojster slovenske reprezentance in Atalante je skušal pretentati sodnika s padcem v kazenskim prostorom za 11-metrovko. O prekršku ni bilo niti govora, Tzavellas pa je bil po vložku Gorenjca tako razjarjen, da je med omenjenima igralcema prišlo do bližjega fizičnega stika, po katerem je sodnik obema "petelinoma'' pokazal rumeni karton. Ostaja 0:0, rezultat je še v prid Slovenije. 52. minuta: prvi strel Slovenije v okvir vrat. Josip Iličić je skušal s strelom z razdalje presenetiti Odisseasa Vlachodimosa, a se mu namera ni preveč posrečila, tako da vratar Benfice ni imel večjih težav. Podobno je bilo dve minuti pozneje, ko je dlani Jana Oblaka s slabotnim strelom z razdalje ogrel Portugalec z grškim potnim listom Zeca. Začetek drugega polčasa. Grški selektor John van't Schip se je odločil za menjavo napadalca. Namesto Georgiosa Giakoumakisa bo nadaljeval srečanje Evangelos Pavlidis, 21-letni član nizozemskega prvoligaša Willem II. Konec prvega polčasa. Na stadionu Georgios Kamaras ostaja rezultat 0:0. Če bi tako ostalo tudi po zadnjem sodnikovem pisku, bi se Slovenija razveselila napredovanja v ligo B! Grki so si priigral več priložnosti, razmerje strelov proti golu je 7:2, a v okvir le 1:0 v korist gostiteljev. Fotogalerija s tekme v Atenah, foto Reuters: 1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6 37. minuta: Slovenija se je otresla pritiska in nekajkrat ogrozila grške nogometaše, zlasti po predložku Jasmina Kurtića z desne strani, ko je grška obramba v zadnjem trenutku razčistila situacijo pred Harisom Vučkićem. 30. minuta: zadišalo je po vodstvu Grčije, a je žogo tik pred golovo črto v polje izbil Miha Blažič in s tem preprečil zaostanek Slovenije. Vratar Jan Oblak je bil po natančnem strelu Kostasa Fortounisa z glavo že premagan, a se je nato izkazal branilec Ferencvaroša. 27. minuta: Slovenija je vedno bolj nevarna. Pred tremi minutami je nevarno po levi strani prodrl Jure Balkovec, a je bil njegov predložek nenatančen, v 27. minuti pa je prišel do strela z roba kazenskega prostora Josip Iličić. Strel se mu je ponesrečil, saj je poslal žogo visoko nad vrata Grčije. Ostaja 0:0. 21. minuta: po Damjanu Boharju je rumeni karton prejel tudi Jasmin Kurtić. Na sredini igrišča je nepravilno oviral Giorgosa Giakoumakisa. 18. minuta: po prekršku nad Josipom Iličićem je španski sodnik Carlos del Cerro Grande blizu roba kazenskega prostora dosodil prosti strel v korist Slovenije. Izvedel ga je izkušeni Gorenjec in nastreljal živi zid, tako da je splavala po vodi prva priložnost za goste. 6. minuta: znova je bilo vroče v slovenskem kazenskem prostoru. Gostitelji so prvič streljali v okvir vrat. Poizkušal je Dimitrios Limnios, a Jan Oblak ni imel težjega dela, saj je napadalec Kölna streljal ravno v sredino vrat, kjer je stal Škofjeločan. V naslednji akciji je Damjan Bohar po prekršku nad Dimitrisom Kourbelisom prejel rumeni karton. Prekmurec je zveznega igralca Panathinaikosa nehote udaril s komolcem. 4. minuta: Grki ne skrivajo želje, da bi čimprej zatresli mreže Jana Oblaka. Kapetan Tasos Bakasetas je nevarno streljal proti slovenskim vratom z okrog 20 metrov. Oblak bi imel veliko dela, a se je žoge s skrajnimi napori dotaknil Jure Balkovec, ji spremenil smer, tako da je švignila mimo vratnice. Začetek dvoboja v Atenah! Slovenija želi zadržati prednost dveh točk pred Grčijo in prvič v zgodovini postati zmagovalka ene izmed skupin lige narodov. Dvoboj poteka na praznem stadionu Apollona v Atenah, nadomestni lokaciji sklepnega dejanja v tretji skupini lige C. Foto: Reuters Če bo Slovenija ostala neporažena v Atenah, bo uresničila kopico ciljev. V tretji skupini lige C bo ohranila vodilni položaj in si zagotovila napredovanje v ligo B lige narodov, znašla se bo v čakalnem seznamu dobitnikov posebnega povabila za udeležbo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022, kot zmagovalki skupine v ligi C pa bi ji pripadla tudi mikavna nagrada Evropske nogometne zveze (Uefa) v višini 1,15 milijonov evrov. Slovenski selektor Matjaž Kek je izbral začetno postavo. Na vrata se vrača Jan Oblak, kar pomeni, da ne čuti več bolečin v rami, zaradi katerih je iz preventivnih razlogov izpustil zadnje srečanje proti Kosovu (2:1). Vrnitev Škofjeločana, ki letos v ligi narodov še ni prejel zadetka, bo razveselila tudi navijače Atletica, saj se bo madridski velikan v soboto v derbiju španskega prvenstva udaril z Barcelono. Za razliko od nedeljske tekme s Kosovom se v slovensko enajsterico vrača tudi Jaka Bijol, ki je odslužil kazen rumenih kartonov, Amedej Vetrih pa se seli na klop. 🚨 Znana je začetna postava Slovenije za izjemno pomemben obračun z Grki 🚨 #SrceBije 🇸🇮 | #NationsLeague 🇪🇺 pic.twitter.com/rn20Dr2Mjk — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) November 18, 2020 V kakšni postavi bodo nastopili gostitelji, ki za skok na prvo mesto nujno potrebujejo zmago? Nizozemec John Van't Schip je današnji spopad opisal kot finale, po katerem se bo lahko veselil le eden. The @EthnikiOmada starting XI vs Slovenia



