Ljubljenec albanskih src, ki jo je zagodel Stojanoviću

V Evropi lahko izbrane vrste, s katerimi se Slovenija še ni pomerila, preštejemo na prste obeh rok. Takšnih reprezentanc, članic evropske nogometne družine Uefe, je le še osem. Ker pa je med njimi tudi Azerbajdžan (preostale so Andora, Armenija, Gibraltar, Irska, Kazahstan, Liechtenstein in Portugalska), bo v sredo zvečer seznam zajemal le še sedem imen.

Prepričali tudi Vogtsa in Prosinečkega

Robert Prosinečki, nekoč tudi kandidat za selektorja Slovenije, je pred leti vodil Azerbajdžan. Foto: Reuters Azerbajdžan ne spada med močnejše reprezentance. Na svetovni lestvici zaseda 114. mesto, še nikoli ni bil blizu uvrstitve, kaj šele na velikem tekmovanju, v njegovih vrstah tudi ni igralcev, ki bi bili deležni večje mednarodne slave ali pa bi nosili dres katerega izmed evropskih klubskih velikanov.

Spadajo v nižji razred evropskega nogometa, finančno ugodje, posledica številnih naravnih bogastev, zlasti nafte in zemeljskega plina, pa jim je v preteklosti omogočalo delo s številnimi znanimi strokovnjaki. A tudi oni niso znali približati Azerbajdžana evropski smetani. Tako Nemec Berti Vogts, Hrvat Robert Prosinečki, ali pa že pokojni Brazilec Carlos Alberto Torres, če naštejemo le najbolj znane.

Izkušeni italijanski strateg želi Azerbajdžan popeljati v višji razred evropskega nogometa. Proti Sloveniji bo računal le na nogometaše, ki igrajo v domačih klubih. Foto: Reuters

Novo upanje so prepoznali v italijanskem strategu, ki velja še danes za najboljšega selektorja, kar ga je kdajkoli imela Albanija. Pred začetkom druge izvedbe lige narodov je tako reprezentanco Azerbajdžana prevzel 64-letni Italijan Gianni De Biasi, ki pa zdaj še ni prinesel rezultatov, ki bi si jih želelo vodstvo. Azerbajdžanci so na štirih tekmah osvojili le štiri točke, zaostali za Luksemburgom in Črno goro, tako da so možnosti za napredovanje v višji razred vse manjše. V občutljivem obdobju, ko se je bogata kavkaška država s sovražno sosedo Armenijo znova zapletla v krvavo vojno, bodo nogometaši, to pot jih sestavljajo zgolj igralci domačih klubov (največ jih prihaja iz Qarabaga, udeleženca skupinskega dela evropske lige), najprej na delu v Ljubljani, nato pa jih čaka še zaključni del lige narodov.

Poskrbel, da se je stolček Stojanovića še bolj tresel

Slaviša Stojanović je zadnjo kvalifikacijsko tekmo Slovenije v karieri vodil prav proti zasedbi Giannija De Biasija. Foto: Vid Ponikvar De Biasi dobro pozna Slovenijo. Z njo je že imel opravka. Pred dobrim desetletjem je za kratek čas v Vidmu kot trener Udineseja vodil Samirja Handanovića, nato pa se z njim srečeval še na dveh reprezentančnih tekmah. V kvalifikacijah za SP 2014 je dvakrat vodil Albanijo proti Sloveniji.

Pred devetimi leti je pokvaril načrte Sloveniji in takratnemu selektorju Slaviši Stojanoviću. Na dvoboju v Tirani, ki je minil v nevihti, dežju, izrazito slabih igralnih pogojih, saj je bilo na igrišču ogromno blata, gostom pa niso šle na roko tudi nekatere sodniške odločitve, so Albanci premagali Slovenijo z 1:0. De Biasi je tako spravil Stojanovića v hudo zagato, saj je bil to že tretji poraz Slovenije v četrtem nastopu v omenjenih kvalifikacijah.

