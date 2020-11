Po velikem debaklu val kritik nad Löwa: je vsega konec?

Na odločilni tekmi lige narodov, ki je odločala o tem, kdo se bo uvrstil na zaključni turnir najmočnejših evropskih reprezentanc, so Nemci v Sevilli doživeli katastrofo. Španska furija je z elfom pometla s kar 6:0 in jim prizadejala najhujši poraz po letu 1931, ko so Nemce z enakim rezultatom razbili sosedi Avstrijci.

Nemci so po osvojitvi svetovnega naslova leta 2014, polfinalu na Euru 2016 in osvojitvi pokala konfederacij 2017 padli v formi. Že na tretjem zaporednem velikem tekmovanju so razočarali. Po katastrofi na SP 2018, ko so obstali v skupini, so še drugo leto zapored razočarali tudi v ligi narodov. Španci so poskrbeli, da se nemški elf še drugič zapored ni uvrstil na zaključni turnir. Ne samo to, furija je Nemce v Sevilli razbila s kar 6:0 in jim prizadejala najhujši poraz po letu 1931.

''Za nami je črn dan, nič nam ni šlo tako, kot smo si želeli. Ne v obrambi ne v napadu. Po prvem prejetem zadetku smo dobesedno razpadli in opustili naš začrtan plan. Ni ene stvari, ki bi jo lahko označil za dobro, zato smo zelo razočarani. Pogledati se moramo v ogledalo,'' je po hudem porazu v Španiji dejal nemški selektor Joachim Löw, ki sedi na klopi Nemčije že vse od leta 2006.

Španci so odigrali popolno tekmo in razbili Nemce. Foto: Reuters

Po boleči zaušnici se je na nemškega strokovnjaka usul val kritik. Mnogi ne verjamejo, da je Löw oseba, ki bi se ji zaupalo vodenje elfa na prihajajočem evropskem prvenstvu, ki bo poleti prihodnje leto. ''Vprašati boste morali druge, ali me mora skrbeti za službo. Tega vam ne morem odgovoriti,'' je na neprijetno vprašanje odgovoril 60-letni nemški strokovnjak.

Nemški mediji so hitro dobili odgovor tudi iz uprave nemške reprezentance. Da se mu za zdaj še ne trese stolček, je potrdil tudi direktor nemške izbrane vrste Oliver Bierhoff. ''Še vedno trdno stojimo za Jogijem. Ta tekma ni spremenila ničesar,'' je za ARD dejal svoj čas izjemni nemški napadalec in le potrdil, da se za zdaj ne razmišlja o kadrovski spremembi na klopi Nemčije.

Podrl mejnik, a razloga za veselje ni imel Še posebej boleč je bil ta hud poraz za vratarja Manuela Neuerja. Postal je vratar z največ nastopi v nemški izbrani vrsti (s 96 je prehitel Seppa Maierja), a razloga za dobro voljo ni imel. Manuel Neuer je postal vratar z največ nastopi za nemško izbrano vrsto. Foto: Reuters "To je za vse nas veliko razočaranje. Vsi skupaj smo odpovedali. Že po prvem golu bi morali stopiti skupaj, se več pogovarjati in si dati več podpore," je dejal zvezdnik Bayerna, ki ob anemični obrambi ni bil kriv za večino prejetih golov, z nekaj vrhunskimi obrambami je le preprečil še hujšo katastrofo. Na koncu je zbral štiri obrambe.

