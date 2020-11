Brezzoba Slovenija ni mogla streti Azerbajdžana, jubilej Ronalda

V prvem polčasu si četa selektorja Matjaža Keka ni pripravila niti ene same priložnosti. Gostje roko na srce tudi niso bili kdo ve kako nevarni. Še najbližje zadetku so bili v tretji minuti, ko je z zelo nevarnega položaja slabo streljal Ismayil Ibrahimli. To je bil tudi edini strel na tekmi v prvem polčasu, kar le govori o tem, koliko akcije je bilo v prvih 45 minutah.

Fotogalerija s Stožic (foto: Vid Ponikvar in Grega Valančič):

1 / 51 2 / 51 3 / 51 4 / 51 5 / 51 6 / 51 7 / 51 8 / 51 9 / 51 10 / 51 11 / 51 12 / 51 13 / 51 14 / 51 15 / 51 16 / 51 17 / 51 18 / 51 19 / 51 20 / 51 21 / 51 22 / 51 23 / 51 24 / 51 25 / 51 26 / 51 27 / 51 28 / 51 29 / 51 30 / 51 31 / 51 32 / 51 33 / 51 34 / 51 35 / 51 36 / 51 37 / 51 38 / 51 39 / 51 40 / 51 41 / 51 42 / 51 43 / 51 44 / 51 45 / 51 46 / 51 47 / 51 48 / 51 49 / 51 50 / 51 51 / 51

Ob polčasu je Kek opravil kar tri menjave. Namesto Tima Matavža, Adama Gnezde Čerina in Denisa Lovriča so na igrišče pritekli Benjamin Verbič, Andraž Šporar in Nino Kouter, a tudi to ni veliko pomagalo, borbeni gostje pa so do konca zdržali mrežo nedotaknjeno (0:0).

Slovenci niso uspeli zadeti, a ne pozabimo, da je bil to le test pred zadnjima tekmam v ligi narodov. Kekova četa bo naslednji tekmi igrala 15. in 18. novembra, v ligi narodov bodo najprej gostili Kosovo, nato pa gostovali v Grčiji.

Začetna postava Slovenije proti Azerbajdžanu: ⏰ -70’ | Znana je začetna enajsterica Slovenije. Kapetan Josip Iličić 🧙‍♂️🪄#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/PPa6MVR0dG — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) November 11, 2020

Ronaldo po jubilej in rekord

Danes bo zelo zanimivo na dvoboju nekdanjih evropskih prvakinj, Nizozemske in Španije, svetovni prvak Francija bo gostila Finsko, aktualna evropska prvakinja Portugalska pa bo imela na stadionu Luz v Lizboni ''trening'' z Andoro. Pričakuje se visoka zmaga Portugalcev, ki bi lahko na tekmi računali tudi na kapetana in strelskega rekorderja Cristiana Ronalda.

Superzvezdnik se je poškodoval na zadnji tekmi Juventusa (1:1 v Rimu proti Laziu), na kateri se je vpisal med strelce. Čeprav je moral na zadnji klubski tekmi zaradi poškodbe gležnja predčasno z igrišča, je vseeno pripotoval v reprezentančni tabor, kjer bo opravil dodatne preglede. Izkazalo se je, da je bila poškodba zgolj blažje narave, saj je brez težav opravil torkov trening, tako da bo po napovedih selektorja Fernanda Santosa kandidiral tudi za današnji prijateljski obračun z Andoro.

Evropski prvaki se bodo pomerili z eno najslabših reprezentanc na stari celini, Ronaldo pa bo lovil jubilejno 100. zmago v državnem dresu. V državnem dresu je dosegel že 101 zadetek, tako da za absolutnim rekordom, ki ga drži Iranec Ali Daei (109), zaostaja le še osem zadetkov. Proti Andori bi lahko izdatno izboljšal statistiko. Ko se je nazadnje pomeril proti žepni državi v kvalifikacijah za SP 2018, je mrežo Andore na dveh tekmah zatresel kar petkrat.

V četrtek bo v Sarajevu pri BiH gostoval Iran, ki ga vodi Hrvat Dragan Skočić, sicer nekdanji trener Interblocka. Njegov pomočnik je nekdanji mladi slovenski reprezentant Anton Usnik.