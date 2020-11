Začela se je akcija, ki je pomembna v več pogledih

Del slovenske nogometne reprezentance je v Stožicah pod vodstvom selektorja Matjaža Keka začel priprave na pestro novembrsko akcijo. Slovenijo, ki bo z navdušenjem pozdravila povratek Josipa Iličića, ta mesec najprej čaka prijateljska tekma z Azerbajdžanom, potem pa še zadnji dve tekmi C lige narodov proti Kosovu in Grčiji, v katerih ima odprta vrata za skok razred višje.

Matjaža Keka čaka zelo pomembnih deset dni na klopi slovenske reprezentance. Foto: Reuters

Slovenijo najprej v sredo v Stožicah čaka prijateljska tekma proti Azerbajdžanu, potem bo v nedeljo v ligi narodov gostila Kosovo in se v sredo, 18. novembra, pomerila še z Grčijo v gosteh. Po tej tekmi bo jasno, ali bo Slovenija v skupini 3 C lige narodov osvojila prvo mesto in skočila razred višje, v ligo B. Slovenci imajo po treh zmagah, ki so jih zabeležili na zadnjih treh tekmah, odprto pot do prvega mesta. Trenutno so z desetimi točkami na vrhu. Grčija, ki je druga, ima dve točki manj. Kosovo z dvema in Moldavija s točko sta že odpisana.

Še preden se je akcija začela, je moral Matjaž Kek opraviti nekaj sprememb, ki pa so nič v primerjavi s tistim, kar ga je doletelo prejšnji mesec, ko je manjkala praktično polovica reprezentance. Rošade, v katere je bil selektor prisiljen tokrat, so bolj korekcijske. Namesto Nemanje Mitrovića, branilca Maribora, ki se je poškodoval na sobotni tekmi proti Domžalam, je tako priložnost dočakal branilec slovaškega prvaka Kenan Bajrić. Ob njem je selektor že pred tem naknadno vpoklical še mladega vezista Rijeke Adama Gnezdo Čerina.

Precej bolj pomembno je dejstvo, da se v reprezentanco vrača Tim Matavž, strelec in asistent na zadnji tekmi Slovenije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 na Poljskem, ki po selitvi v Združene arabske emirate domov prihaja v odlični strelski formi. Za Al-Wahdo je v petih nastopih zabil pet golov. Po koronavirusu, ki ga je prebolel, je nazaj tudi vezist Genoe Miha Zajc, po poškodbi pa se vrača tudi napadalec trenutno vodilnega portugalskega prvoligaša, Sportinga iz Lizbone, Andraž Šporar.

Josip Iličić se vrača po natanko enem letu

Josip Iličić je za Slovenijo nazadnje igral novembra lani. Foto: Reuters Z naskokom najbolj pomembna sprememba tokratne akcije pa je seveda povratek Josipa Iličića, ki za reprezentanco ni igral skorajda natanko eno leto. Nazadnje prav na tekmi na Poljskem v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 novembra lani, ko se je pri porazu proti Poljski z 2:3, prav tako kot Matavž, izkazal z asistenco in golom.

Zvezdnik Atalante, ki je bil hit prejšnje sezone, se je po psihičnih težavah, zaradi katerih je bil z igrišč odsoten več mesecev, njegova zgodba pa je požela pozornost svetovne javnosti, vrnil in za moštvo iz Bergama igra že mesec dni. Daleč od forme, ki jo je kazal pred težavami, saj na petih tekmah še ni zadel, se je pa vrnil, kar je najpomembneje.

Na zadnjih dveh tekmah Atalante, v ligi prvakov proti Liverpoolu in v prvenstvu proti Interju, sicer ni igral, bo pa tokratna akcija velik izziv za Keka, da ga čim prej vpelje nazaj v ekipo in mu pomaga povrniti vlogo, ki jo je imel pred tem.

Naj spomnimo, še pred evropsko eksplozijo v majici Atalante, je bil že nekaj časa z naskokom najboljši slovenski reprezentant.

Trening v Stožicah, na katerem je bilo enajst reprezentantov

Na prvem treningu, ki so ga reprezentanti opravili na pomožnem stadionu v Stožicah, Ilićića tako kot še številnih preostalih, med njimi tudi prvega zvezdnika Jana Oblaka, ki je bil z Atletico Madridom na delu v soboto zvečer, ni bilo. Reprezentanci so se oziroma se bodo priključili pozneje. Reprezentanca bo v ponedeljek trenirala na stadionu v Spodnji Šiški v Ljubljani, potem pa v torek spet v Stožicah.

Lažji trening so danes popoldne opravili Jasmin Kurtić, Miha Mevlja, Jaka Bijol, Damjan Bohar, Mario Jurčević, Nejc Skubic, Matjaž Rozman, Jan Gorenc Stanković, Vid Belec , Amedej Vetrih in Nino Kouter. Zadnja dva sta stopila tudi pred mikrofon.

Nino Kouter je bil, potem ko se je septembra izkazal, prisiljen izpustiti oktobrsko akcijo. Zdaj je nazaj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Cilj? Šest točk.

"Vemo, zakaj smo tukaj in zakaj smo prišli na zbor. Pred nami sta tekmi, ki odločata o vsem. Moramo biti pravi. Sem optimist, tako kot vedno. Moramo pozitivno gledati na prihodnost, saj imamo sijajno ekipo, kar smo pokazali na zadnji reprezentančni akciji. Zdaj sta pred nami še dve tekmi, ki ju moramo odigrati na visoki ravni. Verjamem, da ju tudi bomo," je povedal izkušeni vezist Vetrih, ki še išče svoje mesto v Kekovi reprezentanci, a v Turčiji tudi zdaj, ko je zamenjal klub in se preselil v Gaziantep, redno igra.

"Žal mi je bilo, ker me ni bilo zraven. Vesel pa sem bil, ker so fantje igrali dobro in na obeh tekmah zmagali. Zdaj je pred nami nov izziv. Najprej prijateljska tekma proti Azerbajdžanu, potem pa še dve pomembni tekmi proti Kosovu in Grčiji. Moramo se potruditi maksimalno in osvojiti šest točk," pa je povedal oktobrski osmoljenec, vezist Mure Kouter, ki je bil septembra eden vidnejših Kekovih reprezentantov, potem pa oktobra zaradi okužb s koronavirusom v njegovem klubu ostal brez reprezentančnih nastopov. Zmage proti San Marinu, Moldaviji in Kosovu si je moral ogledati iz karantene.

Slovenija Grčije v šestih medsebojnih tekmah ni premagala. Septembra letos je bilo nazadnje 0:0. Foto: Grega Valančič / Sportida

Odločati utegne tekma proti Grčiji, ki je Slovenija še ni premagala

Grčija je kot teoretično najbolj nevaren tekmec na lestvici Mednarodne nogometne zveze trenutno 54., Slovenija je 62., Azerbajdžan 114., Kosovo pa 117.

Slovenija se z Azerbajdžanom še ni merila, s Kosovom je igrala oktobra in zmagala z 1:0, z Grčijo pa je igrala šestkrat in ima z njo tri poraze in tri neodločene izide, enega tudi v tej ligi narodov na prvi medsebojni tekmi v Ljubljani, ko je bilo 0:0.