Stolček Ljubljančana se je močno zatresel, ko je v Skopju izgubil še prijateljski obračun z Makedonci (1:2), Handanović pa prejel enega najbolj nerodnih zadetkov v karieri, ko ga je s strelom okrog 35 metrov premagal Agim Ibraimi, se je Stojanović, zdajšnji trener Levskega iz Sofije, poslovil od slovenske reprezentance.

Katanec si morda ni zaslužil zmage

Albanski navijači so 6. septembra 2013 prišli v Stožice v velikem številu. Foto: Reuters Njegov naslednik Srečko Katanec se je z Albanijo pomeril pred osmimi leti. V Stožicah je Slovenija prišla do dragocenih točk po zaslugi izjemnega zadetka Kevina Kampla. Dosegel ga je že v 19. minuti, nato pa so Albanci, podprti z glasnimi in številnimi navijači na tribunah, močno ogrožali slovenska vrata. Handanović je ostal zbran in albanske nogometaše spravljal ob živce.

Ostalo je pri 1:0, selektor Albanije pa je po porazu priznal, kako je pričakoval bolj agresivno igro Slovenije. ''Pohvale Katancu. Dobil je zmago, ki si je morda ni zaslužil,'' je še pripomnil Italijan, ki se bo na mestu ''nesreče'' vrnil v sredo, ko bo ponovno gostoval v Ljubljani.

Premagal Portugalce, Francoze ... in Romune na Euru!

Italijanski trener, ki je pred letom 2011 med drugim vodil tudi Udinese, Torino, Levante in Brescio, je prejel čast, da postane prvi selektor, ki je popeljal Albance na veliko tekmovanje. Foto: Reuters De Biasi je z Albanijo kmalu postal trn v peti velikanom. Že v naslednjem ciklusu, kvalifikacijah za EP 2016, mu je uspel veliki met. Zgodovinski podvig! V kvalifikacijah je Albanija presenetila Portugalsko, bodočega evropskega prvaka. Zmagala je z 1:0 in prisilila k odstopu Paula Benta. Leto 2015 je ponudilo novo zgodovinsko zmago. Na prijateljski tekmi je odpravila Francijo z 1:0. De Biasi je prejel albanski potni list, pa tudi državno odlikovanje za zasluge.

Razočaral ni niti na Euru, kjer so bile tribune polne navdušenih in ponosnih albanskih privržencev. Tesno je izgubil proti Švici in Franciji, proti kateri je vse do 89. minute držal rezultat 0:0, nato pa premagal Romunijo z 1:0 in se razveselil zgodovinske zmage.

Veselje nogometašev in navijačev Albanije po zgodovinski zmagi na Euru 2016 v Franciji. Foto: Reuters

Postal je najboljši selektor Albanije vseh časov, po manj uspešnih kvalifikacijah za SP 2018 pa se je odločil za slovo, sprejel ponudbo španskega Alavesa, kjer pa se je zadržal le nekaj mesecev.

Črnogorce bo gostil kar v predmestju Zagreba

Letos se je odločil za nov izziv. V času koronakrize je poleti prevzel Azerbajdžan, s katerim je v ligi narodov odigral štiri tekme. Boljši je bil od Cipra (0:0 doma, 1:0 v gosteh), doma izgubil z Luksemburgom (1:2), v gosteh pa s Črno goro (0:2). S Črnogorci se bo v ligi narodov pomeril 14. novembra, a ne na domačih tleh, ampak v predmestju Zagreba. Zaradi vojne vihre je Uefa prestavila dvoboj na nevtralno prizorišče, tako da bo Azerbajdžan po Ljubljani zaigral še približno 100 km vzhodneje in skušal premagati Črno goro.

Slovenski nogometaši se pripravljajo na tekme z Azerbajdžanom, Kosovom in Grčijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred tem se bo predstavil proti izbrancem Matjaža Keka, ki ima svoje načrte, saj bo po Azerbajdžanu lovil točke proti Kosovu in Grčiji, tako da velja v sredo ob 20.45 pričakovati pravo prijateljsko tekmo, na kateri bodo najverjetneje dobili priložnost tisti, ki bodo konec tedna na dvoboju v ligi narodov sedeli na klopi.