In tonight's penultimate game, John Van't Schip makes two changes from the Moldova game with Kourbelis & Giakoumakis replacing Bouchalakis & Pavlidis

Let's hope this lineup delivers & gain promotion to League B!



Let's hope this lineup delivers & gain promotion to League B!#GRESLO #Ethniki pic.twitter.com/jpqGCs7o0d — Hellas Football (@HellasFooty) November 18, 2020

V drugi tekmi tretje skupine lige C je Kosovo v Prištini tesno premagalo Moldavijo (1:0), ki jo tako čakajo dodatne kvalifikacije za izpad v ligo D. Iz lige C se namreč v najslabšo kakovostno skupino lige narodov selita dve reprezentanci.

Hrvati obstali, Španci nadigrali Nemce, slovo Švedov

Španci so s kar 6:0 odpravili Nemčijo. Foto: Reuters V torek je bilo v ligi narodov zelo zanimivo v Sevilli. Španci so na obračunu večera, ki je odločal o zmagovalki skupine lige A, s kar 6:0 odpravili Nemčijo. S hat-trickom je zablestel Ferran Torres. To je najvišji poraz Nemčije na dosedanjih medsebojnih tekmah proti Španiji in najvišji v zadnjih 89 letih. Nazadnje je tako visok poraz Nemčija doživela 24. maja 1931 proti Avstriji.

V boju za obstanek bi se morali pomeriti Švica in Ukrajina, a je tekma zaradi številnih pozitivnih testov na novi koronavirus v ukrajinski vrsti odpovedana. Odločitev o reprezentanci, ki bo obstala v elitni ligi A oziroma nazadovala v ligo B, bo sprejela komisija za nadzor, etiko in disciplino pri Evropski nogometni zvezi.

Že pred zadnjim krogom si je nastop na zaključnem turnirju lige narodov, na katerem bodo prihodnje leto nastopile zmagovalke štirih skupin lige A, edina zagotovila Francija. Galski petelini so sicer slavili tudi na zadnji tekmi na Stade de Francu v predmestju Pariza, kjer so s 4:2 odpravili Švedsko, ki je tako izpadla v ligo B. Če bi Skandinavci sicer danes vknjižili boljši rezultat od Hrvaške, bi se izognili selitvi v nižji razred, a so zaradi slabše gol razlike ostali brez obstanka. Obe medsebojni tekmi s Švedi sta se namreč končali z izidoma 2:1 v korist gostiteljev.

Cristiano Ronaldo je bil še enkrat boljši od bivšega klubskega kolega pri Realu Luke Modrića. Foto: Reuters

Aktualna svetovna podprvakinja si je svojo kožo reševala na praznem Poljudu v Splitu proti neugodni Portugalski in izgubila (2:3), a je na njeno srečo Švedska izgubila proti Franciji. Cristiano Ronaldo se v Splitu sicer ni vpisal med strelce, za absolutnim strelskim rekordom Iranca Alija Daeija (109) pa tako še naprej zaostaja le sedem golov (102). Portugalska je tako ponovno dokazala, da ji Hrvaška zelo leži, saj jo je na sedmih medsebojnih srečanjih kar šestkrat premagala, enkrat pa remizirala. Izločila jo je tudi na zadnjem Euru v Franciji, v osmini finala po napetih podaljških.

Norvežani na Dunaj z B-reprezentanco

Nogometaši BiH se bodo po tekmi z Italijo poslovili od najmočnejše skupine lige narodov. Foto: Reuters V sredo bosta skušala vodilna položaja v skupinah lige A zadržati Italija in Belgija. Načrte jima lahko prekrižata Nizozemska in Danska, od elite pa se poslavljata Bosna in Hercegovina ter Islandija, ki bosta tako v tretji izvedbi lige narodov (predvidoma leta 2022) nastopili v ligi B. V njej bi se lahko merili tudi proti Sloveniji, če se bo ta iz Aten vrnila neporažena in osvojila prvo mesto v svoji skupini.

V ligi narodov je bila do zdaj odigrana velika večina srečanj, zaradi koronavirusa se nista pomerili le Romunija in Norveška. To je bil dvoboj 5. kroga, prestavljen zaradi strogih norveških ukrepov v boju proti novemu koronavirusu. Vsi nogometaši, tudi prvi zvezdnik Erling Braut Haaland, so morali v 10-dnevno karanteno. Avstriji se v prvi skupini lige B nasmiha napredovanje med elito, saj vodi, v zadnjem krogu pa bo pričakala Norveško, ki prihaja na Dunaj z B-reprezentanco in nadomestnim selektorjem Leifom Smerudom. Vse kaj drugega kot zmaga Avstrije bi bilo veliko presenečenje.